Vous souhaitez connecter votre téléviseur ou votre console à internet en filaire mais vous n'avez pas envie de tirer un câble de 20 mètres dans votre logement ? Les kits CPL sont peut-être la solution et vous présente les meilleurs modèles dans ce guide d'achat.

Avec la multiplication du nombre d’objets connectés dans nos foyers et l’éventuelle saturation des réseaux Wi-Fi, il n’est pas toujours facile de profiter de vos loisirs numériques dans de bonnes conditions. Le CPL se présente comme une alternative simple et peu onéreuse permettant de raccorder en filaire vos appareils tout en évitant la fastidieuse étape de tirage d’un câble réseau à travers votre appartement ou maison.

Nous vous proposons donc un guide d’achat complet qui vous présentera les meilleurs kits CPL du moment ainsi que tous les éléments à prendre en compte pour choisir un ensemble adapté à vos besoins et à votre utilisation. Suivez le guide !

Notre sélection des meilleurs kits CPL

Devolo Magic 2 Wifi : performant et complet

Devolo est une marque allemande dont la spécialité n’est autre que les kits CPL. La gamme Magic 2 propose des débits théoriques de 2,4 Gbpsavec des boitiers équipés de prises gigognes pour ne pas « perdre » celles sur lesquelles ils sont branchés.

Au-delà de son débit théorique élevé, le kit Magic 2 Wifi profite également de deux ports RJ45 sur le boitier satellite ainsi qu’une connectivité Wifi qui peut également fonctionner en mode maillé si vous vous équipez de boitiers supplémentaires.

Seules ombres au tableau : les boitiers de la gamme Magic 2 ne fonctionnent qu’avec les boitiers de cette même gamme et le tarif est finalement assez élevé puisqu’il faut compter environ 200 euros pour vous offrir un kit de démarrage. Il n’en reste pas moins intéressant du fait du nombre de fonctionnalités proposées.

En quelques points :

Débit théorique de 2,4 Gbps

2 ports RJ45 sur le satellite

Wi-Fi intégré aux satellites

Devolo Magic 1 Wifi Mini : l’alternative pour les grands logements

Si vous n’avez pas besoin d’un débit aussi élevé que celui proposé par les kits Magic 2, les références de la gamme Magic 1 se montrent toujours intéressantes. Ici, vous profiterez d’un débit théorique maximal de 1,2 Gbps avec un kit plus complet disposant de deux satellites.

Du fait de leur appellation « Mini », les satellites ne disposent pas de prise gigogne ni de ports RJ45 supplémentaires, mais pour 40 euros de moins que le kit Magic 2, vous disposerez d’un satellite supplémentaire vous permettant de raccorder deux appareils, dans deux pièces différentes tout en diffusant le Wi-Fi dans ces deux pièces.

En quelques points :

Débit théorique de 1,2 Gbps

2 satellites avec Wi-Fi

Idéal pour les grands logements

Netgear PLP2000 : performant et accessible

Si vous cherchez uniquement un kit CPL performant et accessible sans pour autant avoir besoin de fonctions supplémentaires comme la connectivité Wi-Fi, vous pouvez vous tourner vers le kit Netgear PLP2000 et son débit théorique annoncé à 2 Gbps.

Ce kit va à l’essentiel en proposant une prise gigogne sur chacun des deux boitiers avec un satellite équipé ici aussi de deux ports RJ45 permettant d’y raccorder deux appareils. Son principal avantage par rapport au kit Devolo cité juste au-dessus est son prix puisqu’il est proposé pour presque moitié moins cher.

En quelques points :

Débit théorique de 2 Gbps

2 ports RJ45 sur le satellite

Pragmatique et performant

TP-Link TL-PA7017P : le plus accessible

Ce kit TP-Link TL-PA7017P est certainement l’un des plus intéressants de cette sélection. Très simple, il se contentera de fournir un débit théorique de 1 Gbps qui sera amplement suffisant pour votre décodeur TV, une console ou votre téléviseur par exemple.

On profite tout de même d’une prise gigogne sur les deux boitiers avec un unique port RJ45 et pas de fonctions annexes comme le Wi-Fi par exemple. Son principal avantage est d’être disponible pour moins de 70 euros au moment où nous rédigeons ces lignes.

En quelques points :

Débit théorique de 1 Gbps

Prises gigognes

Efficace et accessible

Pour aller plus loin

Le CPL, c’est quoi ?

CPL signifie Courants Porteurs en Ligne et permet de créer un réseau de communication informatique sur le réseau électrique de votre logement. Ainsi, on va se servir des câbles électriques présents dans les murs pour faire transiter de l’information, en plus du courant électrique habituel.

En pratique, l’installation et le fonctionnement sont assez simples puisqu’il suffit d’être équipé au minimum de deux boitiers CPL. Le premier est à raccorder à votre box internet et le second, au niveau de l’appareil que vous souhaitez connecter à votre box. Il n’y a ainsi aucune étape de configuration, vous branchez, ça fonctionne.

Les débits proposés par les kits CPL sont maintenant suffisamment élevés pour profiter d’une expérience plus que décente. Il convient cependant d’être vigilant quant à leur installation en évitant par exemple de les brancher sur rallonge ou pire, une multiprise. On recommandera donc toujours de brancher les boitiers CPL, directement sur une prise.

Quelles sont les caractéristiques d’un kit CPL ?

Les boitiers CPL ne proposent en général pas beaucoup de fonctionnalités. Leur principal objectif est avant tout de pouvoir « amener » votre réseau informatique d’un point A à un point B. La principale caractéristique à prendre en compte est alors le débit proposé par le kit. En fonction de vos attentes, il faudra choisir un kit avec un débit suffisant, tout en prenant en compte le fait que le débit théorique annoncé est très différent du débit réel (on vous explique plus loin).

Les prises électriques pouvant facilement manquer au sein de votre logement, la majorité des boitiers CPL sont maintenant équipés d’une prise gigogne. Ainsi, vous pouvez brancher le boitier sans pour autant « perdre » la prise électrique. De cette façon, vous pouvez brancher les appareils de votre choix « sur » le boitier CPL.

Sur certains kits haut de gamme, vous pourrez également trouver plus d’un port RJ45 sur les boitiers satellites. Ainsi, on pourra y connecter plusieurs appareils, sans avoir à acheter ou utiliser un second équipement réseau type switch ou hub. Cette caractéristique peut notamment avoir du sens si vous souhaitez raccorder les équipements de votre meuble TV comme une box ou un ampli.

Enfin, certains kits intègrent une connectivité Wi-Fi au niveau des boitiers satellites. De cette manière, en plus d’apporter le réseau de façon filaire à un endroit de votre logement, le kit vous permettra d’étendre la portée de votre réseau Wi-Fi.

Quelles alternatives aux kits CPL et quels avantages ?

La première alternative aux kits CPL n’est autre que le très classique câble réseau, c’est d’ailleurs plutôt le CPL qui est une alternative à ce dernier. En effet, tirer un câble de votre box à votre ordinateur est tout simplement la solution la plus performante et la plus fiable. Vous obtiendrez le meilleur débit possible (sous réserve d’utiliser un câble de qualité) et la latence induite sera négligeable. Malheureusement, tirer un câble à travers un appartement ou une maison n’est pas forcément la chose la plus simple à réaliser.

Lorsqu’il n’est pas possible (ou pas simple) de tirer un câble, les kits CPL et leurs alternatives arrivent donc à la rescousse. L’une d’elles se trouve chez Netgear avec les kits Orbi dont nous avons déjà parlé dans le passé. Ces kits sont composés, comme les kits CPL, d’une base et d’un satellite. Les deux communiquent en Wi-Fi et leur principale force est d’étendre la couverture Wi-Fi de votre logement et ainsi pallier les faiblesses des box de nos opérateurs.

Là où les Orbi se démarquent, c’est par la présence de ports RJ45 à l’arrière des satellites. Ainsi, vous pouvez connecter en filaire n’importe quel équipement, comme vous le feriez avec un kit CPL, et ce, même si ce dernier est à l’autre bout de votre logement. C’est donc une alternative plus onéreuse, mais également plus complète et offrant des performances similaires, voire même supérieures. Il existe aussi des équipements similaires chez Ubiquiti.

Enfin, si vous n’avez pas obligatoirement besoin de raccorder votre appareil via un port RJ45 et que le Wi-Fi seul vous suffit, vous pouvez vous équiper d’un point d’accès comme les Orbi ou les Nest Wifi de Google. Grâce à ce type d’équipement, vous profiterez d’une meilleure couverture qu’avec votre box ainsi que d’un débit supérieur. Tout est une question de besoin et si le Wi-Fi suffit à votre utilisation, c’est certainement la solution la plus pratique.

Attention aux débits annoncés par les constructeurs !

Tous les constructeurs annoncent un débit (souvent très élevé) pour chacun de leurs kits CPL. Actuellement, nous pouvons trouver des kits annoncés pour 1,2 Gbps voire même 2,4 Gbps pour les derniers modèles Devolo. Ces valeurs dépassent de loin les débits proposés par la plupart des fournisseurs d’accès internet français.

Malheureusement, ces débits sont théoriques et dans les faits, vous n’atteindrez jamais de telles performances, que ce soit à l’intérieur de votre réseau local ou vers internet. Par exemple, lors de nos tests, un kit Devolo annoncé à 1200 Mbps, ne dépassait pas les 400 Mbps en usage réel dans des conditions optimales (les deux boitiers installés sur une même multiprise).

En plus ce cela, et tout comme le Wi-Fi, la technologie CPL est sensible aux perturbations. Ainsi, tous les appareils électriques branchés sur votre réseau électrique deviennent des « obstacles » à la bonne circulation de vos données en CPL et impactent directement les performances de cette dernière. De la même façon, tableau électrique, compteur et fusibles sont eux aussi des éléments perturbateurs.

L’image ci-dessus vous propose un résumé des débits mesurés avec ce même kit Devolo annoncé à 1,2 Gbps. La base étant installée en « B », au niveau du tableau électrique et le satellite déplacé à différents endroits. Les mesures de débits ont été faites sur une minute avec l’utilitaire iperf. Vous avez ainsi un aperçu des performances d’un kit CPL, dans un appartement récent d’environ 50m².

Dans tous les cas, les débits réels restent très largement suffisants pour la plupart des usages et permettront sans problème de raccorder un ordinateur ou une box TV par exemple. Les usagers de la Freebox connaissant d’ailleurs déjà bien cette technologie que Free utilise depuis des années pour ses décodeurs.

À titre d’indication, Netflix recommande une connexion internet à 25 Mbps pour lire un contenu en Ultra HD (4K) et 5 Mbps pour un film en Full HD (1080p). Autant dire que les kits que nous vous proposons dans ce guide d’achat sont tous capables de fournir de tels débits.