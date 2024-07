Test du TV Panasonic TV-65Z95A : toujours aussi haut de gamme et maintenant sous Fire TV

La série Panasonic Z95A représente la version la plus haut de gamme pour la marque embarquant une dalle White-OLED boostée avec la technologie MLA+ pour une luminosité élevée. Elle vient succéder à la série MZ2000E et désormais animée par le système Fire TV d’Amazon. En voici notre test complet.

Annoncée lors du salon du CES 2024, la nouvelle série de TV haut de gamme Panasonic Z95A fait figure de tête de proue pour la marque japonaise. Dotée d’une dalle White OLED fournie par LG Display et embarquant la technologie MLA+ (2.0) à l’image des séries LG G4 et M4, celle-ci veut défendre un pic de luminosité particulièrement élevé tout en proposant une calibration idéale pour apprécier les films et les séries. Outre quelques nouveautés sur le chipset et une partie audio qui n’a rien à envier à la précédente série MZ2000E avec des haut-parleurs latéraux et de plafond, associés à une barre de son, elle propose désormais une animation via le système Fire TV d’Amazon. Disponible en version 55 et 65 pouces (seulement), cette série promet beaucoup dont une totale compatibilité avec les jeux vidéo puisque capable d’afficher du 144 Hz. Est-ce pour autant toujours un modèle de référence ? C’est ce que nous allons voir au cours d’un test complet de la version 65 pouces du téléviseur Panasonic TV-65Z95A. Verdict…

Panasonic TV-65Z95AEG Fiche technique

Modèle Panasonic TV-65Z95AEG Dimensions 1448 mm x 910 mm x 350 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Compatible HDR HDR10+, HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 160 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d'exploitation (OS) Fire TV Assistant vocal Amazon Alexa Efficacité énergétique G Fiche produit

Panasonic TV-65Z95AEG On ne change pas un design qui gagne

Décidément, chez Panasonic, les séries se suivent et se ressemblent énormément. En effet, le design de la série Z95A est identique à celui de la série MZ2000 (2023) qui était très semblable à la série LZ2000 de 2022. On a donc droit à une façade toujours aussi épurée. Il y a encore une barre de son qui souligne l’écran sur toute sa largeur. La barre de son mesure 6 cm de haut sur la version 65 pouces que nous avons pu tester.

L’écran repose sur un pied dont la base est un cercle en métal qui fait 38 cm de diamètre pour 35 cm de profondeur. Il est toujours possible de faire pivoter l’écran de 15 degrés vers la droite ou vers la gauche, pour trouver le meilleur angle de vision. Toutefois, rappelons que grâce à la technologie OLED, ces derniers sont extrêmement larges et les téléspectateurs placés sur les côtés ont le même rendu que ceux qui sont exactement en face. On apprécie cette ergonomie.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En faisant le tour du téléviseur, on retrouve une nouvelle fois l’imposant système audio intégré des séries 2000E de Panasonic. Celui-ci part vers le haut tel une cheminée afin de délivrer des effets de plafond mais aussi vers les côtés pour proposer des effets latéraux pour coller au mieux aux bandes sonores en Dolby Atmos, format supporté par le téléviseur. La partie contenant l’électronique et les haut-parleurs mesure 5,5 cm d’épaisseur environ. Toutefois, la dalle elle-même a une épaisseur de seulement 4 mm, exactement comme les précédentes séries précédentes. Bien entendu, plutôt que de reposer sur son pied pivotant, il est possible d’accrocher le téléviseur au mur via un support de fixation répondant à la norme VESA300.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le cadre de l’écran est extrêmement fin avec une bordure noire qui ne fait que 6 mm en façade laissant ainsi une très large place à l’image. Le téléviseur prêté par la marque offrait une excellente qualité de fabrication et ne souffrait d’aucun souci d’assemblage après un examen assez minutieux.

Connectiques du Panasonic TV-65Z95A

À l’image des précédents modèles chez Panasonic, les connectiques sont réparties en deux pôles. Certaines sont dirigées vers le bas alors que les autres sont orientées vers le côté. Il y a assez d’espace pour que les câbles ne soient pas trop tordus. Une patte guide-fils en plastique permet d’organiser la fuite des fils vers le centre du téléviseur et plus spécifiquement vers le support qui s’installe au niveau du pied, permettant de recueillir les câbles grâce à une encoche vers l’arrière. C’est très bien pensé.

Pour les connectiques, exactement comme sur les séries MZ2000 et JZ2000, il y a 4 ports HDMI dont deux sont à la norme 2.1, les HDMI 1 et 2 supportant les signaux Ultra HD à 120 Hz et même jusqu’à 144 Hz. Notez que l’une d’entre elles proposent la compatibilité eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur Home Cinéma. Les entrées HDMI 3 et 4 sont à la norme 2.0 pouvant accepter les signaux Ultra HD à 60 Hz. Il y a aussi 3 ports USB pour lire des contenus multimédias et un port Ethernet.

On retrouve également la sortie casque qui peut être commutée en subwoofer pour brancher un caisson de basses externe, une sortie audio optique numérique et les entrées Antenne, câble et satellite. Comme sur les précédents modèles, notez que Panasonic propose en outre la technologie Penta Tuner pour la réception Satellite, Câble, TNT, IPTV et TVIP (diffusion de contenus TV via le réseau domestique). Ajoutez à cela un port PCMCIA ainsi que du Wi-Fi et du Bluetooth. Bonne nouvelle, les technologies AirPlay 2 et HomeKit d’Apple sont désormais de la partie permettant d’envoyer des contenus multimédia vers le téléviseur, sans fil.

Concernant le marquage de l’écran qui peut arriver sur certaines télévisions OLED, le constructeur propose une maintenance régulière de la dalle, lorsque celle-ci est en veille et le téléviseur déclenche automatiquement une image de veille au bout de 5 minutes d’inactivité. On peut lancer une opération de maintenance de la dalle depuis les paramètres du téléviseur soit en mode immédiat, soit après l’extinction de la télévision. En outre, sachez également que Panasonic propose une option (activable ou non) qui permet de décaler les pixels à l’écran. Si la fonction est activée, l’image se décale légèrement de quelques pixels sur les côtés et en hauteur, ce qui ne se voit pas lorsqu’on est assis à une distance raisonnable.

Panasonic TV-65Z95AEG Une image lumineuse et parfaitement calibrée

Le téléviseur Panasonic TV-65Z95A utilise une dalle Master OLED Ultimate avec une plaque de refroidissement afin de pouvoir atteindre de hauts pics de luminosité. Il s’agit exactement de la même structure de 4 sous-pixels que précédemment avec un blanc, d’où l’appellation White OLED dont les dalles sont fabriquées par LG Display. Celles-ci s’opposent aux dalles QD-OLED disponibles sur les modèles Sony A95L, Samsung S95C et Samsung S95D (dont les dalles sont fabriquées par Samsung Display). À cela, ajoutez un panneau de microlentilles qui occupe toute la surface de la dalle et qui permet d’augmenter la luminosité de l’écran. Cette année, il s’agit de la technologie MLA+ (Micro Lens Array) aussi utilisée sur les séries LG G4 et LG M4. Par rapport à la précédente génération, elle profite d’une optimisation des lentilles permettant de proposer une luminosité accrue. À titre de comparaison, la série Panasonic Z93A déclinée uniquement en 77 pouces embarque une dalle White-OLED sans la technologie MLA s’avérant donc moins lumineuse.

La série Z95A de Panasonic supporte les formats vidéo HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive et le Dolby Vision IQ avec un capteur de luminosité ambiante qui permet d’optimiser en version Dolby Vision Eclatant pour un usage en plein jour ou Dolby Sombre pour un visionnage dans l’obscurité. Notez la compatibilité avec la technologie Dolby Vision Precision Details, aussi disponible sur les TV LG, qui offre une meilleure précision dans les zones sombres et les parties claires de l’image. Retenez aussi que le mode Filmmaker peut aussi profiter de ce capteur pour ajuster au mieux l’image selon les conditions de lumière dans la pièce. Nouveauté cette année, le téléviseur profite également d’un capteur qui peut adapter automatiquement la balance des blancs, en fonction de la température de couleur de la pièce. Le rendu peut donc différer si on est dans un environnement éclairé au petit matin, en pleine journée ou à la tombée de la nuit, par exemple.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Rappelons que les téléviseurs Panasonic s’adressent aux passionnés de cinéma et à ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité. On retrouve donc 5 modes préréglés : Filmmaker, Cinéma, Vrai Cinéma, Professionnel1 et Professionnel2. Ajoutez à cela un mode calibré pour Netflix et les modes Sport, Dynamique, Normal, AI automatique, Jeu et Mode Jeu. Le choix est donc très large, mais c’est toujours le mode Filmmaker qui propose les meilleurs résultats selon nos mesures pour des images SDR (voir les résultats plus bas). Le mode AI automatique détecte les contenus et bascule automatiquement dans le bon mode d’image. Le principe est louable et fonctionne assez bien, ce qui peut être utile pour les personnes qui ne changent pas le mode d’image en fonction des contenus. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi il y a deux modes Jeu…

Le téléviseur embarque un nouveau chipset, HCX Pro AI MK II pour le traitement d’image et fait des merveilles. En effet, le procédé de mise à l’échelle est réalisé avec une très grande justesse et une précision accrue. Le piqué de l’image est extrêmement satisfaisant. La compensation des mouvements est aussi faite avec soin proposant des images détaillées, fluides et sans aucune trainée. En outre, on apprécie également l’absence d’effets de postérisation (dégradés de couleurs peu flatteurs), qui était visible sur la précédente série.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les images produites par ce téléviseur sont magnifiques avec un rendu très cinéma et une colorimétrie de premier ordre. Toutes les scènes que nous avons passées sur ce modèle se sont révélées extrêmement détaillées aussi bien avec des contenus SDR que HDR. On a droit à une belle profondeur de champ et une très bonne homogénéité de la dalle. Les séquences sont particulièrement réalistes. Le téléviseur est parfaitement à l’aise avec toutes les sources multimédia, qu’il s’agisse de simples programmes de la TNT, des médias plus exigeants ou des jeux vidéo.

En mode SDR, c’est toujours avec le mode Filmmaker que l’on obtient les meilleurs résultats. En effet, nous avons pu mesurer une très bonne fidélité des couleurs puisque le Delta E moyen a été relevé à 2,14 soit une valeur inférieure à 3, seuil en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée à l’écran. Le gamma a été mesuré à 2,4 avec une courbe qui suit parfaitement celle de référence. En outre, la température moyenne des couleurs est assez bonne, car mesurée à 6118 K bien que légèrement en deçà de la valeur cible qui est de 6500 K. Cela donne une image qui est un peu plus chaude que ce qu’elle devrait être. Le contraste peut être qualifié d’infini étant donné que les pixels peuvent tous s’éteindre individuellement pour créer des noirs parfaits.

Avec des images HDR, là aussi, c’est encore le mode Filmmaker qui permet d’obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, nous avons pu mesurer un Delta E moyen de 0,93 ce qui est parfait, ne nécessitant aucun réglage supplémentaire, en sortie de carton. Dans ce cas, le pic de luminosité a été relevé à 1633 cd/m² contre 1441 cd/m² pour la précédente série MZ2000E. C’est une très bonne valeur, quasiment équivalente à celle que nous avons obtenue avec le LG G4 (1618 cd/m²), mais qui reste légèrement inférieure au pic de luminosité proposée par la série Samsung S95D (1671 cd/m²). Rassurez-vous, l’œil ne verra pas la différence sur une mire totalement blanche.

Concernant la luminosité en plein écran, nous avons mesuré 220 cd/m² contre 257 cd/m² pour le LG G4 et 317 cd/m² pour le Samsung S95D.

Par rapport aux dernières TV LCD testées, le modèle Sony Bravia 9 propose une luminosité record de 2698 cd/m² pour une mire à 10% de la surface de l’écran tandis que pour une image en plein écran, nous avons mesuré 728 cd/m². Rappelons aussi que le TCL C89B propose une luminosité de 2143 cd/m² et 894 cd/m² en plein écran.

Pour en revenir plus spécifiquement à la TV Panasonic TV-65Z95A, en mode Cinéma, nous avons mesuré un pic de luminosité de 1694 cd/m² avec un Delta E moyen de 2,45, ce qui est très correct, mais perfectible. En mode Vrai Cinéma, le Delta E moyen est de 0,96, donc parfait et le pic de luminosité est de 1633 cd/m². Les modes Professionnel1 et Professionnel2 sont tout aussi bien calibrés avec 0,96 en Delta E, exprimant ainsi une parfaite fidélité des couleurs, en sortie de carton pour les pics de luminosité respectifs de 1622 et 1624 cd/m².

Concernant la couverture de l’espace colorimétrique rec709 pour les programmes TV, le téléviseur Panasonic obtient 97,60%. Pour les espaces colorimétriques DCI-P3 et BT 2020, la série Z95A propose des valeurs respectives de 95,16% et 73,13% contre 99,88% pour le DCI-P3 et 89% pour le BT2020 avec une dalle QD-OLED.

Le filtre antireflet est identique à celui proposé par la série MZ2000. Le traitement appliqué est efficace pour les petites sources de lumière placées devant le téléviseur, mais ne peut rien faire contre une baie vitrée en plein après-midi. Avec la luminosité en hausse, on peut profiter un peu plus du téléviseur dans une pièce lumineuse. Toutefois, le niveau de traitement est loin de celui proposé par le TV Samsung S95D qui est parfaitement capable de gommer toutes les sources de lumière, même en pleine journée.

Panasonic TV-65Z95AEG Vraiment tous les atouts pour bien jouer

Après avoir mis sérieusement l’accent sur le gaming sur la précédente série, la Z95A monte encore d’un cran. En effet, celle-ci est désormais compatible avec la fréquence de 144 Hz, utile pour les personnes qui utilisent un PC Gaming. Le téléviseur est toujours compatible G-Sync (Nvidia) et Freesync Premium (AMD).

Côté input lag (retard à l’affichage), une donnée importante pour les joueurs, la série Z95A fait un peu mieux que la précédente avec un temps de retard à l’affichage de 12,6 ms avec la possibilité de descendre jusqu’à 8,9 ms en activant la fonction Rafraîchissement du mode 60 Hz. C’est vraiment excellent, car dans les deux cas, cela correspond à moins d’une image de retard entre le moment où on appuie sur la touche de la manette et où l’action de déroule à l’écran. À l’heure de l’écriture de ces lignes, c’est le meilleur input lag que nous ayons pu mesurer. Les dernières TV LG et Samsung proposent un temps de retard à l’affichage de 9,1 (LG G4) ou 9,2 ms (S95D). Voici de quoi satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Là où ils peuvent trouver à redire, c’est sur le nombre de prises HDMI 2.1 présentes ici. Toujours au nombre de deux, certains peuvent avoir besoin de plus, le cas échéant. Toutefois, cela ne concerne qu’une partie de la cible de Panasonic : ceux qui ont à la fois une console et un PC Gaming souhaitant profiter d’une barre de son simultanément. Notez également que le téléviseur supporte le format Dolby Vision Gaming à 120 images par seconde. Les normes HFR et VRR à 144 images par seconde avec une définition Ultra HD sont acceptées.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’an passé, une barre de jeu (ou tableau de bord) était disponible permettant d’afficher des informations sur les signaux audio et vidéo. Celle-ci est reconduite sur la série Z95A toujours avec le mode d’image Mode Jeu (True Game Mode) qui permet d’obtenir des résultats blufants concernant la qualité et surtout la fidélité des couleurs. En effet, avec le mode Mode Jeu activé, le téléviseur propose un Delta E moyen de 0,93, donc nettement inférieur au seuil de 3 et un pic de luminosité de 1622 cd/m². Le Mode Jeu (classique) propose un Delta E moyen de 4,6 et un pic de luminosité de 1432 cd/m², donc moins que tous les autres. En outre, deux modes audio spécifiques sont également de mise, permettant de profiter d’un son extrêmement spatialisé et immersif. L’un est dédié au jeux RPG et l’autre aux jeux FPS, ce dernier se concentrant sur la localisation audio pour déceler les moindres petits bruits. La nouveauté cette année est de proposer un mode Visibilité nocturne qui peut accentuer ou baisser le niveau des noirs, selon les besoins.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La barre de jeu n’est toujours pas accessible facilement, car il faut aller la chercher dans la liste des options dans les paramètres (fonctionnalités de l’écran). Elle met environ 2 à 3 secondes pour apparaitre. Un accès plus rapide aurait été apprécié comme le simple fait de presser longuement une touche de la télécommande, comme c’est le cas chez d’autres fabricant.

Panasonic TV-65Z95AEG Un son très spatialisé qui vaut une barre de son

Nous étions déjà largement convaincus par la partie audio proposée au sein des séries LZ2000 et MZ2000. Ici, Panasonic reprend le principe des multiples haut-parleurs installés dans le dos de l’appareil proposant ainsi des effets latéraux et de plafonds comme aucun autre TV. En plus, on peut toujours compter sur la présence d’une barre de son, en dessous de l’écran, le tout permettant de profiter d’un son particulièrement chaud, spatialisé, immersif et précis. Une phase de calibration peut être lancée lors de la configuration de l’appareil ou n’importe quel moment si, par exemple, on a déplacé le téléviseur ou changé la configuration du salon. La puissance est augmentée de 10 watts par rapport au précédent modèle pour atteindre 160 watts. Dans les détails, ce téléviseur propose 80 watts en façade, 2×15 watts en latéral, 2×15 watts vers le haut et un woofer de 20 watts.

Cette année, Panasonic a introduit une nouvelle fonction audio dite « de position ». Elle permet de placer virtuellement le téléspectateur dans un arc de cercle afin d’optimiser le rendu audio selon sa position. Le principe est extrêmement efficace. Attention, il ne fonctionne pas avec des contenus Dolby Atmos. Autre petite déconvenue, lorsque le téléviseur est éteint (ou en veille), il ne garde pas les réglages appliqués précédemment, ce qui signifie qu’il faut recommencer le paramétrage de la fonction.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Même à faible volume, les dialogues sont parfaitement intelligibles. Les aigus et les médiums sont très présents et les basses ne se font pas oublier. L’ensemble permet de profiter d’un film à grand spectacle sans avoir besoin d’une barre de son supplémentaire, sauf pour des modèles qui comprennent des enceintes surround, donc placées à l’arrière. Toutefois, si vous souhaitez encore plus de punch, il est possible d’ajouter un caisson de basses via l’entrée idoine. Le seul truc qui manque, c’est finalement la possibilité de connecter, sans fil des enceintes surround, ce qui rendrait le système évolutif et vraiment totalement immersif.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Panasonic TV-65Z95AEG Fire TV à bord

Contrairement aux précédentes séries haut de gamme de la marque, le téléviseur Panasonic TV-65Z95A est animé par le système Fire TV d’Amazon. Il s’agit là d’une petite révolution pour le fabricant qui a réussi à développer, en collaboration avec les équipes d’Amazon, une interface qui permet d’accéder à de très nombreuses applications, sans faire de sacrifice par rapport à la qualité d’image. Cela n’aurait pas été possible avec Google et son interface Google TV, ce dont commence à se plaindre certaines marques, comme Philips, par exemple qui commence à regarder ailleurs. En effet, il faut savoir que Google a un cahier des charges très précis (voire contraignant) et ne permet pas de prendre en compte certains paramètres parfois souhaités par les fabricants. Sony, pour sa part a tout de même réussi à intégrer ses propres menus et propose aussi un traitement d’images exceptionnel.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’interface de Fire TV sur la TV Panasonic propose une vision claire des contenus. Certains sont poussés par Amazon (ou des partenaires commerciaux) tout en haut de l’écran. Dessous, il y a un bandeau qui propose plusieurs options. On peut y gérer les profils (jusqu’à 6 pour tous les membres de la famille), accéder aux entrées vidéo, retrouver rapidement des médias favorisés, lancer une recherche de contenu et voir quels sont les programmes en cours de diffusion sur la TNT (câble, Satellite), mais également sur les plateformes telles que FranceTV, Molotov, Arte, etc. Toujours sur la même bande, il y a plusieurs applications qui sont accessibles. L’ordre est personnalisable. Fire TV dispose de sa propre boutique de téléchargement d’applications. Celle-ci est particulièrement fournie avec un très grand nombre d’applications disponibles, dont les plus populaires. Le manque de certaines applications était l’un des principaux griefs sur le système MyHomeScreen utilisé jusqu’ici par Panasonic. Notez qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, les applications Box TV de Free (Oqee by Free) et Orange (Orange TV) sont disponibles.

Concernant les paramètres, un tableau de bord est accessible depuis la page d’accueil de Fire TV (au bout du bandeau central).

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, lorsqu’on regarde des contenus vidéo, une bande s’affiche sur la droite de l’écran en surimpression, mettant automatiquement en pause la lecture des programmes (sauf pour la TNT, câble ou Satellite). On peut alors gérer l’image, le son et configurer les sorties audio, par exemple. C’est notamment dans ce menu que l’on peut configurer le son avec la nouvelle fonction Mise au point proposée par Panasonic. Comme évoqué plus haut, celle-ci permet de diriger le son vers l’auditeur en réglant sa position selon différents angles et la distance. Le principe est extrêmement efficace. Toutefois, on peut légitimement douter de sa réelle utilité étant donné que le téléviseur dispose d’un pied pivotant permettant non seulement d’orienter l’image et aussi le son vers un téléspectateur. En outre, notez qu’il y a toujours une phase de calibration du son qui peut être lancée lors de la configuration du TV, ou à n’importe quel moment.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les panneaux de configuration sont extrêmement complets et permettent, pour ceux qui le souhaitent, de régler le téléviseur selon leurs besoins.

Le menu de droite permet également d’afficher le tableau de bord pour les jeux. Avouons qu’il est un peu « caché ». En effet, il faut se rendre dans la section Fonctionnalités de l’affichage pour le trouver.

S’il y a un lecteur de médias directement accessible depuis l’interface de Fire TV, celui-ci est limité à la lecture des fichiers enregistrés sur une clé USB ou un disque dur externe. Impossible de lire des médias partagés sur le réseau domestique, par exemple. Pour cela, il existe toutefois une alternative : l’utilisation d’une application comme VLC, VideoStation ou Plex, par exemple.

Concernant la TNT, Panasonic offre la possibilité de changer les numéros de chaîne. Ainsi, on peut attribuer à la touche 2 de la télécommande la chaine France info, par exemple plutôt que d’avoir France 2, etc. Cela peut être pratique pour certaines personnes qui ne regardent que certaines chaînes.

Le bouton Alexa de la télécommande permet, lorsqu’il est maintenu, de déclencher le microphone pour donner un ordre vocal. Sinon, par un simple appui, il lance un menu qui s’affiche en bas de l’écran. On peut alors exécuter l’écran de veille (écran dynamique) qui indique l’heure et la météo, afficher un tableau de bord pour contrôler les équipements connectés présents dans la maison, avoir les prévisions météo des heures à venir, communiquer avec d’autres appareils Alexa du domicile via une fonction de drop-in (interphone), appeler des membres du foyer, leur envoyer un message ou afficher des contacts.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La navigation est très fluide. Nous n’avons constaté aucun ralentissement lors de nos tests. Les menus s’ouvrent très rapidement et on passe de l’un à l’autre avec vélocité.

Malgré l’utilisation du système Amazon, si vous avez un abonnement avec des publicités, celles-ci sont malheureusement présentes et coupent régulièrement vos visionnages. Dommage. Panasonic aura pu conclure un accord pour « offrir » au moins quelques mois de répit pour éviter d’avoir ces coupures à caractère commercial.

En outre, on peut aussi regretter que l’application Amazon ne soit pas plus intégrée. Par exemple, il aurait peut-être été intéressant de ne pas avoir à choisir un profil d’utilisation au sein de l’application si on est déjà identifié comme tel dans Fire TV, par exemple. Autre petite déception, le menu d’aide n’est pas disponible, à l’heure de l’écriture de ces lignes, en français mais il faut aussi signaler que nous avons testé le téléviseur courant juillet pour une réelle disponibilité en boutique début août. Gageons qu’une mise à jour viendra corriger ce petit souci. Mais peut-être qu’on chipote un peu pour trouver des défauts à ce système qui est finalement une réussite.

La grande télécommande très ergonomique, mais pas rétroéclairée

Qui dit changement de système implique une modification assez profonde de la télécommande. Ainsi, cette série propose une télécommande totalement renouvelée. Elle est toujours grande et assez lourde. Malheureusement dépourvue d’un système de rétroéclairage, elle s’avère aussi ergonomique que la précédente. Ainsi, on trouve le bouton dédié pour changer rapidement le mode d’image. Il y a plusieurs touches dédiées aux plateformes de streaming : Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Music et une autre touche qui permet d’associer une application préférée. Un bouton bleu permet de lancer l’assistant vocal Alexa d’Amazon. À ce titre, notez l’intégration d’un microphone pour les commandes vocales.

On peut également accéder rapidement aux paramètres du téléviseur ainsi qu’à l’écran d’accueil. Les touches de contrôle de la lecture d’un média sont appréciables et on a aussi droit aux touches numériques pour accéder directement à une chaîne de télévision, le cas échéant.

Panasonic TV-65Z95AEG Une consommation raisonnable

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « les 100 » sur Netflix (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Cinéma. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs, le Panasonic TV-65Z95A consommait 57 Wh. Cette consommation est extrêmement raisonnable lorsqu’on sait que le LG G4 consomme 58 Wh contre 60 Wh pour le Samsung S95D dans les mêmes conditions et pour la même diagonale.

Pour la série en HDR (Dolby Vision, plus précisément, avec tous les capteurs désactivés) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 74 Wh. À titre de comparaison, le LG G4 est un peu plus raisonnable avec 62 Wh tandis que le Samsung S95D propose une consommation de 68 Wh, toujours dans les mêmes conditions.

La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on laisse le mode réseau activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux et consommant alors 2 Watts.

Panasonic TV-65Z95AEG Prix et date de sortie

La série Panasonic Z95A est déclinée en 55 et 65 pouces pour des prix respectifs de 2990 euros et 3990 euros.