144 Hz, Google TV, contraste… Les TV Mini LED de TCL promettent une belle année 2022

TCL vise la place de numéro 1 mondial sur les TV Mini LED. Ainsi, la marque promet déjà plusieurs choses sur ses futurs modèles de 2022.

Au CES 2022, TCL a évoqué ses ambitions dans le secteur des téléviseurs Mini LED. Le constructeur chinois mise en effet à fond sur cette technologie d’affichage et compte ainsi devenir le numéro un sur les TV Mini LED d’ici 5 ans.

La marque ne veut pas perdre de temps et promet déjà de belles choses pour l’année 2022.

Plusieurs promesses pour les TV Mini LED de TCL en 2022

Ainsi, parmi les TV Mini LED de TCL qui sortiront dans les prochains mois, on trouvera des modèles premium capables d’offrir un taux de rafraîchissement à 144 Hz pour une fluidité accrue sur les jeux vidéo.

TCL évoque aussi une intégration plus poussée de Google TV tandis que les images affichées à l’écran profiteront d’un contraste accru grâce à l’ajout de plus de 1000 zones de local dimming. La marque promet donc évidemment plus d’immersion.

TCL et le jeu vidéo

Nous avons évoqué les jeux vidéo : TCL met aussi en avant la fonction Game Center qui permet de télécharger des jeux vidéo sur les téléviseurs connectés de la marque. Votre smartphone peut aussi faire office de manette tandis qu’il est possible de configurer votre expérience gaming en direct grâce à une barre de contrôle dédiée sur l’interface.

TCL souligne aussi que ses modèles embarquent le service Stadia pour le cloud gaming dans plusieurs pays. Pendant la présentation, les porte-paroles de TCL se sont aussi attardés sur la possibilité d’afficher côte à côte deux contenus différents vous permettant de jouer à votre jeu tout en laissant un ami ou une amie regarder un match de football à côté de vous sur le même écran. Enfin, les TV TCL veulent aussi vous accompagner dans vos activités sportives à la maison avec des suivis personnalisés (pour le yoga par exemple).

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter pour découvrir à quoi ressembleront ces fameux TV Mini LED de 2022 du côté de TCL.

