Au fait, à quoi ça sert vraiment un NAS ?

Et s’il existait une solution simple pour non seulement stocker toutes vos données, mais aussi les protéger, les organiser et les retravailler ? C’est, en substance, ce que propose le NAS, un objet tech encore trop peu connu du grand public.

Le vingtième anniversaire de la petite dernière approche à grands pas et quoi de mieux pour le célébrer qu’un petit diaporama regroupant un florilège des photos les plus croustillantes des deux décennies écoulées ? Problème, lesdits clichés sont éparpillés sur une demi-douzaine de disques durs externes en plus ou moins bon état et au moins trois smartphones que vous avez « oubliés » de sauvegarder. Comment retrouver cette photo du Noël 2008 avec la jolie robe de princesse ? Ou celle de son sourire aéré par la perte des premières quenottes ? Si seulement vous aviez pris le temps de stocker et classer vos archives correctement…

Avec la multiplication des documents numériques vient le problème de la conservation et de l’organisation de ces derniers. Une problématique top souvent balayée, et qui mène, malheureusement, à la perte de souvenirs précieux. Par exemple : depuis quand n’avez-vous pas sauvegardé le contenu de votre téléphone, ou celui de votre disque dur ? Il ne s’agit toutefois pas là d’une fatalité. Il existe bien des manières de protéger tous les documents, toutes les données et les souvenirs qui nous sont chers. Parmi eux, le plus simple et le plus efficace reste sans conteste le NAS, un appareil qui stocke tout ce que vous voulez bien lui confier, et bien plus encore.

Le NAS, un espace de stockage privé et sécurisé

Pourquoi le NAS est-il l’outil parfait pour s’occuper des centaines de giga-octets de fichiers, images et autres vidéos qui hantent nos disques durs ? Tout simplement parce que ce petit appareil allie les avantages d’un support de stockage externe à l’accessibilité du cloud.

Un NAS (ou Network Attached Storage) est un petit serveur qui abrite plusieurs disques durs et qui est installé chez vous (ou sur votre lieu de travail) au lieu d’être enfermé dans une ferme de serveur à l’autre bout du monde. Avantage immédiat : le NAS vous appartient dans son entièreté. C’est vous qui définissez qui peut accéder aux données stockées à l’intérieur, tout comme les routines de backup ou bien la configuration. Vous gardez le contrôle de vos données en toute circonstance.

Là, vous vous dites surement : « Mais alors, c’est quoi l’avantage du NAS par rapport à un disque dur externe bête et méchant ? ». La réponse tient au terme « Network » du nom de l’appareil. Un NAS, comme un serveur, est connecté au net, ce qui signifie que vous pouvez y accéder partout et tout le temps, depuis n’importe quel appareil. Chez Synology par exemple, il est possible d’accéder l’intégralité du contenu et des fonctionnalités de son NAS sur ordinateur, mobile ou tablette, et ce, sur Windows, Mac, iOS, Android ou un simple navigateur.

Avantage supplémentaire d’un NAS : la sécurité. Même s’il est connecté au net, et donc potentiellement accessible par des gens malintentionnés, un NAS possède plusieurs couches de sécurité afin de leur rendre la tâche impossible. En la matière, les références de Synology sont parmi les plus fiables. Outre l’utilisation de protocoles de chiffrement modernes (TSL1.3, AES 256 et RSA 4096) et d’un système d’authentification à deux facteurs, les NAS Synology possèdent de nombreux paramètres de sécurité sur lesquels agir. Gestion fine des autorisations d’accès aux fichiers, blocage d’IP, règles de pare-feu : les hackers n’ont qu’à bien se tenir.

Cet effort de protection des données ne se cantonne d’ailleurs pas uniquement à la partie logicielle, puisque le NAS, par essence, offre aussi une protection supérieure en cas de dysfonctionnement matériel. La présence de multiples disques durs lui permet de profiter des bienfaits d’une configuration RAID, qui, sans trop rentrer dans la technique, procure une protection (en fait une redondance) très efficace en cas de défaillance d’un support de stockage. Vous ne perdrez aucune donnée si l’un de vos disques durs décide d’aller manger les pissenlits par la racine.

Un écosystème étendu qui offre une grande polyvalence

Que ce soit en termes d’accessibilité, de performances ou de sécurité, le NAS constitue un outil parfait pour héberger nos données. Mais cantonner le NAS à cette seule utilisation de stockage serait passer à côté de son véritable potentiel. Car le NAS n’est pas juste un disque dur monté en graine à grand renfort de fonctionnalités réseau. Non, un NAS, c’est une plateforme polyvalente qui permet non seulement de gérer les données qu’il accueille, mais offre aussi des avantages en matière de productivité ou de sécurité.

Synology propose ainsi tout un écosystème logiciel, souvent gratuitement, dont l’intérêt est multiple. Synology Drive, par exemple, offre tous les outils nécessaires pour classer, organiser, modifier et partager les données stockées sur votre NAS. Parmi ses fonctionnalités majeures, on retrouve par exemple :

la possibilité d’ajouter, effacer, déplacer ou modifier des fichiers sur le NAS à n’importe quel moment, peu importe l’endroit où l’on se trouve (avec un accès au web évidemment) et peu importe l’appareil ;

la faculté d’envoyer, ou de donner l’accès à tout ou partie de vos fichiers à une tierce personne, avec ou sans mots de passe, pour les protéger ;

un système de suivi des données et de mise à jour qui permet non seulement d’accéder en permanence à la dernière version d’un document, mais aussi d’accéder à des versions antérieures en cas de pépin.

Au-delà de ce volet dédié à la gestion des données, les NAS Synology jouissent aussi d’une galaxie d’outils supplémentaires :

des outils de communication, comme Synology Mail Plus ou Synology Chat ;

des applications de productivité comme Synology Calendar ou Synology Office ou Synology Photo ;

des systèmes de sécurité et de protection de données avec Active Backup (pour Microsoft 365 ou Google Workspace) ou C2 Backup.

Cette polyvalence, c’est ce qui fait la force d’un NAS. Un appareil pratique, complet, simple à utiliser, et capable de satisfaire aussi bien les besoins des particuliers que ceux des professionnels, indépendants ou entreprises.

Synology : une expérience sans pareil dans le domaine du stockage

Avec plus de vingt ans d’expérience, Synology se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs sur le marché du NAS et plus globalement du stockage avec à l’heure actuelle près de 12 millions d’utilisateurs pour 5 270 pétaoctets de données stockées. Posez la question autour de vous : si l’une de vos connaissances possède un NAS, il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse d’une référence issue du catalogue du constructeur. Mais qu’est-ce qui fait la force de Synology et de ses produits ?

En deux mots : l’expérience. La longévité de la société lui permet de proposer des produits finement conçus, qui allient fiabilité, performances, simplicité et polyvalence. De l’installation à l’utilisation quotidienne, tout se fait sans heurts, sans avoir besoin de posséder des connaissances techniques extensives. Car au-delà du simple matériel, c’est tout l’écosystème logiciel proposé par Synology qui sait se faire abordable pour les néophytes et pointu pour les utilisateurs avancés.

Rien n’illustre mieux le savoir-faire de Synology que la star de son catalogue, le DS923+. Un NAS doté de quatre baies de stockage capable d’accueillir jusqu’à 54 To de données en fonction des disques durs installés (HDD ou SSD NVMe M.2) qui brille par ses performances et son encombrement minimum. Beaucoup plus rapide que son prédécesseur (le DS923), notamment sur les charges applicatives et le travail d’indexation, il propose un espace de stockage parfaitement sécurisé doublé d’un environnement de travail simple et complet grâce à la compatibilité avec toute la suite logicielle développée par Synology.

Un NAS parfait pour tous ceux, particuliers comme pour professionnels, qui cherchent une solution de stockage qui sait s’adapter à leurs besoins. Généralement proposé aux alentours de 760 euros, le DS923+ est actuellement proposé à 629 euros par la Boutique du Net, avec la livraison offerte. À noter que les supports de stockage, HDD ou SSD NVMe ne sont pas compris, et donc à acheter séparément. Et si vos besoins impliquent un espace de stockage plus important, vous pouvez toujours aller jeter un œil au DS1829xs+ et ses 10 baies pour un total de 144 To de stockage.