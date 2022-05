L’application Google TV évolue avec des contenus mieux mis en valeur

Chose promise, chose due, Google déploie un ravalement de façade pour l'application Google TV sur Android. Cette dernière dispose désormais d'un fil d'actualités « Highlights » et profite d'une réorganisation relativement pertinente.

Relooking pour Google TV. Promis depuis plusieurs mois, le déploiement de la nouvelle interface de Google TV pour Android est en cours. La version 4.32.50 apporte plusieurs nouveautés, dont un fil d’actualités « Highlights ». La réorganisation d’autres éléments de l’application est également au programme, avec des onglets en partie remaniés.

L’onglet « Home » est ainsi rebaptisé « Pour vous ». Toujours installé en seconde position de la barre au bas de l’écran, il profite désormais de deux raccourcis « films » et « séries » permettant d’accéder à des recommandations correspondantes lorsqu’on scrolle vers le bas.

L’onglet shop, troisième en partant de la gauche, deviendra quant à lui plus important lorsque la boutique de films et série de Google Play disparaîtra plus tard en mai, note 9to5Google. On découvre enfin que la bibliothèque et la liste de lecture ont été regroupées sous la forme d’onglets (en haut d’écran) dans la section dédiée aux contenus propres à l’utilisateur (« Your Stuff » en anglais).

Les « Highlights », principale nouveauté de cette mise à jour

Bien entendu, la principale nouveauté de cette mise à jour de Google TV pour Android, c’est l’arrivée des Highlights dans un onglet dédié. Ils permettent notamment de faire apparaître des vidéos YouTube, mais aussi des articles relatifs à vos contenus préférés (actualités, critiques…). Ces articles sont ouverts au travers d’onglets personnalisés sur Google Chrome, et il est possible d’afficher des Highlights complémentaires par le biais d’une commande ajoutée à côté de l’icône de partage.

Il ne semble cependant possible d’ajuster les contenus affichés dans l’onglet « Highlights », en fonction de ses préférences, qu’en mettant un like ou un dislike sur les éléments affichés. Cela pourrait s’avérer rébarbatif.

9to5Google souligne par ailleurs, à raison, que l’interface comporte trop d’espaces vides et manque donc de densité à l’heure actuelle. Reste à savoir si Google choisira de corriger ou non le tir sur une prochaine version de l’application.

