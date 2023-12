Quelles stations solaires « Plug and Play » choisir ? Notre comparatif

Les panneaux solaires "Plug and Play" produisent de l’énergie électrique et l’injectent dans votre circuit domestique en passant par une simple prise. Nul besoin de gros travaux en amont et de quoi réaliser de belles économies sur les 25 à 30 ans de vie des panneaux photovoltaïques. Nous avons donc testé les meilleures stations solaires Plug and Play pour vous aider à vous lancer dans l’autonomie énergétique.

Les prix de l’électricité ne sont pas près de baisser : ceci est une réalité avec laquelle il faut composer. En effet, la transition énergétique, tout comme la construction de nouvelles centrales nucléaires EPR, prendra encore 20 à 30 ans. De plus, une grande partie des fonds nécessaires à ces investissements seront trouvés sur nos comptes en banque via les factures énergétiques. Les stations solaires Plug & Play permettent de produire de l’énergie au quotidien et parfois même de la stocker. Selon les constructeurs, cela peut représenter une économie d’énergie non négligeable et ils promettent un amortissement en 5 à 8 ans. Nous avons donc pris le temps de tester les principales offres du marché, en région parisienne et dans le sud-ouest du pays.

Beem Energy Kit solaire 420 W : la meilleure station solaire grand public

La promesse : un kit solaire design et pensé pour le très grand public.

Packaging et installation, des modèles d’accessibilité

L’ensemble des composants est parfaitement agencé, numéroté et livré dans un seul carton de 32 kg. En l’ouvrant, la première chose que vous verrez est un patron pensé pour simplifier une installation au mur.

Ces panneaux monocristallins sont les plus esthétiques que nous ayons testés. Leur design blanc et floral permet une installation bien plus discrète et élégante que les classiques panneaux noirs. Les dimensions sont très raisonnables avec 80,5 x 80,5 x 2,5 cm pour 6,5 kg. Chaque panneau offre une puissance nominale de 105 Wc, pour un total de 420 Wc.

Les panneaux se fixent sur des supports en croix, qui doivent être fixés au mur avant de placer les panneaux. Même si le système n’est pas pensé en premier pour une installation sur un garde-corps de balcon ou terrasse, il fonctionne parfaitement.

Une fois le support en T fixé, les panneaux se clipsent en toute simplicité et un triangle en métal permet de choisir entre installation à plat ou avec une inclinaison de 35°. Notez que des supports en acier galvanisé peuvent remplacer le support en croix pour une installation au sol.

L’onduleur de 420 W se fixe à l’un des supports et le câblage est très standard. Le câble électrique qui relie le kit à une prise fait 10 mètres de longueur ce qui est très appréciable. Notez que la garantie est de 10 ans pour les panneaux et l’onduleur, et de trois ans pour le reste du kit.

L’ensemble ne vous prendra pas plus d’une demi-heure à une heure de travail. Que vous terminerez en branchant le système à une prise électrique, ce qui nous permet de passer maintenant à la connexion réseau.

Une application aussi ludique que pratique

L’installation réseau est très simple, mais elle peut être délicate. En effet, la prise intelligente (certifiée IP65) intégrée au câble a une portée Wi-Fi limitée. Vous ne devrez pas dépasser une distance de cinq à huit mètres de votre box Wi-Fi, surtout si le signal réseau doit passer par un mur épais. Passons maintenant à l’application Beem Energy qui est un modèle pour toute la concurrence.

Elle propose une interface colorée, pour ne pas dire solaire. Le menu d’accueil nous informe sur la production totale du mois et affiche des conseils afin d’améliorer son efficacité énergétique. Elle propose d’ailleurs toute une série de défis pour « gamifier » notre quête d’économie d’énergie.

L’onglet production est celui qui nous intéresse le plus et offre une excellente visibilité sur le niveau de production. Les graphismes sont très simples à comprendre et s’affichent de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Une production et une rentabilité dans la bonne moyenne

Aux meilleurs jours d’été, avec des panneaux situés plein sud en région parisienne avec en face un arbre et une portion de bâtiment, nous avons produit au mieux 1 500 watts par jour, avec une moyenne plus proche de 800 à 1000 watts sur l’ensemble de l’été.

En temps nuageux, nous atteignons au mieux les 300 à 400 watts. Des résultats 10 à 20 % en dessous des estimations et qui s’expliquent par le positionnement des panneaux. Dans des conditions plus idéales, il sera possible de l’amortir en 6 à 7 ans en région parisienne, dans notre cas, il faudra 7 à 8 ans, et 5 à 6 ans dans le sud de la France.

Avis : 9/10

Si l’on excepte la sensibilité du boîtier Wi-Fi, ce kit solaire est une réussite de bout en bout. Il est vraiment pensé pour le grand public, de l’installation au pilotage par l’application, tout est simplissime. Il est même possible de l’étendre via un kit supplémentaire.

Sunology City 300 W : le meilleur pour les balcons

La promesse : un kit solaire pensé pour les balcons

Packaging et installation, cinq minutes chrono

La station solaire pour balcon de Sunology se présente sous la forme d’un unique carton de 27 kg. Nous avons en premiers lieux les composants nécessaires à l’installation et le micro-onduleur de 400 W. En dessous se trouvent les panneaux monocristallins de 150 Wc chacun pour une puissance totale de 300 Wc.

Ils affichent des dimensions de 115,3 x 68,3 x 2,1 cm pour deux kilogrammes. Il est à noter que la garantie est de 15 ans pour les panneaux et 25 ans pour le micro-onduleur de 300 W. La connectivité sera assurée par une prise connectée Tuya certifiée IP 44.

Avant d’installer les panneaux, il faut fixer les « pieds » sur leur base, ils serviront à les incliner plus tard. Profitez-en pour positionner le micro-onduleur au dos d’un des panneaux.

Il faut ensuite utiliser les bandes de fixations pour relier le garde-corps et le haut des panneaux. Pour terminer le positionnement, vous devez faire basculer le panneau vers l’extérieur du balcon et utiliser les « pieds » pour caler les panneaux à plat ou avec une inclinaison de 35°.

L’installation ne nous a pas pris plus de cinq minutes et malgré nos appréhensions, le système se révèle très stable. Il a même résisté à deux tempêtes, dont une qui n’a pas épargné la toiture du testeur.

L’ensemble est assez discret, mais pensez à informer votre copropriété pour éviter toute brouille inutile. Attention, le câble reliant le micro-onduleur à une prise ne fait que trois mètres, ce qui est vraiment juste. Surtout si vous n’avez pas de prise dans ce rayon sur votre balcon ou terrasse. Pensez donc à acheter une rallonge en option lors de la commande.

Une application basique et triste

Sunology ne dispose pas encore d’application en son nom. Pour suivre sa production, il faut passer par l’application Smart Life qui pilote la prise connectée.

Cela est un peu décevant et encore plus à l’usage. Notez que l’installation ne pose aucune réelle difficulté et que la détection réseau est presque immédiate.

La seule action possible est d’éteindre ou allumer la prise connectée. Sachant que si elle est en mode OFF, elle n’enregistre pas la production d’énergie même si elle sera de toute façon injectée dans votre circuit électrique. La page d’accueil nous informe en plus de votre production journalière et mensuelle.

L’onglet Electricity donne accès production par mois ou année. Cela est très sobre, pour ne pas dire aride, mais l’information est claire. Toutefois, alors que la concurrence est capable de nous donner des chiffres précis, ici elle s’exprime par palier.

La production et la rentabilité :

Orienté vers le sud-ouest, mais avec un arbre feuillu assez proche, ce produit nous offre une production journalière de 30 à 100 Wh en moyenne. Placés au même endroit que les Beem testés plus haut, nous obtenons une production de 400 à 850 watts par jour sur l’ensemble de l’été.

Les jours très nuageux, nous atteignons au mieux les 150 à 200 watts. Si Sunology annonce une rentabilité en 3 ans en région parisienne, dans notre cas, elle sera plus proche des cinq à six ans. Dans le sud de la France, cet ensemble pourra être rentabilisé en 4 à 5 ans.

Avis : 7/10

Sunology signe ici un kit balcon très bien pensé. Facile à installer, il devrait s’intégrer assez discrètement à la majorité des balcons. Dommage que l’application soit si aride et peu didactique. Le niveau de production est celui attendu et nous regrettons juste que ce kit ne propose que 300 Wc à un prix assez proche de la concurrence qui propose en moyenne des kits de 400 Wc.

EcoFlow Power Stream : la solution solaire sur batterie presque parfaite

La promesse : une station solaire intelligente qui stocke et délivre l’énergie à la demande

Packaging et installation : cinq minutes chrono

La station solaire d’Ecoflow est une offre ambitieuse avec son micro-onduleur intelligent et sa station électrique Delta 2 Max de 2 000 W. Une configuration très alléchante sur le papier, mais le packaging est peu pratique, avec autant de cartons que d’éléments. Pensez à bien les pointer à la livraison, car il nous manquait deux éléments (attaches et câble plat) soit 11 colis sur les 13 attendus. Des désagréments qu’un packaging en deux parties, une pour la station électrique et l’autre pour la station solaire, aurait résolu.

L’offre se décline en deux panneaux rigides de 400 Watts ou quatre panneaux solaires souples de 100 Watts chacun. Les premiers sont livrés avec un support au choix pour une installation au sol, au mur ou au balcon. Nous avons testé les seconds et ils prennent la forme de panneaux monocristallins d’une puissance de 100 W aux mensurations de 105,5 x 61,2 x 2,5 cm pour 2,3 kilos.

N’ayant pas les attaches d’origine, nous avons utilisé des attaches de jardin de taille moyenne. Chaque panneau affiche six perforations pour une fixation simple à un garde-corps de balcon, enfin tant qu’il n’est pas plein. Notez que nous ne pouvons pas les incliner, ce qui va réduire le rendement et que les courber fait de même.Une fois installés, les panneaux affichent une fixation résistante même à une tempête. Toutefois, il faudra régulièrement vérifier l’usure des attaches en plastiques qui peuvent avec le temps s’affaiblir. Si nous recevons les attaches du constructeur entre-temps, nous mettrons à jour l’article.

Le micro-onduleur PowerStream est au cœur de cette installation. Il est certifié IP65 ce qui permet de l’accrocher même à un mur extérieur. Il affiche trois connectiques propriétaires aussi robustes qu’étanches. La première sert à apporter le courant photovoltaïque à l’onduleur, la seconde à le relier à la batterie EcoFlow Delta 2 Max.

Notez que ce dernier est très court, 50 cm, ce qui limite les possibilités d’installation murale. Enfin, le dernier câble relie l’onduleur à une prise électrique. En théorie, il s’agit d’un câble plat pour une connexion à une prise intérieure même en passant par une porte ou une fenêtre. Mais nous ne l’avons pas reçu et donc testé, nous avons donc ajouté une rallonge pour notre test.

Ensuite, vous pourrez installer les smartplugs, si vous les avez ajoutés à votre commande. Elles vont permettre de mesurer la consommation d’un appareil et d’indiquer précisément la quantité d’énergie que la Delta Max 2 va injecter dans votre circuit électrique.

Une application aussi ludique que pratique

La première chose à faire avant de profiter de son PowerStream, installer l’application EcoFlow.

L’installation du micro onduleur et de la Delta 2 Max est quasiment automatique. Notez que la carte Wi-Fi intégrée au premier offre simplement la meilleure portée de ce dossier.

Dans l’onglet Appareils, vous pouvez suivre l’activité de la Delta 2 Max 2 et surtout connaitre le niveau de production en temps réel. Il faut entrer dans la page de production pour avoir des informations plus précises, comme la production par jour, semaine, mois et années, ainsi que la répartition de l’énergie produite entre domicile et batterie.

L’onglet Espace permet de réunir les informations des deux produits, trois, si nous comptons la prise connectée. Nous avons la vision claire de la production en temps réel ainsi que le cheminement de l’énergie.

La production et la rentabilité :

Placé sud-ouest en région parisienne et avec un arbre feuillus assez proche, nous avons une production journalière de 350 à 800 Wh en moyenne. Placés plein sud, nous obtenons une production de 800 à 1 400 watts les jours de plein soleil et les jours très nuageux entre 200 et 400 W. Avec les panneaux et le seul Power Stream, nous devrions pouvoir rentabiliser cette station solaire entre 5 et 8 ans en région parisienne et 4 à 6 ans dans le sud de la France. Mais si vous ajoutez la batterie Delta Max 2, nous passons à presque 20 ans et entre 10 et 15 ans dans le sud de la France. De plus, ici la solution est sous-dimensionnée. Il est préférable d’opter pour la solution avec deux panneaux rigides de 400 Wc chacun si vous voulez vraiment optimiser l’usage de la Delta 2 Max. Les quatre panneaux souples de 100 Wc chacun ne fournissent pas assez de jus pour recharger correctement la batterie.

Avis : 6/10

Cette station solaire est très ambitieuse et surtout modulaire. Cette modularité ajoute en complexité au moment de l’achat. Mais une fois que vous ajustez au mieux votre configuration, vous aurez la solution la plus intelligente pour gérer sa production d’énergie solaire. Toutefois, mieux vaut la limiter aux plus technophiles qui disposent en plus d’une belle surface plein sud.

Ekwateur : simple et efficace, mais peu pratique

La promesse : un panneau solaire bi-facial pour plus de production d’énergie

Packaging et installation : facilement prêt à l’emploi

Le kit solaire Ekwateur bi-facial propose une solution clés en main avec son micro-onduleur intégré, son câble d’alimentation et sa prise connectée en Wi-Fi, la Smart Outdoor Socket de la marque Tuya. Le tout est livré dans un seul gros colis de 32 kilos. Ce dernier est encombrant, mais bien emballé par la marque et livré directement sur une palette pour plus de protection.

On note d’ailleurs sur l’emballage quelques annotations à l’intention du transporteur et du destinataire, pour définir que le colis est fragile et qu’il doit impérativement être livré sur une palette en bois. Quand on l’ouvre, on peut apercevoir le kit solaire de 405 Wc et d’une dimension de 172 x 120 cm. Les supports pour le pendre à un balcon, l’accrocher au mur ou le poser au sol sont intégrés dans la structure du panneau. Il y a juste à les écarter, visser deux vis, et le tour est joué !

Une fois que c’est fait, vous pouvez alors positionner votre panneau solaire debout ou allonger. J’ai choisi dans un premier temps de le placer plein sud contre ma fenêtre, mais je l’ai très vite placé au centre de mon jardin grâce à la longueur du câble qui fait tout de même 3 mètres. Pensez toutefois à avoir de l’aide pour déplacer le kit solaire Ekwateur, car lourd et bien trop encombrant pour une seule personne. C’est bien évidemment fait pour rester dehors, la marque assure que le panneau est résistant à la grêle, aux tempêtes, à la neige, au brouillard salin, etc.

Une application minimaliste

Comme avec Sunology, Ekwateur ne dispose pas d’application à son nom. Pour suivre la production, il faut passer par l’application Smart Life qui pilote la prise connectée fournie avec le panneau solaire.

C’est super simple à configurer. Une fois la prise mise au bout du câble d’alimentation et branchée à une prise murale, il suffit de démarrer l’application pour détecter assez efficacement la Smart Outdoor Socket, qui est par ailleurs étanche.

Le menu se montre très minimaliste, avec la simple possibilité de choisir la prise connectée. À partir de là, il faut aller dans l’onglet « Electricity » (oui, l’application est en anglais). Vous aurez accès à quelques données, comme la production journalière en KWh, par jour ou par mois, ou encore l’intensité (mA) et la tension (V) en temps réel, mais c’est tout. Il y a tout de même quelques fonctionnalités connectées appréciables, puisque compatible avec Alexa et Google Assistant. Il est donc simple d’éteindre ou d’allumer à distance le panneau solaire, ou de régler un minuteur.

La production et la rentabilité : très efficace en plein soleil

Orienté plein sud en Vendée pendant tout le mois d’août 2023, avec quasi pas d’obstacles à la lumière hormis les nuages, sauf le matin sur le côté est à cause de mon mur de jardin, le panneau Ekwateur a été capable de produire en moyenne 1,66 kWh par jour. Pendant la session de test, le plus gros score a été enregistré à 2,20 kWh, tandis que le plus faible à 0,46 kWh. Sur le mois au total, c’est pas moins de 51,55 kWh que j’ai injecté directement dans ma maison. Pendant les journées un peu plus couvertes ou nuageuses, vous serez plus entre 400 et 1 kWh.

La production est donc très bonne, notamment grâce au panneau bi-facial qui produit de l’énergie des deux côtés, mais qu’en est-il de la rentabilité du produit ? Cela dépend évidemment de votre position géographique, de l’endroit où se trouve votre panneau solaire et bien évidemment de la météo, mais dans mon cas, j’ai estimé qu’il faudrait entre 7 et 10 ans pour faire un retour sur investissement avec la solution d’Ekwateur.

Avis : 7/10

Ekwateur propose une solution simple et efficace pour quiconque souhaite réinjecter de l’énergie facilement dans son domicile. L’installation est rapide et le panneau solaire en lui-même est de très bonne qualité, d’autant plus qu’il a un bon rendement de production, mais il n’est pas le plus pratique, que ce soit par son encombrement ou par son application bien trop minimaliste.

Quelle station solaire Plug & Play choisir ?

Comment marche une station solaire ?

Ce type d’installation photovoltaïque se compose de cinq éléments ;

Les panneaux solaires qui vont capturer l’énergie solaire pour la convertir en électricité.

Le support ou châssis pour une installation au sol, sur un mur ou un garde-corps de balcon ou terrasse.

Le micro-onduleur qui va convertir le courant continu produit par le panneau solaire en courant alternatif exploitable par votre réseau domestique.

Le câble secteur qui apportera l’énergie produite dans votre foyer.

La prise connectée (parfois intégrée au câble secteur) qui se connecte à votre réseau Wi-Fi pour vous permettre de connaître, via une application smartphone, l’état de fonctionnement de votre installation et surtout sa production.

Si je produis plus que je ne consomme, puis-je être rémunéré ?

Lorsque vous connectez un kit solaire Plug & Play à une prise de courant, l’électricité solaire produite se dirige vers le tableau électrique général. En chemin, elle alimentera tous les appareils électriques rencontrés. Il faut savoir que les électrons du courant électrique prennent toujours le chemin le plus court. Donc l’énergie provenant de vos panneaux solaires alimentera vos appareils en priorité et le complément sera apporté par le réseau électrique classique. Si surplus il y a, il sera injecté dans le réseau électrique, mais vous ne toucherez pas un centime. En effet, pour être rémunéré en cas de surproduction, il vous faut un contrat spécifique et il ne peut être enclenché que si votre installation solaire affiche un minimum de 3 000 Wc. Ce qui ne sera jamais le cas avec des panneaux Plug & Play.

Combien de panneaux solaires Plug & Play puis-je utiliser au maximum ?

En moyenne, les stations solaires Plug & Play proposent une puissance de production de 300 à 420 Wc. Ce chiffre correspond à la puissance maximale de production dans les conditions idéales, situations qui restent rares. Vous pouvez étendre un produit existant en ajoutant des panneaux photovoltaïques de préférence de la même marque, mais le plus important est de ne jamais relier des panneaux de puissance différente au risque de les abîmer.

Ensuite, vous ne devez pas dépasser une production totale de 600 watts ! Donc, avant de réaliser une installation, consulter notre dossier sur comment estimer le rendement et la production de vos futurs panneaux solaires pour en savoir plus. Vous pourrez alors estimer votre production et calculer le nombre de panneaux que vous pouvez installer. En général, il n’est pas conseillé d’installer plus de 3 kits de panneaux solaires de 400 Wc, soit 1200 Wc et cela ne tient que pour une installation électrique moderne.

Que puis-je alimenter avec mes panneaux solaires Plug And Play ?

Dans l’absolu, tous les produits de la maison. Toutefois, si votre station solaire arrive à produire l’équivalent de votre talon énergétique cela est déjà beaucoup.

Le talon énergétique correspond à votre consommation électrique incompressible. Cela peut réunir un réfrigérateur, un congélateur, vos produits en veille, votre box internet, un NAS… Pour le connaître, rendez-vous sur votre compteur Linky. Assurez-vous d’être dans la situation décrite ci-dessus et consultez la consommation en temps réel sur le compteur. À partir de là, il devient plus facile de dimensionner votre installation Plug & Play et de voir plus grand si vous comptez ajouter une batterie qui stockera l’énergie produite. EcoFlow a initié le mouvement et de nombreux constructeurs commencent à en intégrer dans leur offre. Autre solution, si vous avez de fortes pointes de production, programmer des usages spécifiques sur ces plages horaires, cela peut être l’usage du sèche-linge, comme recharger son vélo électrique.

Quelles sont mes obligations légales si j’installe une station solaire Plug and Play chez moi ?

Installer des panneaux solaires Plug and Play est très simple, mais vous devez vous conformer à certaines obligations légales :

Vous devez déclarer votre installation sur le site dédié au raccordement et à la production de ENEDIS.

Vous devrez fournir une attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1 (2013-08) qui doit accompagner votre onduleur.

L’installation doit être facile à déplacer et si elle est installée contre un mur et à plus de 1,8 m du sol, elle devra faire l’objet d’une déclaration de travaux à la mairie. Les installations au sol posées ou juste lestées ne nécessitent pas de déclaration.

La puissance d’installation ne doit pas dépasser les 3 kWc.

L’installation d’une station solaire sur votre balcon d’appartement doit être conforme au règlement de votre copropriété. Vérifiez les règles de copropriété en matière de travaux et d’installation d’équipements sur les parties communes ou privatives.

Les panneaux solaires Plug And Play sont-ils réellement rentables ?

Que nous soyons en hiver ou en été, il est possible de produire de l’énergie solaire toute l’année. Certes, les pointes de production seront surtout l’été, mais lissées sur l’année, vous avez la possibilité de réduire de façon sensible votre facture. Certes, des stations solaires Plug & Play sont plus coûteuses au watt crète qu’une installation classique. Toutefois, nous n’avons pas besoin de réaliser de déclaration en mairie, l’installation est très simple et les prix sont accessibles. La rentabilité se fera sur 4 à 8 ans, ou jusqu’à 10 ans dans le pire des cas. Les panneaux étant en moyenne garantis 25 à 30 ans, vous aurez donc au minimum 20 ans de production à votre seul bénéfice.

Nous vous encourageons à consulter nos dossiers dédiés à l’énergie solaire afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants de cette production d’électricité propre en autoconsommation.

