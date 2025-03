Test du TV Samsung TQ55QN85D : une forte luminosité et une bonne qualité d’image

Les téléviseurs de la série QN85D de Samsung profitent d’une dalle LCD Mini LED avec une définition Ultra HD. Ils sont animés par Tizen OS et prometteurs d’une luminosité assez importante pour en profiter en toutes circonstances. Comptez aussi sur un système de traitement d’image avancé. Cette série se veut polyvalente et nous avons pu vérifier.

Samsung TQ85QN85D // Source : Samsung

Sortie en mai 2024, la série Samsung QN85D est déclinée en 55, 65, 75 et 85 pouces afin de proposer une solution à tous et pour un budget relativement raisonnable. Elle succède à la série QN85C. Elle se situe au-dessus de la série Q70D, notamment grâce à l’intégration d’une dalle dite NeoQLED intégrant des petites diodes (mini LED) pour la gestion du système de rétroéclairage associée à un filtre de Quantum Dots pour les couleurs.

Faisant fi du format Dolby Vision, mais compatible avec les contenus HDR10 et HDR10+, comme tous les autres modèles de la marque, cette série se veut aussi polyvalente que possible avec une luminosité relativement forte, supérieure à la série Q70D, mais inférieure aux modèles haut de gamme LCD ainsi que les TV OLED du fabricant sud-coréen.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Animé par le système Tizen OS, à l’image des autres TV et vidéoprojecteurs Samsung, cette série offre une très large palette de contenus, qu’il s’agisse de films, de séries, de documentaires, de chaînes gratuites et même des plateformes de jeux vidéo directement intégrées, sans oublier les applications de 4 opérateurs pour se passer de leurs box respectives. Côté connectiques, si vous souhaitent y associer une source externe, il y a le choix avec, là aussi, une large connectivité répondant à toutes les demandes.

Bref, rien ne semble avoir été oublié afin d’offrir des modèles aussi bien qualitatifs qu’attractifs en termes de budget. Nous avons pu tester le modèle de 55 pouces, référencé TQ55QN85D, mais toutes les remarques et les mesures sont également valables pour les TQ65QN95D, TQ75QN85D et le grand TQ85QN85D.

Samsung TQ55QN85D Fiche technique

Modèle Samsung TQ55QN85D Dimensions 1227,6 mm x 766 mm x 243,9 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR HDR10+ Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 40 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Tizen Assistant vocal Amazon Alexa, Samsung Bixby Efficacité énergétique G Fiche produit

Le test a été réalisé par un TV modèle Samsung TQ55QN85D qui a été prêté par la marque

Samsung TQ55QN85D Design classique, efficace à monter sans vis

Le téléviseur Samsung est monté sur un pied central. À la différence des modèles haut de gamme de la marque, il n’est pas possible de profiter de plusieurs niveaux de l’écran par rapport au meuble sur lequel il est installé et qui aurait permis différentes configurations pour une installation avec ou sans barre de son.

Toutefois, il faut reconnaitre qu’avec les 5,5 cm, si vous posez la barre sur le pied, ou les 6 cm si vous la positionnez légèrement en avant directement sur le meuble, il y a beaucoup de barres de son qui ne gêneront pas. En outre, notez aussi que Samsung a eu la bonne idée d’intégrer le module infrarouge sur le côté, ce qui évite qu’il ne soit obstrué par une barre de son placée devant.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le cadre est en plastique avec un effet biseauté sur les bords. Le téléviseur de 55 pouces n’est pas des plus fins avec une épaisseur de 4,5 cm au niveau le plus bas. Il y a une très large partie en plastique à l’arrière qui est particulièrement hachurée et légèrement bombée. À près un examen minutieux, la qualité de fabrication de l’appareil nous a paru bonne.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le pied est constitué de deux parties à assembler à l’aide de clips intégrés et vient de positionner à l’arrière de l’écran, aussi via des clips. La base lestée totalement plate qui permet d’assurer le maintien est en métal. L’autre partie est en plastique. Le montage ne représente aucune difficulté et on apprécie l’aspect pratique de l’opération sans avoir à visser quoi que ce soit. Le pied ne permet pas de faire pivoter l’écran, comme c’est le cas sur d’autres modèles de différentes marques.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La partie en plastique à l’arrière du pied est creuse et permet de concentrer tous les câbles afin d’organiser leur fuite vers l’arrière de l’appareil. C’est bien pensé. Il y a un cache qui se clipse venant les maintenir en position. Au dos de l’écran, Samsung a prévu des nervures pour y faire passer les fils qui y sont retenus via une petite partie en plastique amovible. Pour les dimensions du pied, comptez sur une large de 36 cm pour 26 cm de large.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le téléviseur peut être accroché au mur en utilisant un système de fixation VESA200.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung TQ55QN85D Les connectiques

Concernant les connectiques, le téléviseur propose 4 entrées HDMI 2.1 dont deux supportent la fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec une définition Ultra HD. On peut également compter sur la prise en charge des technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) qui peuvent être utiles dans les jeux vidéo. La prise HDMI 3 permet le retour audio vers une barre de son via la technologie eARC. Il y a aussi une prise Antenne et une autre pour le satellite, le cas échéant.

Notez également la présence de deux prises USB-A pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe. Il y a une sortie audio optique, un port Ethernet, un emplacement PCMCIA. Certains peuvent regretter l’absence d’une prise casque, ce qui est le cas sur la TV Xiaomi TV S Mini LED 55 2025, l’une de ses concurrentes et proposées moins chère.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, le téléviseur est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2. Il supporte la technologie AirPlay pour envoyer des contenus audio ou vidéo depuis un appareil sous iOS. Ce modèle propose donc une large connectivité qui n’a rien à envier aux modèles plus haut de gamme.

La télécommande, avec batterie et panneaux solaires

La télécommande livrée avec le téléviseur est très compacte. Elle est identique à celles qui accompagnent les TV et vidéoprojecteurs de la marque. Elle fonctionne avec une batterie qui se recharge via un port USB-C et des panneaux solaires qui maintiennent la charge, au dos. Malheureusement, elle ne profite pas de rétroéclairage au niveau des boutons, mais s’avère malgré tout relativement ergonomique, proposant un nombre limité de touches assez bien placées pour les trouver naturellement.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On retrouve les fameux boutons-poussoirs pour gérer le volume et le changement de chaînes ainsi qu’un accès direct aux plateformes de streaming de Netflix, Prime Video, Disney+ et Samsung TV Plus. Elle embarque un microphone et malgré son caractère Bluetooth, il faut pointer le téléviseur pour qu’il réagisse.

Samsung TQ55QN85D L’image, une forte luminosité et un traitement de qualité

Le téléviseur Samsung TQ55QN85D est donc équipé d’une dalle capable d’afficher une définition Ultra HD. Il embarque un système de rétroéclairage avec des Mini LED associé à un filtre de Quantum Dots pour les couleurs (dalle NeoQLED, selon l’appellation marketing de la marque).

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’utilisation des Mini LED permet une gestion optimale du contraste sur l’écran, notamment grâce à une source plus petite que des LED. Cela permet également l’intégration d’un plus grand nombre de zones que l’on peut contrôler pour limiter ce que l’on appelle l’effet de blooming qui provoque des halos autour des objets clairs sur des fonds sombres. Grâce à cette technologie et un nombre de zones conséquent ici, sans que Samsung veuille communiquer sur la quantité précise, on a droit à un très bon traitement et donc des effets de blooming particulièrement limités.

En outre, on peut également compter sur un très haut niveau de contraste. Cela est surtout valable en face du téléviseur, car souci inhérent à tous les modèles LCD (avec une dalle VA (Vertical Alignment) comme on peut le voir sur l’image prise au microscope), les angles de vision ne sont pas très larges.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur propose de scènes très fluides au cours desquelles nous n’avons pas constaté de trainées, et ce, même avec des mouvements extrêmement rapides. Le traitement appliqué ici est de très bonne facture et les films ainsi que les séries d’actions sont à la fête.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, l’effet de postérisation (mauvais dégradé de couleurs) n’est pas visible ici, ce qui est toujours une bonne chose.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La colorimétrie pour les programmes TNT est tout à fait satisfaisante. Les autres contenus, notamment les films proposés sur des disques Blu-ray et les séries disponibles sur les plateformes de streaming sont joués avec une grande précision. On apprécie la gestion des programmes les plus lumineux, dont la scène finale de l’épisode 1 de la saison 1 du Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir, entre autres.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La scène de l’envol du bateau pirate dans Pan est également très bien reproduite avec un excellent rendu des zones les plus lumineuses, sans oublier aucun détail.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur propose plusieurs modes d’image que chacun appréciera : dynamique, standard, Eco, Cinéma et Filmmaker. De notre point de vue, et comme sur tous les autres TV que nous avons pu tester jusqu’à présent, c’est le mode Filmmaker qui permet d’obtenir les meilleurs réglages pour un effet Cinéma.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est idéal pour visionner les films et les séries, mais aussi d’autres contenus, le cas échéant. Rappelons que les téléviseurs Samsung QN85D supportent les formats HLG, HDR10, HDR10+, mais pas le Dolby Vision. C’est également le cas des vidéoprojecteurs de la marque.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que ce modèle, et les autres de la série embarquent un capteur de luminosité qui permet d’ajuster automatiquement celle de l’écran en fonction des conditions d’éclairage de la pièce. Plus celle-ci sera lumineuse et plus la dalle boostera son niveau de luminosité.

Samsung TQ55QN85D Les mesures, sondes à l’appui

C’est donc avec le mode Filmmaker que nous avons réalisé les mesures sur ce téléviseur. Ainsi, nous avons pu relever une excellente fidélité des couleurs avec un Delta E moyen mesuré à 1,95, donc nettement inférieur à la valeur seuil qui est de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée à l’écran. En outre, on peut aussi compter sur une gestion du gamma quasiment parfaite avec une valeur moyenne de 2,4 (valeur cible 2,4 pour un environnement sombre). La température moyenne de couleurs a été relevée à 6787 K, soit relativement proche de la valeur idéale, qui est de 6500 K.

On remarque très peu de dérives chromatiques sur les trois couleurs primaires, ce qui est excellent. Tous ces chiffres signifient qu’avec le mode Filmmaker, le téléviseur est parfaitement réglé par défaut et que, même si les plus exigeants peuvent encore y trouver à redire et chercher à optimiser la colorimétrie, les paramètres de « sortie de carton » sont extrêmement satisfaisants.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour les contenus HDR, toujours avec le mode d’image Filmmaker, nous avons relevé une excellente fidélité des couleurs avec une valeur moyenne pour le Delta E de 1,91, là encore inférieur à 3. Le pic de luminosité a été mesuré à 1282 cd/m² pour une zone occupant 10 % de la surface de l’écran (même taille de mire pour toutes les mesures). C’est très bon d’autant que l’on peut voir le graphique avec la courbe grise qui est calée sur la référence (jaune) pour toutes les valeurs de gris signifiant une excellente gestion des niveaux de luminosité. Le téléviseur n’en fait pas trop ni pas assez, il y a une très légère dérive, mais pour le prix demandé, c’est très bon.

À titre de comparaison, le téléviseur Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 propose une luminosité de 877 cd/m² aussi en mode Filmmaker. Rappelons que le Sony Bravia 7 avec sa dalle LCD offre une luminosité de 1869 cd/m² tandis que le TCL 55C805, moins cher propose un pic à 904 cd/m². On reste très loin des meilleures mesures de luminosité relevées sur le TCL 65C89B (2143 cd/m²), Sony Bravia 9 (2698 cd/m²) ou Hisense 65U8NQ (2720 cd/m²), par exemple et dans les mêmes conditions.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Autre mesure intéressante, le pic de luminosité en mode Plein écran permet de voir que le niveau varie en fonction de la taille de zone mesurée. On est arrivé à 766 cd/m² pour une mire qui occupe 100% de la surface de l’écran. C’est tout à fait correct.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, les espaces colorimétriques sont relativement bien couverts, notamment grâce au filtre de Quantum Dots intégré dans la dalle.

Samsung TQ55QN85D Gaming, de nombreuses options pour les jeux vidéo

Pour Samsung, la partie Jeu vidéo est importante et on voit que la marque propose une très large étendue de contenus, notamment via l’interface Gaming disponible depuis la page d’accueil de Tizen OS. Plusieurs plateformes, parmi les plus populaires, sont ainsi proposées permettant de jouer directement avec une manette tout en se passant de PC ou de console.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La fréquence de rafraîchissement maximale est de 120 Hz, là où certains modèles dans la même catégorie proposent de monter jusqu’à 144 Hz avec une définition Ultra HD.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons qu’il est primordial de configurer correctement les ports HDMI afin de pouvoir en exploiter toutes les capacités.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les technologies d’optimisation pour les jeux, notamment l’AMD FreeSync Premium et le VRR (Variable Refresh Rate) permettant d’éviter le déchirement des images, sont pris en charge. La norme ALLM (Auto Low Latency Mode) est également supportée offrant un temps de retard à l’affichage réduit. Nous avons ainsi pu mesurer un input lag de seulement 10,1 ms (Ultra HD mode Jeu), ce qui est vraiment excellent, presque digne des meilleurs TV du marché dans ce domaine.

Concrètement, cela signifie moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La luminosité du mode Jeu (Original) est légèrement inférieure à celle du mode Filmmaker, 1250 cd/m² d’après nos mesures. En outre, sachez que Samsung propose plusieurs modes préréglés pour la colorimétrie en mode Jeu. Avec le mode Original, nous avons relevé un Delta E moyen de seulement 1,68 donc très nettement inférieur au seuil de 3 reflétant une excellente fidélité des couleurs. Avec le mode Standard, ce n’est pas du tout la même histoire puisque nous avons mesuré un Delta E moyen de 8,55, ce qui signifie que les couleurs sont beaucoup trop saturées.

Toutefois, certains joueurs préfèrent cette configuration, sachant qu’il y en a d’autres, notamment dédiées aux jeux RPG et FPS, par exemple.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme la quasi-totalité des autres marques, telles que Sony, TCL, LG, Hisense, Panasonic, Philips, le téléviseur propose l’affichage d’une barre de jeux pour modifier rapidement certains paramètres pour les jeux vidéo et consulter des informations sur le signal transmis depuis la console ou le PC.

Samsung TQ55QN85D Le son, intéressant, mais manque de chaleur

Le téléviseur est équipé d’un système audio qui s’appuie sur la présence de haut-parleurs délivrant une puissance totale de 40W. Exactement à l’image des autres TV de la marque, ce modèle propose uniquement deux modes : Standard et Amplifier. Le premier est cohérent avec une partie audio intéressante proposant des dialogues clairs, mais il y a un manque cruel de chaleur et d’ampleur, notamment lorsqu’il s’agit de rendre les explosions.

On note une bonne gestion de la distorsion à volume raisonnable. C’est moins le cas si on met à fond. Le mode Amplifier, comme son nom l’indique, amplifie le son pour proposer un peu plus d’ampleur, mais au détriment d’une certaine justesse et d’un léger manque de précision.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour un usage au quotidien, le système audio embarqué peut suffire, mais pour de vraies scènes « Home Cinéma », nous conseillons vivement de lui associer à minima une barre de son. Le mode Amplifier rehausse les dialogues, ce qui rend l’écoute un peu hasardeuse.

Bien entendu, l’ajout d’une barre de son, à minima seule et si possible, avec un caisson de basses sans fil permettront d’entrer dans une autre dimension (sonore).

Samsung TQ55QN85D L’interface, le divertissement assuré par Tizen OS

Comme les autres modèles de la marque, ce téléviseur est animé par le système Tizen OS en version 8, ici. La configuration est assurée depuis un smartphone avec l’application SmartThings installé dessus. Au démarrage, Tizen est réactif. On a droit à une fluidité sans attente lors de la navigation dans les différents menus.

Pour aller plus loin

Samsung Tizen OS : rubriques, paramètres, fonctions… tout savoir sur le système des TV et vidéoprojecteurs

Tizen OS propose, sur la page d’accueil, il y a 3 onglets disponibles au centre : Pour vous, Direct et Applications.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’onglet Pour vous permet de retrouver rapidement des suggestions de contenus en fonction des programmes regardés précédemment sur les différentes plateformes. La première vignette propose le dernier contenu visionné puis, sur la même ligne, il y a les nouveautés et les tendances poussées par la marque (et le sponsoring). Dessous, une bande propose les applications installées dont on peut modifier l’ordre. Ensuite, il y a différents contenus organisés par catégories.

L’onglet Direct permet d’accéder à des chaînes en direct (TNT, Samsung TV Plus, Molotov, etc). Enfin, l’onglet Applications permet d’accéder aux applications disponibles en téléchargement.

En outre, l’interface propose également une colonne, à gauche, qui permet d’accéder à différents « univers » : Profil, Recherche, Ambient (fonds d’écrans), Daily+ (SmartThing, Workspace), Jeux et la possibilité d’accéder aux différentes sources branchées sur le téléviseur ou aux paramètres de celui-ci.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons que la plateforme Samsung TV Plus est disponible pour profiter de près de 180 chaînes gratuites (IPTV) dont certaines sont exclusives. Enfin, Tizen reste à ce jour, le seul système à proposer les 4 applications Box TV des 4 opérateurs français.

Samsung TQ55QN85D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les paramètres du téléviseur sont disponibles sous la forme d’un bandeau en bas de l’écran et dont on peut personnaliser l’ordre des options.

Pour une sécurité optimale, les données dont les mots de passe sont sécurisés via la technologie Samsung Knox, comme sur les smartphones de la marque.

Samsung TQ55QN85D Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100 pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Filmmaker. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés et le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur consommait 62 Wh en moyenne. C’est raisonnable.

Pour la série en HDR (avec le mode Filmmaker) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 85 Wh. C’est correct. La consommation en veille est de 0,5 Watt.

Samsung TQ55QN85D Prix et disponibilité de la série Samsung QN85D

Les téléviseurs de la série Samsung QN85D sont disponibles en 55, 65, 75 et 85 pouces pour des prix respectifs de 895 euros, 1195 euros, 1360 euros et 3290 euros.