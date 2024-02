Philips dévoile ses séries TV Mini-LED et LED sous Titan OS

TP Vision a récemment organisé un événement à Barcelone pour dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs pour 2024. Au-delà des séries OLED précédemment annoncées, l'entreprise a introduit deux nouvelles séries : la PML9049, baptisée « The Xtra », et la PUS8909, surnommée « The One ». Ces séries se distinguent par l'utilisation de dalles respectivement Mini-LED et LED ainsi que l'intégration du système de divertissement Titan OS.

Un point commun des deux nouvelles séries est l’introduction de Titan OS, un système d’exploitation conçu pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Cette interface, visuellement proche de Google TV, propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Les utilisateurs auront accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal, promettant ainsi une vaste gamme de divertissements.

En outre, parmi les autres similitudes, sachez que les séries PML9049 et PUS8909 intègrent la technologie Ambilight sur trois côtés, avec une gestion indépendante des LED pour une immersion visuelle plus précise. De plus, elles sont équipées de quatre entrées HDMI 2.1, offrant une grande flexibilité pour connecter divers appareils.

Comme les modèles OLED 2024, ces deux séries intègrent également la nouvelle Game Bar, permettant aux joueurs d’afficher des informations sur les signaux vidéo et de modifier rapidement certains paramètres de l’image, optimisant ainsi leur expérience de jeu avec la possibilité de créer des profils pour chaque titre. Notez aussi le support de la fréquence 144 Hz.

Philips PML9049, dalle Mini-LED pour une image optimisée

La gamme de téléviseurs Philips PML9049, équipée de dalles Mini-LED, est proposée en plusieurs tailles : 55, 65, 75 et 85 pouces. Ces téléviseurs intègrent un processeur P5 dédié à l’optimisation de l’image, voulant assurer une qualité visuelle exceptionnelle. TP Vision souligne par ailleurs un pic de luminosité de 1000 cd/m².

Les téléviseurs de cette série sont compatibles avec les formats HDR10+ Adaptive et HDR Dolby Vision, pour une expérience visuelle immersive avec une gestion dynamique des contenus pouvant s’adapter aux conditions de luminosité ambiante.

Philips PUS8909 : la technologie LED abordable, en plusieurs diagonales

Les téléviseurs de la série PUS8909 se distinguent par leur dalle LED équipée de la technologie Local Dimming, permettant une gestion optimisée du contraste et de la luminosité.

Tout comme la série PML9049, ils embarquent le processeur P5 pour une qualité d’image améliorée. Ces modèles sont également compatibles avec les formats HDR10+ Adaptive et Dolby Vision. La série est déclinée en différentes tailles de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces pour une disponibilité promise dès le mois de mai 2024.