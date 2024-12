Test du TV Samsung TQ65Q70D : lumineux, polyvalent aussi bien pour les films que les jeux

Source : Samsung

Les téléviseurs de la série Q70D de Samsung sont déclinés en différentes tailles de 55, 65, 75 et 85 pouces . Avec des prix de départ à 800 euros, ils se positionnent dans le segment des modèles de milieu de gamme utilisant une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED et la technologie Quantum Dots pour des couleurs vives.

Compatible HDR10+ et voulant offrir certaines aptitudes pour les jeux vidéo, ces téléviseurs sont polyvalents et peuvent convenir à un très large public. Comme les autres modèles de la marque, c’est le système Tizen OS qui permet de gérer les paramètres, mais également toutes les applications disponibles dont les plateformes de streaming les plus populaires et bien d’autres fonctionnalités.

Cette série Q70D existe également sous d’autres références, selon les marchés et certaines enseignes : Q72D, Q73D, Q74D et Q77D. Voyons ce qu’il en est exactement avec notre test complet du modèle de 65 pouces.

Samsung TQ65Q70D Fiche technique

Modèle Samsung TQ65Q70D Dimensions 1451,7 mm x 897,5 mm x 300,9 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10+ Ports HDMI 4 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 20 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Tizen Assistant vocal Google Assistant, Samsung Bixby Efficacité énergétique E Fiche produit

Le test a été réalisé par un TV modèle Samsung TQ65Q70D qui a été prêté par la marque

Samsung TQ65Q70D Design et connectiques, un pied pivotant intéressant et une large connectivité

Le téléviseur Samsung est monté sur un pied central. Il n’est pas question de pouvoir profiter de plusieurs positions, comme des modèles plus haut de gamme et offrant plus de flexibilité en cas d’ajout d’une barre de son.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toutefois, ici, comptez sur une élévation de 7 cm par rapport au meuble, ce qui laisse de la place à ce supplément audio ou un peu moins de 5 cm si on l’installe à cheval sur le pied. Ce pied central est en fait composé de deux parties qu’il s’agit de visser à l’arrière du châssis sur lesquels vient se positionner une plaque en plastique. Comptez sur des dimensions de 34,5 cm en largeur et 30 cm de profondeur, permettant ainsi d’installer le téléviseur sur un meuble relativement peu large et peu profond, même pour ce modèle de 65 pouces en diagonale d’écran.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La conception du châssis n’est pas aussi qualitative que les modèles haut de gamme, mais on peut s’en satisfaire. La partie arrière est recouverte d’une large plaque en plastique et le téléviseur s’avère relativement fin avec des dimensions de 1 cm au niveau de sa partie supérieure et 3 cm à sa base.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le montage sur un support mural est possible avec une fixation VESA300.

Concernant les connectiques, le téléviseur propose quatre entrées HDMI 2.1. L’une d’entre elle est compatible eARC permettant de revoir le son vers une barre de son ou un amplificateur idoine. Il y a bien entendu une prise Antenne, une pour le câble et une autre pour le satellite, le cas échéant.

Il y a aussi deux prises USB pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe. La prise Ethernet pour le réseau domestique et la sortie audio optique complètent les connectiques. Un emplacement pour une carte PCMCIA est aussi disponible sous une étiquette.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Il supporte AirPlay pour l’envoi de contenus audio ou vidéo depuis un appareil sous iOS. Les mobiles Android peuvent également facilement établir une liaison avec lui, le cas échéant.

La télécommande, avec batterie et panneaux solaires

La télécommande livrée avec le téléviseur est très compacte. Elle est similaire à celles qui accompagnent les TV et vidéoprojecteurs de la marque. Malheureusement, elle ne profite pas de rétroéclairage, mais avec quelques boutons bien placés et suffisamment distinctifs, on arrive à s’en sortir. Il y a les fameux boutons-poussoirs pour gérer le volume et les chaînes, ainsi qu’un accès direct aux plateformes de streaming de Netflix, Prime Video, Disney+ et Samsung TV Plus. Elle embarque un microphone et, malgré son caractère, il faut pointer le téléviseur pour qu’il réagisse.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung TQ65Q70D L’image et le son, bonne luminosité et une certaine ampleur

Le téléviseur Samsung TQ65Q70D propose une définition Ultra HD. Il est équipé d’une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED signifiant la présence de plusieurs LED sur toute la surface de l’écran. Ainsi, le contraste est mieux contrôlé et cela permet également de limiter les effets de blooming (phénomène de halo lumineux visible parfois autour des objets clairs sur des parties sombres).

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

D’après nos constatations, l’effet de blooming est ici tout à fait acceptable, même pour des personnes exigeantes. Ce qui l’est un peu moins, ce sont les angles de vision. En effet, dès qu’on se décale un peu de la position centrale, on peut voir que le contraste chute et que les couleurs ne sont plus aussi vives.

Sur ce téléviseur, on peut apprécier une bonne fluidité des images avec des séquences qui sont bien reproduites à l’écran.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Que cela soit avec un disque Blu-ray ou des programmes diffusés en streaming, nous n’avons pas constaté de défaut majeur sur ce point. Il peut donc convenir pour des scènes d’action comme en proposent les films ou les séries telles que Dune, Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir, entre autres.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour l’image, il y a plusieurs modes que chacun appréciera (Dynamique, Standard, Eco, Cinéma et Filmmaker). Celui qui permet d’obtenir le meilleur rendu « cinéma » est le mode Filmmaker. Les différentes scènes que nous avons pu observer sur ce téléviseur sont tout à fait cohérentes et agréables. Il y a une certaine chaleur et nous avons apprécié la justesse des couleurs, même avec les réglages proposés par défaut. Il y a très peu de perte de détails dans les zones les plus claires et c’est la même chose pour les parties de l’image qui sont les plus sombres. Le contraste est assez élevé, surtout avec le mode dynamique utilisé par Samsung. Les noirs sont loin d’être aussi profonds que sur un modèle OLED, mais disons qu’ils se tiennent.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sur ce téléviseur, nous avons pu mesurer un pic de luminosité de 618 cd/m², ce qui est correct à ce niveau de prix. Pour avoir plus, dans la même diagonale, il faut mettre environ deux fois plus sur la table. Nous avons apprécié le très bon suivi de la courbe de luminosité (c’est moins le cas en mode Cinéma) et le niveau de luminosité qui est conservé, quelle que soit la taille de la mire (de 1 à 100% de la surface de l’écran). Ainsi, en plein écran, ce téléviseur s’avère finalement plus lumineux que les meilleurs OLED du marché, bien plus onéreux. Reste qu’on a assez rarement des parties lumineuses qui occupent toute la surface de l’écran.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons que ce téléviseur gère les contenus HDR10 et HDR10+, mais pas le format Dolby Vision.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le traitement antireflet est juste passable et nous conseillons d’éviter de mettre une source de lumière devant.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec le mode d’image Filmmaker, les réglages de colorimétrie par défaut sont très corrects, aussi bien avec des contenus SDR que HDR. Nous avons ainsi mesuré des Delta E moyens respectifs de 2,75 et 2,56, ce qui est inférieur à 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée. Concrètement, cela signifie que le téléviseur propose une bonne fidélité des couleurs. Les images sont justes avec une température moyenne de couleurs de 6422 K, soit très proche de la valeur attendue (6500 K). Enfin, les espaces colorimétriques sont relativement bien couverts, notamment grâce au filtre de Quantum Dots intégré dans la dalle.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour le son, Samsung propose uniquement deux modes : Standard et Amplifier. Le premier est cohérent avec une partie audio intéressante proposant des dialogues clairs, mais un manque cruel de chaleur et d’ampleur notamment lorsqu’il s’agit de rendre les explosions.

Pour un usage au quotidien, le système audio embarqué peut suffire, mais pour de vraies scènes « Home Cinéma », nous conseillons vivement de lui associer a minima une barre de son et si possible de la marque car il supporte la technologie Q-Symphony pour une parfaite harmonisation. Le mode Amplifier rehausse les dialogues, ce qui rend l’écoute un peu hasardeuse.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung TQ65Q70D Gaming, un bon compagnon pour les jeux vidéo

Si un modèle beaucoup moins cher, le Thomson QG7C14 supporte une fréquence maximale de 144 Hz, ce téléviseur monte jusqu’à 120 Hz, ce qui peut toutefois largement suffire notamment avec les consoles incapables d’aller plus haut. Comptez sur un support des technologies d’optimisation évitant le déchirement des images (VRR Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) lorsque le mode Jeu est activé.

Comme les autres TV de la marque, une barre de jeu peut être activée permettant d’accéder à certains paramètres de l’image.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Excellente nouvelle, nous avons mesuré un temps de retard à l’affichage particulièrement bas, de 11,8 ms, soit presque aussi bon que les modèles haut de gamme et correspondant à moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung TQ65Q70D Interface, Tizen OS aux commandes

Les téléviseurs Samsung, comme tous ceux de la marque, sont animés par le système Tizen OS. Celui-ci propose une page d’accueil affichant certains contenus suggérés, mais également un onglet dans lequel on trouve rapidement les programmes en cours de diffusion sur les chaînes de la TNT et d’autres plateformes.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un très grand nombre d’applications sont disponibles et si cela ne suffit pas, une boutique est là pour en télécharger d’autres. Notez que Tizen OS est le seul système à proposer les 4 applications « box » des 4 opérateurs français permettant ainsi de se passer des boîtiers correspondants et d’avoir une télécommande en moins à gérer.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour tout ce qui concerne les réglages, les menus sont clairs, simples et efficaces et un grand nombre d’options pour configurer le téléviseur selon les besoins.

Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung TQ65Q70D // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si vous souhaitez tout savoir sur l’interface Tizen OS, nous vous invitons à lire le dossier complet que nous lui avons consacré.

La série Samsung Q70D est déclinée en 55, 65, 75 et 85 pour des prix respectifs de 799 euros, 999 euros, 1499 euros et 1999 euros environ. Elle est aussi référencée en tant que série Q72D, Q73D, Q74D et Q77D, selon les enseignes.