Ce TV QLED géant de 75″ (HDMI 2.1) devient plus intéressant avec plus de 400 € de remise durant les soldes

Vous avez comme projet de changer votre tĂ©lĂ©viseur pendant la pĂ©riode des soldes ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le TCL 75T69C avec un grand Ă©cran QLED de 75 pouces chute Ă 759 euros grĂące Ă un code promo, au lieu de 1 199 euros Ă sa sortie.

Des promotions sur les tĂ©lĂ©viseurs, il y en a pendant ces soldes d’Ă©tĂ©, et si vous cherchez un grand TV QLED, celui-ci pourrait bien vous plaire. Le TCL 75T69C se pare non seulement d’une (trĂšs) grande diagonale, mais aussi de fonctionnalitĂ©s dernier cri Ă prix plus contenu. L’enseigne Ubaldi vous fait Ă©conomiser 440 euros sur son prix.

Les points clés du TCL 75T69C

Une grande dalle QLED de 75 pouces

La 4K, HDR10+, HDR10, HLG et Dolby Vision et Atmos

L’OS Google TV et son catalogue d’applications

Lancé à 1 199 euros, le téléviseur TCL 75T69C est actuellement remisé à 799 euros sur le site Ubaldi, mais en appliquant le code

W5JF2625, il revient Ă seulement 759 euros.

Une Smart TV gigantesque

-500 € pour cette barre de son notĂ©e 9/10 Pour une expĂ©rience cinĂ©ma Ă la maison, dĂ©couvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des dĂ©tails subtils et une immersion bluffante.

Le TCL 75T69C est un tĂ©lĂ©viseur imposant surtout avec sa diagonale de 75 pouces, soit 189 centimĂštres — assurez-vous tout de mĂȘme qu’il rentre dans votre salon. Avec une telle diagonale, l’immersion est rĂ©ussie notamment grĂące aux bordures fines tout atour de l’écran. Une fois allumĂ©e, on dĂ©couvre l’interface Google TV. Simple Ă utiliser avec une navigation fluide, cet OS met en avant des contenus, tout en prenant compte de vos goĂ»ts. On retrouve un catalogue d’application bien fourni, dont Prime Video, Netflix, ou encore Disney+. Google Assistant et Chromecast sont bien Ă©videmment de la partie.

Une Smart TV qui plaira aussi aux gamers. Vous allez pouvoir brancher votre console (PS5 ou Xbox Series) sur les ports HDMI 2.1 à l’arriĂšre et profiter de parties en 4K, mais ne comptez pas sur de l’ultra-fluiditĂ© Ă cause du framerate limitĂ© Ă 60 Hz. La marque propose tout de mĂȘme les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expĂ©rience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possibles, ainsi que la compatibilitĂ© AMD FreeSync.

Un écran de bonne qualité

La qualitĂ© d’affichage n’est quant Ă elle pas mise de cĂŽtĂ© puisque la dalle profite de la technologie QLED. RĂ©sultat : on a une excellente qualitĂ© d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants.

On a aussi droit Ă une dĂ©finition 4K (3 820 x 2 160 pixels) ainsi qu’à de multiples compatibilitĂ©s : Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, ainsi que le HLG. Pour finir, son systĂšme audio, 2 haut-parleurs de 10 Watts, compatible Dolby Atmos et DTS:Virtual X vient complĂ©ter l’expĂ©rience.

Si le téléviseur de la marque TCL ne rentre pas dans votre budget, il existe des modÚles plus accessibles. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dÚs maintenant notre guide des meilleurs TV pas chers.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matiĂšre de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂȘtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2025

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂȘtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-premiĂšre (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂźte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accĂšs, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.