Synology vend son premier SSD « certifié » pour ses NAS à un prix exorbitant

Le spécialiste des solutions de stockage, Synology, commence à mettre en place sa politique propriétaire. En avril dernier, on apprenait que la marque souhaitait imposer l’utilisation de disques certifiés Synology pour profiter de toutes les fonctionnalités sur ses NAS. Ces disques commencent à faire leur apparition avec l’arrivée de modèles destinés aux entreprises.

Un prix pas à la hauteur

Comme le rapporte Tom’s Hardware, ces SSD sont proposés à un tarif particulièrement élevé. Un prix que l’on pourrait attribuer au côté professionnel du produit associé à l’intégration de fonctionnalités spécifiques, mais ça n’est pas franchement le cas. La différence de prix est frappante, par exemple, le SNV5420-1600G, d’une capacité de 1,6 To, est affiché à 636 € sur la boutique officielle de Synology, alors qu’un modèle équivalent se trouve généralement aux alentours d’une centaine d’euros.

Au-delà du prix, les performances de ces SSD ne justifient pas non plus un tel écart. En termes de vitesse de lecture séquentielle, ces derniers peuvent aller jusqu’à 3 Go/s quand la concurrence peut à minima parfois proposer le double pour cinq fois moins cher.

Imposer sa norme

Bien que plus cher et moins performant, Synology peut compter sur cette fameuse « certification » pour amener ses publics à se tourner petit à petit vers ses produits. D’après la documentation officielle, les restrictions d’utilisation semblent s’appliquer de manière plus stricte aux HDD, tandis que les SSD non certifiés peuvent encore être utilisés, mais seront simplement signalés comme « non vérifié ».

Reste à voir si cette tolérance restera, surtout si Synology souhaite imposer ses produits à tout prix.