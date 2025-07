L’étonnant TV QLED 55″ de TCL en forme de tableau avec barre de son intégrée est vendu au rabais lors des soldes

Les soldes sont souvent l’occasion de faire de bonnes affaires et trouver de bons prix sur des téléviseurs. C’est le cas du TCL NXTVision 55A300 Pro, un TV atypique avec barre de son intégré, qui perd près de 200 euros de son prix.

Avec ses NXTVision A300 Pro, TCL veut rivaliser avec les Samsung The Frame, et offre un téléviseur qui se mue en tableau sans oublier la qualité d’image et les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. La marque va encore plus loin, en y intégrant une barre de son et un caisson sans fil signé Bang & Olufsen. Une bonne référence notée 8/10 par nos soins, et qui est soldée à moins de 900 euros pendant les soldes.

Le TCL NXTVision A300 Pro en résumé

Un design tableau qui fait de l’effet

Excellent calibrage et fidélité des couleurs

Des performances gaming et Google TV aux commandes

Dans sa version 55 pouces, le TCL NXTVision A300 Pro est vendu à 1 090 euros, mais à l’occasion des soldes, il se négocie à seulement 881 euros chez Ubaldi avec le code W2JF2625. On le trouve également en promotion chez la Fnac, Darty et Boulanger à 899 euros.

Le modèle classique, vendu sans barre de son, est quant à lui en promotion à 569 euros avec le code W5JF2625 chez Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL NXTVision 55A300 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design qui fait vraiment penser à un tableau

Comme les modèles The Frame de Samsung, le NXTVision 55A300 Pro de TCL, veut se fondre dans tous les intérieurs grâce à une dalle mate qui donne l’impression de faire face à une vraie toile, mais aussi un cadre ultra fin et la possibilité d’afficher des oeuvres d’art ou des images animées ou non. Les options d’installation sont intéressantes, vous pouvez l’accrocher au mur, l’installer sur deux pieds ajustables ou un pied mobile. Chacun trouvera celle qui lui correspond le mieux, en fonction de son intérieur et de ses contraintes.

L’aspect technique n’est pas laissé de côté non plus. Sa dalle QLED 4K de 55 pouces offre de beaux contrastes et des images bien détaillées. Elle prend également en charge les formats Dolby Vision, Dolby Vision IQ et HDR10+ pour pouvoir afficher des images encore plus lumineuses et nettes. Côté audio, on a droit à une barre de son et un caisson de basses réalisées en collaboration avec la marque audio Bang & Olufsen.

Elle est configurée en 3.1.2 canaux et permet de profiter d’un rendu audio bien plus intéressant qu’avec les seuls haut-parleurs d’un téléviseur.

Il est aussi prêt pour le gaming

Il est aussi adapté aux joueurs grâce à ses ports HDMI 2.1. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Un téléviseur idéal pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC grâce au support d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, TCL propose Google TV qui est l’un des meilleurs OS du marché grâce à sa fluidité et sa simplicité d’utilisation. On peut compter sur un large catalogue d’application de streaming et d’autres à télécharger si besoin.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TCL NXTVision 55A300 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV TCL du moment.

