En quête de changement et d'amélioration dans votre routine de soins bucco-dentaires ? La Philips Sonicare 9900 Prestige promet de transformer chaque séance de brossage en une expérience technologique, pour une plus grande efficacité. Mais cette sophistication est-elle vraiment nécessaire pour un brossage quotidien ?

La brosse à dents électrique s’est rapidement imposée dans nos salles de bain. Son efficacité, supérieure à celle du brossage manuel, n’est plus à démontrer, à condition, bien sûr, de savoir l’utiliser correctement. Si la connectivité n’est pas une nouveauté sur ce marché, son intérêt a longtemps laissé les consommateurs perplexes.

Cependant, avec sa Philips Sonicare 9900 Prestige, le fabricant promet un accompagnement de qualité au brossage pour un confort et, surtout, une efficacité sans égal. Ce qui semble un minimum pour une brosse à dents connectée vendue officiellement à 299,99 euros…

Design et Conception : élégance buccale toute de noir vêtue

La Philips Sonicare 9900 Prestige est véritablement un très bel objet. Son design épuré et moderne se caractérise par des lignes très douces, un bouton discret et, juste en dessous, une zone sensitive placée au niveau des LED d’information pour changer l’intensité du brossage. Elle est proposée en deux coloris : noir classique et rose poudré. Avec des dimensions de 24 cm de longueur pour un poids de 138 g, elle offre une prise en main exceptionnelle. Son manche est conçu pour s’adapter à toutes les tailles de mains, à l’exception de celles des plus jeunes enfants.

La qualité de fabrication est tout simplement impeccable. L’utilisation de plastiques de haute qualité et de finitions métalliques confère à la brosse une sensation de robustesse et de durabilité. Elle est conçue pour résister à l’humidité et aux chocs, et a déjà survécu, sans en garder une seule trace, à plusieurs chutes d’une hauteur de 1,50 m. La base de chargement sans fil est discrète et s’intègre naturellement dans un environnement de salle de bain moderne.

La Philips Sonicare 9900 Prestige est accompagnée d’un élégant boîtier, habillé de doré et de similicuir. Avec des dimensions de 19,5 cm x 7,5 cm x 4,5 cm et un poids de seulement 200 g, il est compact et idéal pour les voyages. De plus, ses lignes sont véritablement réussies et son revêtement en similicuir ajoute une touche de style supplémentaire.

Technologies embarquée : l’orientation et la pression

Au cœur de cette brosse à dents se trouve un puissant moteur capable de générer jusqu’à 31 000 mouvements par minute. Cette performance remarquable permet un nettoyage en profondeur, bien au-delà de celui d’un brossage manuel classique.

Cependant, la véritable innovation réside dans la technologie SensIQ, basée sur des capteurs de mouvement intégrés à la brosse. Cette technologie permet de suivre le brossage en temps réel, assurant ainsi que chaque zone de la bouche reçoit l’attention nécessaire. La brosse est également dotée d’un capteur de pression qui alerte l’utilisateur en cas de brossage trop vigoureux, une cause fréquente de dommages aux gencives et à l’émail.

L’application

L’application compagnon de la Philips Sonicare 9900 Prestige est disponible sur iOS et Android. Le processus d’appairage de la brosse à dents est un modèle de simplicité. Toutefois, sur des appareils Apple, nous avons dû nous y reprendre à plusieurs reprises, alors qu’avec Android, tout fonctionne sans anicroche.

Une fois l’application lancée, elle se synchronise avec la brosse à dents dès que cette dernière est prise en main. Au niveau des fonctionnalités, vous pourrez personnaliser les modes de brossage, suivre l’efficacité de vos actions et obtenir des retours personnalisés basés sur les données collectées pendant le brossage. Il est également possible d’ajuster l’intensité du brossage (trois niveaux de puissance) selon vos préférences et besoins dentaires. Si vous avez une sensibilité dentaire ou des gencives fragiles, cela pourrait sûrement éveiller votre intérêt.

Son interface est claire, intuitive et agréable à utiliser, rendant la navigation et la personnalisation des paramètres simples, même pour les moins technophiles. De plus, l’application offre une représentation visuelle du brossage en temps réel et permet ensuite de visualiser quelles zones de la mâchoire ont été bien traitées et lesquelles nécessitent plus d’attention.

La fonctionnalité cloud permet de sauvegarder les données de brossage sur un serveur sécurisé, offrant ainsi la possibilité de suivre l’évolution de ses habitudes de brossage au fil du temps.

En outre, l’application propose un service de remplacement automatique des brosses. En se basant sur la fréquence d’utilisation, elle rappelle à l’utilisateur quand il est temps de remplacer la tête de brosse, assurant ainsi une hygiène optimale et un brossage toujours efficace. En bonus, il est possible de participer à un programme de recyclage des consommables.

Usage : du brossage à l’art du brossage

L’ergonomie de la Philips Sonicare 9900 Prestige est l’une de ses grandes forces. Le manche de la brosse, au design épuré, est doté d’un bouton unique, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur. Ce bouton sert à allumer la brosse et à sélectionner les modes de brossage. Une zone sensible est également apposée sur les LED d’information, permettant de changer de mode de brossage, mais ne permet pas de choisir le niveau d’intensité.

L’effet du brossage avec la Sonicare 9900 Prestige est immédiatement perceptible. Le test de la langue sur les dents est plus que probant. Toutefois, notre testeur est allé voir son dentiste qui lui a appliqué un produit révélant la plaque dentaire et d’autres impuretés. Malgré deux brossages de dents manuels par jour, il reste de la plaque dentaire. Ce test permet également de mettre en lumière nos mauvaises habitudes de brossage.

Nous avons recommencé ce test après un mois d’utilisation du produit. Nous vous épargnons les photos, mais nous avons constaté une efficacité accrue d’environ 30 à 40 %. Sans changer les habitudes de brossage, les zones autrefois moins bien traitées sont désormais brossées avec une plus grande efficacité. Si vous adaptez vos gestes à vos besoins spécifiques, ne pas hésiter à en parler à son dentiste, il est possible de faire encore mieux.

La connectivité permet de suivre le brossage en temps réel sur l’application. Les mouvements sur la face intérieure et extérieure des dents sont bien détectés. La mâchoire est subdivisée en six zones, chacune devant être brossée pendant un temps précis. Sur l’application, vous pouvez définir ce temps jusqu’à trois minutes au total, le minimum étant de deux minutes. De même, les différents modes de brossage permettent un traitement personnalisé. Les personnes avec des gencives fragiles, ou pire, des caries, comprendront immédiatement l’intérêt.

La connectivité permet ici de mieux suivre sa routine de brossage et d’être plus rigoureux, même les jours où nous manquons de temps. Toutefois, nous aurions aimé avoir plus d’automatisation. Par exemple, il est possible de définir des zones de brossage pour des gencives qui saignent ou une accumulation de plaque. Cependant, la brosse ne s’adapte pas automatiquement au type de brossage en fonction des zones pour un brossage plus doux dans une zone particulièrement sensible et plus fort ailleurs. De même, les capteurs de mouvement pourraient être plus précis. Ils ont du mal à détecter les mouvements si vous tenez la brosse trop verticalement, par exemple. Le concept est ici déjà plus convaincant, mais peut surement être encore amélioré.

Prix et disponibilité

La Philips Sonicare 9900 Prestige est disponible à la vente au prix officiel de 299,99 euros. Vous la trouverez en deux coloris : bleu nuit ou perle