LG TV OLED 2024, B4, C4, G4 et M4 : toutes les fiches techniques et les prix

La marque LG vient de livrer toutes les caractéristiques techniques des téléviseurs OLED pour l’année 2024. Il y a ainsi quatre séries B4, C4, G4 et M4 avec des dalles plus lumineuses que les séries précédentes, prometteuses d’une très belle qualité d’image, embarquant des connectiques ultra complètes et animées par une nouvelle version du système webOS. En voici tous les détails.

Après les annonces des principaux modèles lors du CES 2024, LG nous a fait une prĂ©sentation plus complète de toutes les nouvelles sĂ©ries de tĂ©lĂ©viseurs OLED pour l’annĂ©e 2024. Parmi elles, on trouve la sĂ©rie B4 qui reprĂ©sente l’entrĂ©e de gamme, la sĂ©rie C4 pour le milieu de gamme, la sĂ©rie G4 symbolisant le haut de gamme et la sĂ©rie M4 pour le très haut de gamme. Voyons quelles sont leurs caractĂ©ristiques techniques ainsi que leurs designs respectifs.

La LG M4, le tout « sans fil »

La nouvelle série de TV OLED M4 est déclinée en plusieurs tailles de 65, 77, 83 et 97 pouces capables d’afficher des images Ultra HD 100/120 Hz. Toutes profitent d’une connectivité sans fil avec un boîtier externe « Zero Connect » qui embarque l’intégralité des composants électroniques ainsi que toutes les connectiques. Comptez sur une portée maximale de dix mètres et un signal spécialement optimisé pour limiter les interférences. En outre, sur le dessus du boîtier, on peut orienter l’antenne et gérer la force du signal, le cas échéant. Le téléviseur est prévu pour s’accrocher au mur. Il est impossible de l’installer sur un pied (sauf pour le 97 pouces).

Tous les modèles, à l’exception du 97 pouces, sont dotés d’une dalle OLED Evo (White-OLED fabriquée par LG Display) avec la technologie Brightness Booster Max. Cela signifie la présence d’un panneau MLA 2.0 (Micro Lens Array) s’appuyant sur un algorithme spécifique pour proposer une luminosité accrue par rapport à la précédente génération. Cette technologie est rendue possible grâce à la nouvelle puce Alpha11 AI 4K développée par LG.

Pour optimiser les contenus HDR, les téléviseurs embarquent la technologie OLED Dynamic Tone Mapping Pro et garantie une compatibilité avec les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10 et HLG. Le boîtier externe Zero Connect est équipé de trois entrées HDMI 2.1 avec le support des dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), mais également les certifications G-Sync et FreeSync Premium Pro ; grâce à cela, la dalle peut supporter une fréquence maximale de 144 Hz (sauf pour la 97 pouces), en cas de connexion avec un PC Gaming. Le format Dolby Vision Gaming 4K est accepté.

Pour la partie audio, on peut compter sur la compatibilité avec les formats Dolby Atmos, DTS:X (bypass) et sur un ensemble de haut-parleurs avec une puissance totale de 60 watts sur 11.1.2 canaux optimisés grâce au chipset Alpha11 AI 4K. Les téléviseurs intègrent la technologie WOW Synergy qui permet de s’harmoniser parfaitement avec une barre de son de la marque. Les haut-parleurs du TV sont alors utilisés de manière synchronisée pour une expérience audio plus immersive.

Comme toutes les séries de TV 2024 LG, la M4 profite de la dernière version du système webOS 24 avec des mises à jour garanties pendant cinq ans. L’interface principale est légèrement retravaillée graphiquement pour accueillir des cartes représentant des univers de divertissement, d’accessibilité et de contrôle de l’appareil et même des objets connectés, le système supportant la technologie Matter. Notez aussi la présence des assistants Alexa (intégré) et Google Assistant (compatible via une enceinte connectée à proximité). La fonction Chromecast est intégrée pour envoyer des contenus sans fil depuis un appareil mobile Android. Pour les dispositifs Apple, le système est compatible avec AirPlay 2.

Idem pour toutes les séries 2024, LG ne change pas sa télécommande qui est donc strictement identique à celles des modèles précédents.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, LG n’a pas communiqué sur les prix des différentes diagonales de la série M4. Nous savons seulement que les modèles seront disponibles cet été.

La série LG OLED G4, le haut de gamme ultra lumineux

La nouvelle série OLED G4 remplace la série OLED G3 de 2023. Elle est déclinée en 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Elle utilise exactement la même dalle avec les mêmes technologies que la série M4 avec le chipset Alpha11 AI 4K, mais sans le boîtier externe. Toute la partie électronique et les connectiques sont installées à l’arrière de la dalle, avec quatre entrées HDMI 2.1. De même, on peut compter sur les mêmes compatibilités HDR que la série M4.

La principale différence entre les deux séries réside donc dans son design. Aussi pensée pour être fixée au mur, la série G4 est livrée avec une accroche murale. Toutefois, il est possible d’acheter un pied spécifique, disponible en option. Sachez également qu’on peut acquérir un modèle de la série G4 directement avec un pied, mais exclusivement sur le site de la marque. Attention, notez que l’accroche murale du G4 n’est pas disponible en option. Le pied est central avec deux options de position pour les modèles de 55 et 65 pouces.

Le téléviseur LG OLED97G4 est disponible pour un prix de 24 999 euros. Comptez sur un prix de 6 999 euros pour le OLED83G4 de 83 pouces, de 4 999 euros pour le 77 pouces OLED77G4, de 3 599 euros pour le 65 pouces OLED65G4 et de 2 799 euros pour le 55 pouces OLED55G4.

Série LG OLED C4 du 42 jusqu’au 83 pouces avec une puce Alpha9

La nouvelle série de TV LG OLED C4 est composée de six tailles de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces en diagonale. Elle profite d’une dalle OLED Evo, mais sans la technologie MLA. Grâce à sa puce Alpha9 AI 4K de 7e génération, elle propose, selon LG, une luminosité accrue via la technologie Brightness Booster. Elle bénéficie de l’optimisation des contenus HDR via la fonction OLED Dynamic Tone Mapping Pro et du support HDR Dolby Vision IQ et HDR10.

Il y a quatre entrées HDMI 2.1 supportant les technologies VRR (jusqu’à 144 Hz), ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro et Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz. Pour la partie audio, on peut compter sur une puissance de 40 watts avec la technologie WOW Synergy et le support des formats Dolby Atmos et DTS:X (bypass) sur un système 9.1.2 canaux. Les téléviseurs sont animés par webOS 24 avec, là aussi, la promesse de cinq ans de mises à jour du système.

Côté design, les téléviseurs profitent d’un pied central, identique à la série précédente (LG C3), sauf pour la version de 42 pouces qui utilisent deux pieds écartés. Notez le coloris brun à l’arrière de tous les modèles pour cette série avec un revêtement légèrement texturé.

Le téléviseur LG OLED83C4 de 83 pouces est disponible pour un prix de 5 999 euros. Comptez sur un prix de 3 999 euros pour le OLED77C4 de 77 pouces, de 2 799 euros pour le 65 pouces OLED65C4, de 1999 euros pour le 55 pouces OLED55C4, de 1599 euros pour le 48 pouces OLED48C4 et de 1499 euros pour le 42 pouces OLED42C4.

TV LG OLED B4, il a tout d’un grand

Enfin, la série B4 représente l’entrée de gamme pour les modèles OLED, mais dispose de technologies particulièrement pertinentes. Ainsi, elle est déclinée en 55, 65 et 77 pouces et s’appuie sur une dalle OLED (White-OLED fournie par LG Display) capable d’afficher une définition Ultra HD 100 Hz. Elle est équipée du nouveau chipset Alpha8 AI 4K et propose la technologie Dynamic Tone Mapping Pro pour l’optimisation des contenus HDR. Elle supporte les formats HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG s’appuyant sur le traitement d’image AI Picture Pro pour l’upscaling, comme toutes les autres séries.

Comme les modèles C4, elle profite d’un son sur 9.1.2 canaux avec quatre entrées HDMI 2.1 supportant toutes les technologies gaming jusqu’en 120 Hz (pas de 144 Hz ici). Elle est animée par webOS 24 avec les cinq prochaines mises à jour.

Cette série utilise des pieds en forme de V inversé écartés. Elle sera disponible dans le courant de l’été et c’est pour cela que LG n’a pas encore communiqué les prix des différents modèles.