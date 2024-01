LG présente sa nouvelle gamme de TV OLED 2024 (B4, C4, G4 et M4) : voici tous les changements à connaître

Juste avant l'effervescence du CES 2024, LG Electronics nous donne un avant-goût de ses dernières avancées avec les téléviseurs OLED B4, C4, G4, et M4.

Chaque année, LG Electronics renouvelle son invitation à découvrir les dernières avancées en matière de téléviseurs OLED. Les modèles 2024, B4, C4, G4, et M4, ne font pas exception à la règle. En amont du CES 2024, on a fait le tri dans les informations disponibles.

Pas d’évolution majeure sur les gammes G4 et M4

Pour les passionnés de technologie et les amateurs de qualité d’image, les modèles G4 et M4 (avec boîtier de connexion sans fil) sont ceux à suivre. Ces deux gammes bénéficient de la technologie MLA (Micro Lens Array), un filtre micro-lentilles qui surpasse même le QD-OLED de Samsung en termes de luminosité.

En 2024, la taille des écrans compatibles MLA s’étend jusqu’à 83 pouces, contre 77 pouces l’année précédente. Les modèles G4, le flagship de LG, promettent d’être jusqu’à 150 % plus lumineux en pics par rapport au B4 et de conserver une luminosité globale supérieure de 70 % environ, comparable à celle de 2023. Pour résumer ce long paragraphe, pas d’évolution majeure de la luminosité en 2024 pour les gammes G et M.

Du 144 Hz pour les C4

Du côté de la série C, le modèle C4 continuera de ravir de nombreux utilisateurs malgré l’absence de la technologie MLA (mais ils ont la technologie Evo, OLED EX). Le MLA est toujours exclusif aux gammes G4 et M4.

En 2024, la gamme C4 introduit un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les modèles de 42 et 48 pouces bénéficieront d’une luminosité accrue, une amélioration notable par rapport à l’année précédente. En effet, les 42 et 48 pouces étaient en retrait sur le plan technique. Samsung Electronics évoque aussi une luminosité améliorée sur les C4, mais sans donner aucun détail technique.

Une belle montée en gamme sur les B4

La gamme B4, quant à elle, gagne en attractivité avec l’introduction de quatre ports HDMI 2.1, réduisant ainsi l’écart avec la série C. Bien qu’elle ne supporte pas les 144 Hz, se limitant à 120 Hz, elle reste une option solide pour la plupart des usages, notamment pour les consoles de jeu actuelles. De plus, la série B4 s’étend pour la première fois à un modèle de 48 pouces (et jusqu’en 77 pouces). Une bonne nouvelle pour cette gamme.

Enfin, la série A, avec son OLED 60 Hz plus abordable, ne sera probablement pas disponible cette année. LG Electronics doit certainement concentrer ses efforts à cause d’efficacité de production des dalles OLED, sachant que LG Display les vend à tout le monde (Panasonic, Sony, Samsung Electronics, Philips…).

Modèle Type d'affichage Processeur Taux de rafraîchissement maximum Ports HDMI 2.1 Tailles LG B4 OLED Alpha 8 120 Hz 4 48, 55, 65, 77" LG C4 OLED Evo (OLED EX) Alpha 9 génération 7 144 Hz 4 42, 48, 55, 65, 77, 83" LG G4 OLED Evo + MLA (55-83") Alpha 11 144 Hz (55-83") 4 55, 65, 77, 83"

97" (sans MLA) LG M4 OLED Evo + MLA (55-83") Alpha 11 144 Hz (55-83") 3 55, 65, 77, 83"

97" (sans MLA)

Les données du tableau incluent le type d’affichage, le processeur, le taux de rafraîchissement maximum, le nombre de ports HDMI 2.1 et les tailles de diagonale disponibles pour chaque modèle.

Ne partez pas trop vite : voici le processeur Alpha 11

Vous pensez avoir tout lu sur les LG OLED 2024 ? Il y a encore à dire. LG a introduit son processeur Alpha 11 dans ses modèles G4 et M4.

Ce nouveau processeur promet une amélioration significative des performances avec 4 fois plus de capacité de traitement de l’IA, 1,7 fois plus de performances graphiques et 1,3 fois plus de puissance de traitement que son prédécesseur. Ces améliorations de performances seront utile pour le moteur de super-échantillonage « AI Super Upscaling », le mappage de tons dynamique HDR, ainsi que le traitement AI Director. De plus, il parvient à traiter même les contenus protégés par DRM, une avancée notable par rapport à l’Alpha 9.

Côté audio, l’Alpha 11 apporte sa fonctionnalité Voice Remastering pour clarifier les dialogues et sa capacité à virtualiser un son 11.1.2 canaux à partir d’une source standard. Ce processeur embarque aussi toutes les fonctionnalités audio de l’Alpha 9, utilisées dans le C4, tandis que le B4 bénéficie d’une nouvelle puce Alpha 8.

Un nouveau mode Filmmaker… mais kézako ?

En 2024, LG introduit le mode Filmmaker pour Dolby Vision. Ce mode promet une immersion des films plus fidèle à la vision originale des créateurs. Bien que les détails soient encore rares, cette fonctionnalité s’ajoute à la longue liste des atouts des nouveaux modèles. Les téléviseurs OLED de LG 2024 conserveront bien sûr toutes les fonctionnalités appréciées des modèles 2023, y compris le support de Dolby Vision et Dolby Atmos, la compatibilité avec le DTS audio, le Wowcast pour une connexion audio sans fil avec les barres de son compatibles, ainsi que le support du VRR, HDMI 2.1 QMS et d ela partie gaming, qui inclut désormais la possibilité de basculer entre 120 et 144 Hz.

webOS 24 et engagement logiciel

Les téléviseurs LG de 2024 s’apprêtent à embarquer webOS 24, la dernière mise à jour de leur système d’exploitation maison. Bien que les détails soient encore rares, LG fait une promesse forte : 5 ans de mises à jour logicielles pour les téléviseurs 2024, ainsi que pour certains modèles OLED de 2022 et 2023. Cet engagement en matière de mise à jour est sans précédent pour LG et assure aux utilisateurs une durée de vie prolongée de leur appareil, avec de nouvelles fonctionnalités futures.

Pour aller plus loin

LG dévoile webOS Re:New : pourquoi c’est un gros changement pour ses téléviseurs

Avec webOS 24, LG enrichit l’écosystème connecté de ses téléviseurs en intégrant Chromecast. Cette fonctionnalité vient compléter la compatibilité déjà existante avec Apple AirPlay 2, pour la diffusion de contenu depuis des appareils Android et iOS. Les utilisateurs pourront facilement partager des vidéos, des photos et de la musique sur leur téléviseur LG depuis leurs appareils mobiles. En outre, l’intégration de Matter, la « nouvelle » norme universelle pour la maison intelligente, ce sont les premières briques du nouvel écosystème domestique. Disons que l’année 2023 a été timide sur la mise en place de cette norme censée tout simplifier.

Évidemment, il manque beaucoup de détails sur les annonces, sur les tarifs et la disponibilité. On a, en tout cas, hâte de voir les premières observations sur l’amélioration des performances. Retenons les améliorations sensibles sur la gamme B4, ce qui est une très bonne chose pour notre portefeuille.