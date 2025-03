Quels sont les meilleurs jets dentaires ? Notre comparatif

Pour soigner son hygiène buccodentaire, en plus des traditionnelles brosses à dents, d’autres solutions existent. Parmi elles, nous avons sélectionné les meilleurs dispositifs de jets dentaires – si possible connectés.

Afin d’assurer une bonne hygiène buccodentaire, un brossage régulier est nécessaire, si possible avec une brosse à dent électrique. Toutefois, il arrive que cela ne soit pas suffisant, notamment pour se débarrasser de la plaque dentaire. C’est là que les dispositifs de jets hydropulseurs entrent en jeu. Nous avons ainsi sélectionné les meilleurs jets dentaires disponibles actuellement.

Il s’agit de produits utilisant la force de l’eau pour éliminer les derniers résidus et d’éventuelles bactéries se logeant entre les gencives et les dents. Ce sont des produits qui viennent en complément du brossage de dents et qui sont notamment utiles pour les personnes possédant un appareil dentaire.

Oral-B Oxyjet : le meilleur hydropulseur disponible

La marque Oral-B est déjà un poids lourd sur le marché des brosses à dents, électriques ou non. Avec l’Oxyjet, c’est sur le terrain des jets dentaires que le constructeur se lance. C’est un produit au design assez classique mais dont la conception est sérieuse avec du caoutchouc et des antidérapants. Il fonctionne sur secteur.

Le réservoir d’eau est capable de contenir 600 ml, ce qui est largement suffisant pour le quotidien. En revanche, celui-ci n’est pas amovible. Il faut ouvrir le couvercle pour le remplir par le haut. Le jet dentaire est livré avec 4 buses différentes.

Pour ce qui est du nettoyage, l’Oxyjet d’Oral-B possède plusieurs fonctionnalités bien pratiques :

L’Oxyjet est une technologie permettant d’injecter des bulles d’air dans l’eau pour retirer les bactéries responsables de la mauvaise haleine ;

Le contrôle de la pression d’eau, afin de l’ajuster selon vos souhaits ;

Un jet rotatif pour soulager les gencives ;

Un mode mono-jet utilisable 15 minutes pour un nettoyage ciblé.

Parmi les reproches formulés par les utilisateurs, le manque de puissance de l’Oxyjet est souvent mis en avant. Cela reste néanmoins un jet dentaire très pertinent surtout avec son prix de 101 euros.

Waterpik Cordless Advanced : l’hydropulseur nomade

Le constructeur Waterpik est un acteur majeur sur le marché des hydropulseurs. Parmi la multitude de produits disponibles dans le catalogue de la marque, nous avons choisi le Cordless Advanced WP-583.

Au premier regard, le jet dentaire adopte un format plus moderne avec le réservoir intégré. Celui-ci est d’ailleurs un peu plus petit, ce qui permet un usage de 45 secondes. Il est certes un peu plus encombrant en main mais étant sans-fil, vous avez un peu plus de liberté. Il se recharge grâce à un chargeur USB-A magnétique pour avoir de l’énergie rapidement.

Le Waterpik Advanced possède lui aussi 4 embouts différents, selon vos besoins mais aussi les situations. Certains sont adaptés aux bagues dentaires, tandis que d’autres sont pensés pour les bridges. Il est bien plus puissant dans son fonctionnement et est aussi pensé pour le voyage avec sa petite sacoche de transport. Pratique.

Cecotech Bamba ToothCare 1200 Jet Pro : le gros réservoir

Vous êtes à la recherche d’un hydropulseur de grande capacité ? Alors certes, le produit est assez massif mais il est parfait pour un usage familial. Le Cecotech Bamba ToothCare est un produit très complet et à un prix abordable. Il est même certifié IPX4 afin de le protéger des éclaboussures.

En l’occurrence, ce dernier dispose d’un réservoir de 1000 ml, avec de belles performances de nettoyage. Ainsi les modes les plus intenses sont capables de générer jusqu’à 1700 impulsions par minute. Vous avez même jusqu’à 10 réglages de pression pour un nettoyage confortable.

Le Cecotech Bamba ToothCare dispose aussi de 7 buses différentes dont quatre pensées pour des usages spécifiques. Le nettoyage se fait à 360° pour toutes les situations. Surtout, son tarif de 45 euros lui permet de proposer un vrai bon rapport qualité/prix.

VITCOCO C2 : le jet dentaire connecté

Parmi les différentes marques qui sont sur le marché des hydropulseurs, certaines n’ont pas véritablement « pignon sur rue ». Avant de vous le détailler, nous vous recommandons de vous monter prudent et de passer par des sites e-commerces comme Amazon pour leur politique de retour.

La promesse de ce jet dentaire est sa connectivité… ainsi que la présence d’une caméra au bout. Cet objectif est capable de filmer en 1080p avec 6 LED. Pour en profiter, il faudra télécharger l’application « Sunuo ». La connexion se fait en Wi-Fi pour ensuite filmer votre session de nettoyage et découvrir l’envers du décor.

En termes de caractéristiques techniques, il dispose d’un réservoir d’eau de 350 ml avec une étanchéité IPX7. Le niveau de puissance peut monter jusqu’à 1500 impulsions par minute. Il dispose de 12 vitesses pour s’adapter. La batterie de 2000 mAh se recharge via un port USB-C. Au prix de 44 euros, il s’agit d’un bel investissement.

VIMMK Y208 : le jet dentaire pas cher

Comme pour le modèle cité plus haut, le VIMMK se vend surtout sur la boutique dédiée sur Amazon. Cet hydropulseur est très accessible, mais reste complet dans les prestations proposées.

Le jet dentaire est équipé d’un petit réservoir de 300 ml qui permet de réaliser des sessions de nettoyage d’une minute complète. Il dispose de 8 buses différentes dont 4 pour l’usage quotidien et 4 pour la langue, l’orthodontie ou encore les implants dentaires.

En matière de performances, le jet envoie 1400 à 1800 pulsations par minutes. Ce jet dentaire propose 5 modes de nettoyages différents dont un adapté pour les enfants. Il se charge via un port USB-C pour un usage sur 20 jours. Surtout, pour 32 euros, c’est le produit le plus accessible de notre sélection.

Pourquoi choisir un jet dentaire ? Nos critères de choix

Comment fonctionne un jet dentaire ?

Ces appareils électriques sont en réalité assez simples d’un point de vue de la technologie utilisée. Grâce au réservoir d’eau auquel ils sont reliés, ils propulsent cette dernière sous pression, dans les espaces interdentaires et sur les gencives. Cela permet de retirer la plaque dentaire et de prévenir l’apparition de caries, ou bien d’une éventuelle gingivite. À vous d’ajuster la puissance de la pression émise pour ne pas non plus passer un mauvais moment.

Quand utiliser votre hydropulseur ?

L’hydropulseur, ou jet dentaire, s’utilise en complément du brossage de dents à raison de 2 fois par jour, dans l’idéal 3 fois. Il suffit de remplir le réservoir d’eau, sélectionner et placer l’embout voulu. Il faut ensuite déclencher l’appareil au niveau de pression le plus faible, veiller à bien se pencher au-dessus du lavabo, pour ensuite commencer le nettoyage. Pensez à bien arrêter le jet d’eau avant de retirer l’appareil de votre bouche.

Quels sont les avantages d’utiliser un jet dentaire ?

L’utilisation d’un jet dentaire est fortement recommandé par les dentistes en complément du brossage de dent. Il est d’abord important de préciser que ces appareils ne viennent absolument pas remplacer votre brosse à dent. C’est aussi un produit fort utile notamment pour le nettoyage de prothèse ou d’appareils orthodontique. Il vient aussi remplacer le fil dentaire tout en protégeant les gencives pour les personnes étant sensibles sur cet aspect.

Quelles sont les marques de confiance ?

Sur le marché de l’hygiène buccodentaire, il existe quelques marques de confiance. La première est Oral-B, marque reconnue notamment pour ses brosses à dents ainsi que tout ce qui à trait au nettoyage de votre bouche. L’autre constructeur d’importance sur le sujet des hydropulseurs est Waterpik. Ce dernier existe depuis quelques années et s’efforce de produire différents types de jet dentaires. Philips a longtemps été sur ce marché, avant de le délaisser au profit des brosses à dent électriques.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.