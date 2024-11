Test du TV Thomson 43QG7C14 : peu lumineux, mais des couleurs vives et des aptitudes pour les jeux

Proposé à un tarif plutôt agressif, le téléviseur Thomson 43QG7C14 de 43 pouces est équipé d’une dalle LCD avec une définition Ultra HD. Fonctionnant sous Google TV avec son lot d’applications, il veut séduire un public aussi large que possible assurant de belles prestations sur le papier aussi bien pour les films, les séries que le jeu vidéo. Nous l’avons testé et en voici nos impressions.

Annoncée du salon IFA 2024, la série Thomson QG7C14 est déclinée en plusieurs tailles de 43, 50, 55, 65, 75, 85 et même 100 pouces. Avec des prix de départ à 600 euros, ces modèles veulent offrir une image de qualité s’appuyant sur une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED et la technologie Quantum Dots pour des couleurs vives. À cela, on peut ajouter une compatibilité avec les contenus HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos et des capacités certaines pour les jeux vidéos notamment supportant la fréquence de 144 Hz pour les PC Gaming.

Toute la série, comme la plupart pour la marque Thomson, est animée par le système Google TV et l’accès à toutes les applications de streaming et bien d’autres. Pour ne rien gâcher, les tailles les plus raisonnables de ces téléviseurs profitent d’un pied pivotant afin de trouver le parfait angle de vision. Le tableau parait assez très intéressant sur le papier, voyons ce qu’il en est exactement avec notre test complet.

Modèle Thomson 43QG7C14 Dimensions 957 mm x 587 mm x 281 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 43 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 16 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Efficacité énergétique F Fiche produit

Thomson 43QG7C14 Design et connectiques, un pied pivotant intéressant et une large connectivité

Le téléviseur Thomson 43QG7C14 est le plus petit de la série. Cela lui permet de s’installer sur un pied pivotant qui est aussi disponible pour les diagonales de 50, 55, 65 et 75 pouces. Pour les autres, vu le gabarit, ce sont deux pieds bâtons qui permettent de maintenir la dalle.

Pour le modèle testé, on apprécie cette possibilité de faire pivoter l’écran (15 degrés vers la gauche ou la droite) afin de trouver le meilleur angle de vision par rapport à la position sur le canapé. D’autant que les angles de vision sont le point faible des TV LCD, contrairement aux modèles OLED qui n’ont aucun problème à ce niveau. La base du pied a des dimensions de 28 cm sur 28 cm, ce qui permet d’installer le TV sur un petit meuble.

Sinon, les lignes du téléviseur sont assez classiques avec un châssis tout en plastique. La qualité de fabrication est correcte. Comme pour afficher ses capacités, le TV propose un petit logo 144 Hz sur la base gauche de l’écran. Le profil n’est pas spécialement fin s’agissant d’un modèle LCD, même pour la petite diagonale de 43 pouces.

Comptez sur une épaisseur de 8 cm environ au niveau de la partie basse.

Le montage sur un support mural est possible avec une fixation VESA200.

Concernant les connectiques, le téléviseur propose deux entrées HDMI 2.1 et deux autres répondant à la norme 2.0. L’une d’entre elles permet le retour audio vers une barre de son. Il y a bien entendu une prise Antenne et une autre pour le satellite, le cas échéant. Il y a aussi trois prises USB pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe. Notez aussi la présence d’une prise casque pour une écoute plus intimiste. La prise Ethernet pour le réseau domestique, la sortie audio optique, une entrée Audio/Vidéo analogique et l’emplacement pour une carte PCMCIA complète ce tableau.

Le téléviseur est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Il supporte les technologies Chromecast et AirPlay pour l’envoi de contenus audio ou vidéo depuis un appareil sous Android ou iOS.

Thomson 43QG7C14 L’image et le son, faible luminosité et une certaine ampleur

Le téléviseur Thomson 43QG7C14 propose une définition Ultra HD. Il est équipé d’une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED signifiant la présence de plusieurs LED sur toute la surface de l’écran. Cela permet d’optimiser le contraste et de limiter les effets de blooming. Toutefois, le nombre de zones n’est pas très conséquent ici et ce phénomène est tout de même présent sur ce modèle. Cela reste toutefois acceptable même pour des personnes exigeantes.

Les angles de vision de ce téléviseur sont tout juste satisfaisants. La fluidité des images est bien au rendez-vous avec des séquences qui sont bien reproduites à l’écran.

Que cela soit avec un disque Blu-ray ou des programmes diffusés en streaming, nous n’avons pas constaté de défaut majeur sur ce point.

Pour l’image, il y a plusieurs modes que chacun appréciera, mais celui qui permet d’obtenir le meilleur rendu « cinéma » est le mode Film. On peut profiter de belles séquences avec une image assez chaude, peut-être un peu trop pour les plus exigeants.

Le téléviseur arrive à gérer les scènes les plus lumineuses avec une certaine qualité même si on est assez loin du traitement possible sur les modèles haut de gamme. Des détails restent ainsi absents sur des extraits très lumineux. Notez la compatibilité HDR10 et Dolby Vision.

À ce titre, le téléviseur propose un pic de luminosité de 158 cd/m², ce qui est très faible au regard des autres modèles LCD. Heureusement, ce niveau de luminosité est conservé, quelle que soit la taille de la mire (de 1 à 100 % de la surface de l’écran). Toutefois, cette faible luminosité signifie que le téléviseur a bien du mal à produire une belle image lorsque la pièce est largement éclairée. Des conditions de visionnage les plus sombres sont à privilégier surtout pour privilégier un minimum de contraste.

Avec le mode d’image Film, les réglages de colorimétrie par défaut sont corrects aussi bien avec des contenus SDR que HDR. Ils pourraient être optimisés. En effet, même en mode Film, nous avons mesuré des Delta E moyens respectifs de 5,57 et 3,69, ce qui est (bien) supérieur à 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée.

Enfin, les espaces colorimétriques sont assez bien couverts. Merci le filtre de Quantum Dots.

Pour le son, c’est aussi le paramètre Film que nous conseillons de sélectionner pour un rendu des plus optimaux. Depuis ses deux haut-parleurs de 8W chacun (10W pour les tailles plus importantes de cette série), il ne faut pas s’attendre à des merveilles, mais cela peut suffire pour la plupart des programmes TV. Le son est relativement ample et assez bien équilibré.

Si vous souhaitez plus de coffre, plus de chaleur et un minimum de spatialisation, nous conseillons l’association d’une barre de son qui trouvera sa place devant le téléviseur, sans gêner le récepteur infrarouge permettant d’allumer et d’éteindre l’appareil.

Thomson 43QG7C14 Gaming, un parfait compagnon pour les consoles, mais aussi les PC

Avec sa dalle supportant la fréquence maximale de 144 Hz, ce téléviseur peut parfaitement être associé à un PC Gaming et sa puissante carte graphique. Il supporte, en outre, toutes les technologies d’optimisation évitant le déchirement des images (VRR Variable Refresh Rate) et propose un temps de retard à l’affichage très bas (compatible ALLM Auto Low Latency Mode avec le mode Jeu activé). L’input lag est ici de 13,2 ms, correspondant à moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

Bonne nouvelle, le format Dolby Vision pour les jeux est supporté, jusqu’à 60 Hz.

Contrairement à la plupart des autres marques, Thomson ne propose pas de barre de jeu permettant d’accéder à certains paramètres de l’image plutôt que de passer par les menus classiques du système.

Thomson 43QG7C14 Interface, Google TV à bord

Les téléviseurs Thomson de la série QG7C14 sont animés par le système d’exploitation Google TV. Celui-ci propose une page d’accueil affichant certains contenus suggérés ainsi qu’une bande d’applications préinstallées.

S’il vous en faut d’autres, la boutique est là pour en télécharger d’autres. Elle est particulièrement fournie et devrait combler les plus exigeants.

Par défaut, il y a la plupart des applications de streaming dont Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, France TV, TF1+, M6+, Arte et bien d’autres.

Thomson ne propose pas de menus spécifiques comme c’est le cas chez d’autres marques comme Sony, par exemple. Les paramètres sont organisés de manière très classique. Si vous souhaitez tout savoir sur l’interface Google TV, nous vous invitons à lire le dossier complet que nous lui avons consacré.

La télécommande, complète et rétroéclairée

La télécommande livrée avec le téléviseur est assez grande. Elle a le bon goût d’être entièrement rétroéclairée, ce qui est pratique. Il y a de quoi satisfaire aussi bien les personnes qui souhaitent accéder directement à des chaînes de TV, mais aussi ceux qui préfèrent les services de streaming.

Ces derniers ont à leur disposition les touches dédiées pour YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+. La télécommande est Bluetooth évitant d’avoir à pointer le téléviseur pour qu’il réagisse, sauf pour l’allumer et l’éteindre. Il y a un microphone intégré pour les commandes vocales.

La série Thomson QG7C14 est déclinée en 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 100 pouces pour des prix respectifs de 599 euros, 649 euros, 699 euros, 899 euros, 1199 euros, 1699 euros et 2999 euros.