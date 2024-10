Test du TV LG OLED65C4 : un gain en luminosité et une image de très bonne qualité

La série LG C4 fait partie du milieu de gamme pour la marque sud-coréenne qui compte dans ses rangs les séries M4 (sans fil) et G4 au-dessus, tandis que la série B4 représente l’entrée de gamme. Toutes profitant d’une dalle OLED evo fournie par LG Display, ces modèles proposent différentes performances en termes de luminosité avec, les séries M4 et G4 les plus lumineuse, C4 légèrement moindre et B4 un cran en dessous.

Déclinée en 42, 48, 55, 65, 75 et 83 pouces, la série C4 compose avec un chipset légèrement moins performant que les modèles G4 et M4 qui, d’après nos tests, offrent un niveau de traitement d’image assez exceptionnel.

Ici, on peut toujours compter sur une compatibilité HDR10 et Dolby Vision, y compris pour la partie gaming où les dernières technologies sont encore là pour sublimer les jeux, qu’ils soient exécutés depuis une console ou un PC (jusqu’à 144 Hz). On a droit à une large palette de connectiques, comme sur les séries précédentes, un système webOS 24 légèrement revu au niveau de son interface, un design assez similaire, tout comme la partie audio. Mais que vaut ce modèle de 65 pouces par rapport à la concurrence représentée par le Sony Bravia 8 ou le TV Samsung S90D, par exemple. C’est ce que nous avons voulu savoir en le testant. En voici notre verdict.

LG OLED65C4 Fiche technique

Modèle LG OLED65C4 Dimensions 1441 mm x 880 mm x 230 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos, DTS-X Puissance des haut-parleurs 40 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) webOS Assistant vocal Amazon Alexa Efficacité énergétique F Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle OLED65C4 prêté à la rédaction par LG Electronics.

LG OLED65C4 Design, on reprend les mêmes et on recommence, ou presque

Le LG OLED65C4 arbore un design raffiné qui s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’écran présente une finesse remarquable avec une épaisseur de seulement 5 mm dans sa partie supérieure, s’épaississant légèrement vers le bas pour atteindre 5 cm afin d’accueillir l’électronique et les connectiques. Les bordures ultra-fines de 4 mm confèrent à l’ensemble une élégance minimaliste très réussie.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si l’apparence à l’avant ne change pas par rapport à l’année passée, à l’arrière, notez que cette série propose un revêtement texturé, marron du plus bel effet. L’intention est louable, mais il faut reconnaître qu’on place rarement son TV au centre du salon pour qu’on puisse voir sa partie arrière…

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le support central en aluminium brossé offre une seule et unique position de montage. Il occupe une profondeur de 23 cm pour une largeur de 47 cm. C’est idéal pour les installations sur des meubles étroits. La hauteur du téléviseur par rapport au meuble est de 6,5 cm, offrant ainsi un espace suffisant pour placer une barre de son sans obstruer l’image ni gêner le récepteur infrarouge nécessaire pour allumer et éteindre le TV.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La gestion des câbles a été particulièrement soignée, avec un système de guide-câbles intégré au pied et via deux supports en plastique.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le système audio intègre 2.2 canaux pour une puissance totale de 40W, avec deux haut-parleurs principaux orientés vers le bas et deux woofers à l’arrière. L’ensemble est parfaitement intégré dans l’épaisseur du téléviseur, sans compromettre sa ligne épurée.

Notez qu’il est possible d’installer le téléviseur sur un support mural compatible VESA300/200.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C4 Les connectiques : tout est parfait

Exactement comme sur la série G4, la connectique du C4 est généreuse et parfaitement moderne, exactement comme sur les séries précédentes. On trouve ainsi quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144Hz, tous supportant les technologies VRR, ALLM et eARC. Trois ports USB, dont un USB 3.0, complètent l’offre multimédia. La connexion réseau peut se faire via Ethernet ou Wi-Fi 6E, et le Bluetooth 5.0 permet de connecter des périphériques audio sans fil.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les sorties audio comprennent une sortie optique numérique et une sortie casque 3,5 mm. Un port CI+ est également présent pour les modules TV payante. Il n’y vraiment rien à redire sur les connectiques proposées ici étant donné qu’il y a vraiment tout ce qu’il faut pour profiter des sources externes.

LG OLED65C4 Image, plus de luminosité, mais pas autant que sur les G4

Le LG OLED65C4 hérite d’une dalle White-OLED Evo de dernière génération, couplée au nouveau processeur Alpha 9 Gen 7 AI. Cette combinaison permet d’atteindre des niveaux de luminosité impressionnants pour un TV OLED.

Toutefois, il convient de noter que cette dalle ne profite pas de la technologie dite Brightness Booster Max ou META 2.0 avec les nouvelles microlentilles (MLA 2.0) qui est inclue sur les séries G4 et M4 de la marque. Ces dernières offrent ainsi une luminosité supérieure d’autant que le chipset Alpha 11 propose aussi des performances accrues.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Précisons également que les diagonales de 42 et 48 pouces ont également des limitations en termes de luminosité, comme c’était déjà le cas sur la série C3. Sinon, ici, il s’agit d’une dalle 10 bits capable d’afficher une définition Ultra HD 120 Hz et même jusqu’à 144 Hz en cas de liaison avec une carte graphique depuis un PC Gaming. Le filtre antireflet est identique à celui de la série C3. Il arrive à gommer quelques petites sources de lumière, mais il est très loin de pouvoir rivaliser avec celui de la série S95D de Samsung, qui est vraiment exceptionnelle dans ce domaine et permet de regarder des programmes en plein après-midi, même avec de larges baies vitrées.

Les angles de vision sont excellents, caractéristique propre à la technologie OLED. Lors de nos tests avec le film Dune, les scènes dans le désert d’Arrakis ont révélé une précision remarquable dans les dégradés de sable, sans aucun effet de postérisation visible. Le contraste est infini, comme on peut s’y attendre d’un écran OLED, avec des noirs parfaitement profonds.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le spectacle est aussi total sur des contenus diffusés depuis des plateformes de streaming, à l’image de la série Le seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir où chaque scène est sublimée, jouant parfaitement avec les zones sombres et celles qui sont plus lumineuses.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le traitement de mise à l’échelle est particulièrement performant grâce au nouveau processeur. Les contenus HD et Full HD sont remarquablement bien upscalés en 4K, avec un excellent niveau de détails et très peu d’artéfacts visibles.

Les algorithmes d’intelligence artificielle font un travail remarquable pour préserver la texture naturelle des images tout en réduisant le bruit numérique. La compensation des mouvements est tout aussi satisfaisante. Le téléviseur s’harmonise parfaitement avec les signaux 24p pour la lecture de films. La fluidité des images est véritablement excellente.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La reproduction des couleurs est d’une fidélité exemplaire. Les scènes sombres de The Batman ont démontré une excellente gestion des nuances dans les zones d’ombre, tandis que les séquences colorées de Spider-Man: Across the Spider-Verse mettent en valeur la capacité du téléviseur à reproduire des couleurs vives sans saturation excessive.

LG OLED65C4 Mesures, un excellent calibrage

Le téléviseur propose les modes d’image Image personnalisée, Vif, Standard, Economique, Cinéma, Sport, Filmmaker, Optimiseur de jeu, Expert lumineux ou Expert sombre. Rappelons que le TV propose le mode Image personnalisé introduit l’année dernière.

Sélectionnez jusqu’à 2 images que vous appréciez.

Celui-ci permet de configurer l’image selon les préférences visuelles de l’utilisateur. On a ainsi le choix entre plusieurs échantillons d’image et on sélectionne celles que l’on préfère.

Comme sur les autres TV, c’est le mode Filmmaker qui permet d’obtenir les meilleurs résultats pour un rendu « Cinéma ». En effet, avec des images standards, non HDR, nous avons mesuré un Delta E moyen de 1,49, soit une valeur nettement inférieure au seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée à l’écran.

Nous avons relevé une température des couleurs moyenne de 6331 K ce qui est très satisfaisant, car très proche de la valeur recherchée qui est de 6500 K. La courbe est un modèle du genre, déviant extrêmement peu. La courbe du gamma est assez bien suivie sur toute l’échelle de gris pour une moyenne idéale mesurée à 2,38 pour une valeur attendue de 2,4.

L’espace colorimétrique rec.709 est couvert en quasi-totalité (98,2%) et permet donc de profiter des couleurs les plus étendues dans ce registre.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur supporte les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ (grâce au capteur de luminosité). Il fait toujours l’impasse sur le format HDR10+ supporté chez Philips, Hisense, Samsung, TCL et Panasonic, par exemple. Avec des contenus Dolby Vision, on peut choisir entre les modes d’image Vif, Standard, Accueil Cinéma, Filmmaker et Optimiseur de jeu (Gaming).

Pour des contenus HDR, en mode Filmmaker, nous avons pu mesurer une parfaite fidélité des couleurs puisque nous avons relevé un Delta E moyen de 0,96, ce qui est parfait, car nettement en dessous du seuil de 3. Toujours avec le même mode d’image, nous avons mesuré un pic de luminosité de 1021 cd/m² pour une fenêtre occupant 10% de la surface de l’écran. C’est plus que le Sony Bravia 8 sur lequel nous avons relevé une mesure à 803 cd/m² avec le mode d’image Professionnel. Côte à côte, on peut effectivement constater que le modèle LG est plus lumineux.

La valeur du pic de luminosité du C4 reste en deçà de celui du G4 (embarquant la technologie Brightness Booster) qui atteint 1618 cd/m² pour une fenêtre de 10%. Rappelons que le C3 de l’année passée proposait, dans les mêmes conditions, un pic de luminosité de 835 cd/m². Il y a donc encore une certaine progression.

Notez qu’en mode Cinéma sur le C4, nous avons relevé un pic de luminosité de 1034 cd/m², de 1036 cd/m² pour le mode Accueil Cinéma et 1045 cd/m² pour le mode Standard.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En plein écran, le C4 de 65 pouces propose une luminosité de 214 cd/m² contre 155 cd/m² pour le C3 et de 257 cd/m² pour le G4. Au regard des mesures réalisées et des résultats obtenus, il faut tout de même noter que la courbe EOTF du mode Filmmaker est assez bien suivie même si on peut constater une très légère dérive sur les valeurs les plus faibles. La maîtrise de la luminosité est donc bien effective.

Enfin, le téléviseur couvre l’espace colorimétrique DCI-P3 à 97,74% et le BT2020 à 72,79% ce qui est très satisfaisant, mais pas autant qu’avec des TV QD-OLED qui proposent des valeurs respectives de plus de 99% et de 88%.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C4 Gaming : 4 entrées HDMI 2.1 plein pot et du 144 Hz si besoin

Sans surprise, la série C4 reprend exactement les mêmes fonctionnalités et caractéristiques pour le gaming que la précédente C3. On a toujours droit au support de la fréquence 144 Hz, ce dont n’est pas capable le Bravia 8 de Sony. Il est compatible VRR (Variable Refresh Rate).

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sinon, il y a toujours 4 entrées HDMI 2.1 à 48 Gbits/s, la compatibilité Freesync Premium, G-Sync de Nvidia et le support de la technologie de réduction du temps de latence ALLM (Auto Low Latency Mode). Le temps de retard à l’affichage est toujours aussi faible. Nous avons pu mesurer un input lag de 13 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé. Comme sur les séries C3 et G4, on peut toutefois descendre plus bas encore en activant, dans les paramètres de l’Optimiseur de jeu, la fonction Renforçateur pour atteindre 9,2 ms, exactement comme l’année dernière.

C’est l’un des input lag le plus bas du marché. Panasonic avec son Z95A, le modèle le plus haut de gamme arrive à proposer un record à 8,9 ms. Rassurez-vous, vous ne verrez aucune différence. Cela représente moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran, donc parfait pour ne rien louper.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La série C4, comme les précédentes, dispose d’un accès aux plateformes de jeu GeForce Now, Amazon Luna et Utomik, entre autres. Pour y accéder, il suffit de choisir la vignette Jeux depuis la page d’accueil.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur supporte les signaux Ultra HD et le Dolby Vision jusqu’à 120 images par seconde. Bien souvent, la fidélité des couleurs du mode Jeu n’est pas vraiment optimale en sortie de carton. Cela se vérifie avec une mesure du Delta E moyen de 5,05, donc supérieur au seuil de 3. Nous avons mesuré un pic de luminosité supérieur au rendu Filmmaker, de 1087 cd/m² contre 851 cd/m² pour le C3.

La barre de jeu, personnalisable, permet de régler quelques paramètres de l’image. C’est exactement la même que l’année précédente. La fonction BFI (Black Frame Insertion) améliore encore la netteté des mouvements, bien que son activation réduise légèrement la luminosité globale.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C4 Audio, raisonnable, mais cela ne fait pas tout

Alors que la série G4 propose un système sur 4.2 canaux réels, la série C4 est plus modeste. Il se compose d’une configuration 2.2 canaux développant une puissance totale de 40 watts. Les deux haut-parleurs principaux sont orientés vers le bas, tandis que deux woofers sont positionnés à l’arrière pour renforcer les basses fréquences. Cette disposition permet d’obtenir une scène sonore étonnamment large pour un téléviseur ultra-plat.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La compatibilité Dolby Atmos apporte une dimension verticale appréciable au son, même si l’effet reste naturellement limité par rapport à une installation home-cinéma dédiée. Le traitement AI Sound Pro analyse en temps réel le contenu diffusé pour optimiser le rendu sonore. Mauvaise nouvelle, cette année, le DTS:X est disponible seulement avec une barre de son compatible (bypass).

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le mode AI Acoustic Tuning utilise le microphone de la télécommande pour calibrer automatiquement la sortie audio en fonction de l’acoustique de la pièce. Nous avons constaté une amélioration notable de l’équilibre sonore après calibration, avec des basses mieux définies et des médiums plus présents.

Comme la série C3, celle-ci propose la fonction WOW Orchestra qui permet d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur en synchronisation avec ceux d’une barre de son compatible de la marque, comme la technologie Q-Symphony chez Samsung, Hi-Concerto chez Hisense ou Tutti Choral chez TCL. En outre, le téléviseur peut envoyer le signal audio HD (Dolby Atmos ou DTS:X, par exemple) vers une barre de son compatible via la technologie WOW Cast.

LG OLED65C4 Interface, webOS 24, pas de révolution à en attendre

Exactement comme les séries B4, G4 et M4, les TV C4 ont droit à l’interface WebOS 24. En plein écran, cette dernière présente plusieurs vignettes selon les univers que l’on peut exploiter avec, en dessous, les sources les plus récemment consultées.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un peu plus bas, on trouve des raccourcis pour les contenus proposés par la nouvelle plateforme Sony One. Rappelons qu’il s’agit d’un service de streaming récemment proposé par Sony qui permet d’accéder à une cinquantaine de chaînes gratuites (via Internet). Celles-ci viennent s’ajouter aux programmes déjà disponibles via LG Channels, similaires aux services Samsung TV Plus, TCL Channels, par exemple.

Bonne nouvelle, le système est promis à 4 mises à jour pendant les 5 prochaines années.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Parmi les vignettes accessibles sur la page d’accueil, on trouve Télétravail, Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique et, c’est nouveau : Accessibilité. Ce dernier permet de régler les paramètres d’accessibilité du téléviseur et d’interroger un chatbot pour utiliser l’appareil, sorte de manuel interactif. Le tableau de bord est toujours disponible permettant d’accéder aux différents objets connectés présents dans la maison. On peut donc directement gérer les fonctions de ces appareils depuis le téléviseur, sans avoir à bouger de son canapé.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le système est compatible Chromecast. L’assistant Google est disponible avec une enceinte connectée à proximité et Alexa est intégré. Le protocole Matter est aussi supporté.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À date, contrairement à Samsung, qui propose au sein de Tizen, les 4 applications « Box TV » des opérateurs, le système de LG ne propose que OQEE by Free. LG nous a toutefois confirmé que les autres étaient en cours de développement pour, à terme, pouvoir se passer d’une box TV Orange, SFR ou Bouygues Telecom. Il semblerait que d’ici la fin de l’année, au moins l’une d’entre elles soit disponible. Reste à savoir laquelle…

À l’usage, l’interface est agréable à parcourir. Le système propose une bonne fluidité et une réactivité satisfaisante.

Rappelons qu’un écran de veille se déclenche après 2 minutes d’inactivité et qu’il est possible d’activer la fonction de décalage des pixels pour limiter les potentiels effets de brûlures de la dalle.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La télécommande, identique à la précédente et toujours pas rétroéclairée

Pour la télécommande livrée avec la série C4, sachez qu’il s’agit exactement de la même que celle qui est fournie avec les téléviseurs de la série C3 et les gammes G4 et M4. Intégrant un microphone, elle est infrarouge et Bluetooth. Il y a toujours le système de gyroscope qui permet de promener un pointeur à l’écran comme avec une Wiimote pour cliquer sur les différents menus et paramètres. On peut accéder immédiatement aux 4 services de streaming directement accessibles depuis des boutons dédiés : Netflix, Prime Video, Rakuten TV et Disney+ ainsi que pour les assistants Google et Alexa.

La télécommande est très ergonomique, mais on regrette toujours qu’elle ne soit pas rétroéclairée.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C4 Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « les 100 » sur Netflix (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Cinéma. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs, le LG 65C4 consomme 46 Wh. Cette consommation est tout à fait raisonnable lorsqu’on sait que la série G4 donc plus lumineuse en 65 pouces aussi propose 58 Wh dans les mêmes conditions.

Pour la série en HDR (Dolby Vision plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne impressionnante de 56 Wh.

La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on laisse le mode Toujours prêt activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux.

La série LG C4 est déclinée en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces pour des prix respectifs de 1090 euros, 1290 euros, 1490 euros, 1990 euros, 2990 euros et 4990 euros.