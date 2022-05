Google TV : l’écran de veille va enfin vous apporter de vraies fonctionnalités

Google a commencé à déployer une mise à jour pour Android TV permettant de profiter d'applications directement depuis l'économiseur d'écran.

Avec l’arrivée de Google TV, la firme a lancé une nouvelle fonctionnalité, inédite sur son précédent système pour téléviseurs : l’économiseur d’écran. Concrètement, il s’agit d’un écran spécifique qui va mettre en avant seulement quelques informations, comme la météo, l’heure et des photos ou des œuvres d’art en fond d’écran.

Les options proposées jusqu’alors étaient toutefois limitées. Néanmoins, en octobre dernier, Google annonçait l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur cet écran de veille. Un système de cartes va ainsi permettre aux utilisateurs d’ajouter certains éléments à l’affichage de leur téléviseur. C’est désormais le cas comme l’a repéré le site 9to5Google.

Désormais, l’économiseur d’écran de Google TV va vous permettre de parcourir différentes applications comme YouTube, une sélection d’images, Spotify, Google Podcasts ou Google Assistant, en plus de la météo et de l’heure. Il n’est pas question ici d’afficher l’ensemble des applications installées sur un téléviseur équipé de Google TV, mais simplement de permettre à l’utilisateur de sélectionner rapidement une application susceptible de l’intéresser.

Une interface avec des tuiles plus petites que prévu

Contrairement à la présentation initiale de cette nouvelle fonctionnalité, en octobre 2021, les cartes affichées sont néanmoins de petit format, mettant largement l’accent sur les photos ou les œuvres d’art présentes en arrière-plan. « Il semble que l’option ait connu un redesign complet par rapport à l’aspect initial de Google. Les cartes sont désormais bien plus petites et affichées en bas de l’écran », indique ainsi 9to5Google.

Pour rappel, seule une poignée d’appareil est pour l’heure équipée de Google TV. C’est le cas du dernier Chromecast en date, mais également de quelques téléviseurs Sony ou TCL. Néanmoins, les produits lancés sous Android TV ne sont pas prévus pour une mise à jour vers Google TV et ne pourront pas profiter de ce nouvel économiseur d’écran. Par ailleurs, 9to5Google précise que le déploiement de cette mise à jour commence à peine et qu’il est encore particulièrement limité.

On peut néanmoins espérer une mise à jour à l’ensemble des appareils Google TV dans les semaines à venir. Autre limitation, la fonctionnalité était initialement prévue pour un déploiement aux seuls États-Unis. Néanmoins, la mise à jour ayant six mois de retard — avec, en plus, un changement de design — on peut espérer que l’Europe soit concernée également.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.