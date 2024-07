Les nouveaux téléviseurs OLED M4 de LG arrivent, préparez la CB ou allez voir votre banquier

LG avait présenté lors du dernier salon du CES 2024 à Las Vegas ses nouvelles séries de téléviseurs avec, en figure de proue, la série M4. Celle-ci reprend les caractéristiques techniques de la série G4 du 65 au 97 pouces, mais avec un boîtier externe, fonctionnant sans fil. Les téléviseurs LG M4 arrivent d’ici peu sur le marché et en voici les prix.

En janvier dernier, LG a annoncé le lancement de sa nouvelle série de téléviseurs OLED M4, déclinée en plusieurs tailles : 65, 77, 83 et 97 pouces. Ces téléviseurs affichent des images Ultra HD avec une fréquence de rafraîchissement de 100/120 Hz. La série M4 se démarque de toutes les autres par sa connectivité sans fil, grâce au boîtier externe « Zero Connect » qui regroupe tous les composants électroniques et connectiques nécessaires.

Toutefois, rappelons qu’il faut tout de même brancher l’écran à une prise électrique. Le boîtier offre une portée maximale de dix mètres avec un signal optimisé pour minimiser les interférences. Il permet également de gérer la force du signal et d’orienter l’antenne selon les besoins.

Le boîtier externe Zero Connect dispose de trois entrées HDMI 2.1 prenant en charge les dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, telles que le VRR (Variable Refresh Rate), l’ALLM (Auto Low Latency Mode), ainsi que les certifications G-Sync et FreeSync Premium Pro. Cela permet à la dalle d’atteindre une fréquence maximale de 144 Hz (à l’exception du modèle de 97 pouces) lorsqu’elle est connectée à un PC Gaming. Le format Dolby Vision Gaming 4K est également pris en charge.

Conçus pour être accrochés au mur, ces téléviseurs ne peuvent être installés sur un pied, sauf le modèle de 97 pouces.

La même dalle que la série G4 avec quelques spécificités pour la version 97 pouces

À l’exception du modèle de 97 pouces, tous les téléviseurs de la série M4 sont équipés de dalles OLED Evo (White-OLED fabriquées par LG Display) intégrant la technologie Brightness Booster Max. Cette dernière repose sur un panneau MLA 2.0 (Micro Lens Array) associé à un algorithme spécifique pour offrir une luminosité supérieure à celle des générations précédentes. Il s’agit de la même dalle que la série G4 dont vous pouvez lire notre test complet de la version 65 pouces. La nouvelle puce Alpha11 AI 4K, développée par LG, permet de réaliser cette avancée technologique. Pour améliorer les contenus HDR, les téléviseurs sont dotés de la technologie OLED Dynamic Tone Mapping Pro, compatible avec les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10 et HLG.

Une expérience audio optimisée et un système WebOS qui sera régulièrement mis à jour

En ce qui concerne l’audio, les téléviseurs M4 sont compatibles avec les formats Dolby Atmos et DTS:X (bypass) et sont équipés d’un ensemble de haut-parleurs offrant une puissance totale de 60 watts sur 11.1.2 canaux. Ces haut-parleurs sont optimisés par le chipset Alpha11 AI 4K et bénéficient de la technologie WOW Synergy, qui permet une synchronisation parfaite avec une barre de son LG pour une immersion sonore maximale.

Les téléviseurs de la série M4 utilisent la dernière version du système webOS 24, avec des mises à jour garanties pendant cinq ans. L’interface a été légèrement retravaillée pour intégrer des cartes représentant des univers de divertissement, d’accessibilité, de contrôle des appareils et des objets connectés, grâce à la compatibilité avec la technologie Matter. Les assistants vocaux Alexa (intégré) et Google Assistant (via une enceinte connectée) sont également pris en charge, ainsi que la fonction Chromecast pour les appareils Android et AirPlay 2 pour les dispositifs Apple.

Enfin, notez que LG a maintenu la même télécommande que pour les modèles précédents pour cette nouvelle série.

Les prix des téléviseurs OLED M4 sont les suivants : 4 999 euros pour le LG OLED65M4 de 65 pouces, 7 299 euros pour le LG OLED77M4 de 77 pouces, 9 699 euros pour le LG OLED83M4 de 83 pouces et 34 699 euros pour le LG OLED97M4 de 97 pouces. À l’heure de l’écriture de ces lignes, les modèles ne sont pas encore disponibles en France, mais devraient l’être dans les prochaines semaines.