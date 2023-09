Quels sont les meilleurs ventilateurs connectés à choisir en 2023 ?

En cas de temps chaud, voire caniculaire, se rafraîchir devient l’objectif de tout être vivant. Si la climatisation est une solution, il ne faut pas négliger les ventilateurs connectés qui sont moins coûteux à l’achat, moins énergivores et dont la connectivité permet d’en optimiser l’usage, comme la consommation.

L’été est la période des fortes chaleurs, et à présent, des canicules. Sauf qu’investir dans un climatiseur mobile connecté reste une dépense non négligeable, sans oublier le coût écologique qui n’est pas anodin, entre l’alimentation des points chauds en zone urbaine, la consommation en électricité ou encore l’usage des gaz réfrigérants.

Le bon vieux ventilateur n’est donc pas à négliger. Il offre une sensation de rafraîchissement naturelle et se révèle être un outil mobile, peu énergivore, et moins coûteux à l’achat. Pourquoi ne pas opter pour un ventilateur connecté ? Ces derniers peuvent être contrôlés à distance avec une grande précision. Nous avons testé plusieurs modèles et rassemblés ici nos conseils pour vous aider à choisir.

Comment bien choisir son ventilateur connecté ?

Il existe deux grandes familles de ventilateurs : les ventilateurs sur pied et les ventilateurs de plafond. Les premiers sont en général légers et donc faciles à déplacer dans un intérieur pour cibler des zones précises. Les seconds sont conseillés pour les grandes pièces afin d’obtenir un brassage d’air plus général. Bonne nouvelle, les deux formats existent en version connectée. Notez que si un modèle sur pied peut se déplacer facilement dans un intérieur, si vous pensez l’installer sur une commode ou un bureau, vérifiez avant l’achat que son socle est assez compact.

Il existe deux technologies de ventilation, les classiques ventilateurs à pales et ceux à diffusion. Dans ce dernier cas, l’air est aspiré par la base du produit pour être ensuite diffusé dans la pièce. N’hésitez pas à faire un essai avant de choisir, car certaines personnes n’apprécient pas les sensations qu’offre cette technologie, qui se facture plus chère qu’un produit classique.

Certains produits fonctionnent avec une batterie, ce qui permet une fois chargé de les déplacer sans avoir à se soucier du câble. Très pratique au quotidien, et si vous avez un balcon ou une terrasse, cela sera encore plus appréciable. Privilégiez en outre les produits qui sont mécanisés et peuvent osciller à l’horizontale et/ou la verticale.

Dyson Pure Cool Formaldehyde TP09 : le ventilateur-purificateur

À la différence de la majorité des ventilateurs sur pied, le Dyson Pure Cool Formaldéhyde est livré totalement monté et prêt à l’emploi. Il s’agit d’un modèle à diffusion, l’air est aspiré par la base avant d’être projeté par une machinerie complexe et puissante. Il est également possible de diffuser l’air par l’arrière pour obtenir un résultat plus doux. Il fait également office de purificateur d’air, en filtrant les plus petites particules (99,95 % des particules et des virus). À cela s’ajoute un filtre qui métabolise les Formaldéhydes en H2O et en CO2. Avec des dimensions de 105 x 12 x 20,4 cm, il prend surtout de la place en hauteur, il est donc assez simple de le poser sur un meuble et tout autant au sol.

Vous devrez télécharger et installer l’application MyDyson, qui sert au contrôle de tous les produits connectés de la marque.

L’installation est simplissime, il suffit d’appuyer sur Ajouter un appareil, pour que se lance la rechercher automatique du produit en Bluetooth. Vous devrez juste mettre le purificateur d’air en mode appairage en réalisant un appui prolongé sur l’unique bouton en façade.

La détection est immédiate, vous n’aurez qu’à entrer le code de votre réseau Wi-Fi et le processus se terminera en nommant votre produit et en l’attribuant à une pièce.

La page d’accueil permet de passer d’un produit Dyson à un autre via le menu latéral. Pour chaque appareil nous avons un affichage spécifique avec une image du produit et des informations sur la qualité de l’air. Nous avons en dessous le panneau de commandes pour ajuster le niveau de puissance ou lancer un minuteur.

Les commandes dédiées à l’oscillation sont simplissimes. Ainsi, l’application offre la possibilité de positionner précisément la face avant du ventilateur. À l’écran s’affiche le produit avec sa position en temps réel, qu’il suffit de modifier du bout du doigt. Ensuite, vous n’avez qu’à choisir l’angle de l’oscillation de 45 à 350°. Placez le produit au centre d’une pièce et aucun coin ne sera épargné par son puissant flux d’air. Il s’agit simplement du système le plus fluide et intelligent proposé pour contrôler un ventilateur connecté.

Au quotidien, le contrôle via l’appli est très intuitif. Le flux d’air est très puissant, avec un débit maximal de 17 m3/min. La sensation de fraîcheur est agréable, mais certains la trouveront trop agressive, comparée à celle produite par un produit à pales. Dans ce cas, essayez la diffusion par l’arrière, beaucoup plus douce. Ses effets se font ressentir jusqu’à 10 mètres à la puissance maximale.

Nous avons mesuré une consommation électrique de 23 W, 21 W sans oscillation, quand le produit est à pleine puissance en mode normal. La pollution sonore qui est alors générée est d’environ 65 dB à un mètre, un produit assez bruyant, mais sans tomber dans l’excès. En mode nuit, nous avons une pollution sonore qui est beaucoup plus maîtrisée avec 41 dB, pour une consommation électrique de 5 W, 4 W sans oscillation.

Avis : 7/10

Proposés à 699,99 euros, nous sommes face à produit très haut de gamme. Techniquement, nous n’avons rien à redire, l’efficacité est là, la purification d’air aussi et elle est d’excellent niveau. Il est assez puissant pour traiter une grande pièce. Toutefois, même si les produits Dyson sont reconnus pour leur longévité, étant donné leur prix élevé, ce n’est pas un investissement anodin.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 : le petit prix

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 est livré dans un packaging compact qui contient le produit en huit pièces à monter. L’opération est assez simple et demande juste d’y aller pas à pas. Ce processus nous permet d’apprécier une qualité de fabrication de bon niveau, mais nous fait constater que le plastique utilisé fait assez fragile. De plus, avec seulement trois petits kilos sur la balance, des enfants ou un gros animal de compagnie pourront le faire basculer s’ils le frôlent de trop près. Certes, il résistera à quelques chutes, mais ne tentez pas trop le diable.

Une fois monté, nous avons un produit de 100 x 34,3 cm et il est possible de réduire la hauteur à 50 cm, pour le positionner sur un bureau par exemple.

Mais il vous faudra de l’espace, car son socle mesure tout de même 33 cm de diamètre, un espace difficile à libérer sur un bureau encombré

Le contrôle du produit se fait via l’application Xiaomi Mi Home. Le constructeur propose en théorie une installation automatique, mais ici elle n’a pas fonctionné et nous sommes donc passés en mode manuel.

Après avoir identifié le produit dans la liste proposée par l’application, l’appairage fonctionne sans accros et l’opération ne prendra pas plus de 5 minutes.

Sur la page d’accueil, l’icône correspondant au ventilateur est associée à une plus petite pour lancer le produit sans avoir à aller plus loin dans l’application. En sélectionnant le ventilateur, nous avons la page dédiée qui permet de sélectionner le mode d’aération : Brise directe ou Brise Naturelle. Ensuite, vous pouvez influer sur le niveau de puissance via une règle graduée très précise. Vous pourrez bien sûr activer l’oscillation, mais uniquement à l’horizontale sur 140°. Le petit plus est que vous pouvez positionner la face avant du ventilateur en utilisant les petites touches fléchées à l’écran. Attention, le temps de latence est assez important et nous vous conseillons donc de réaliser un appui et attendre le déplacement avant de réaliser le suivant. Un peu fastidieux, mais si vous préférez vous pouvez toujours vous lever de votre canapé…

Au quotidien, le contrôle via l’appli est efficace et pratique, même en vocal, pour contrôler la mise en marche, l’arrêt, le mode de ventilation et la puissance. Nous avons ici un produit qui fait très bien le travail avec une sensation de fraîcheur agréable surtout en mode naturel. Ce dernier est vraiment le plus agréable, surtout la nuit. En mode Brise Directe, le flux d’air se ressent jusqu’à plus de 6 mètres et seulement 3 à 5 mètres en Brise Naturelle. Bien que plus puissant que le Dyson sur le papier, le ressenti est pourtant un peu plus court, mais de peu.

Nous avons mesuré une consommation de 12 W (oscillation activée) en mode Brise directe à la puissance maximale, pour une pollution sonore d’environ 64 dB à 1 mètre. En mode Brise naturelle et à pleine puissance, nous mesurons une pollution sonore très maîtrisée de 40 dB, pour une consommation d’à peine 4 W.

Avis : 8/10

Proposé à la base à 69,99 euros, difficile de trouver un meilleur ventilateur connecté à petit prix. Il fait le job sans sourciller, la connectivité est efficace et pratique. Un achat malin si vous gardez bien en tête une conception qui fait un peu fragile.

Malheureusement, ce produit est difficile à trouver actuellement. Si vous comptez l’acheter, il faudra passer par une marketplace, et il vous en coûtera entre 60 et 100 euros selon les marchands.

Duux Whisper Flex Smart Ultimate : le bon rapport qualité/prix

Tout comme le ventilateur connecté Xiaomi, le Whisper Flex Smart Ultimate est livré en kit. Toutefois quand nous manipulons les pièces, nous notons tout de suite un différentiel notable dans la qualité et le poids des matériaux, avec 4,5 kg contre 3 kg pour le Mi Smart Standing Fan 2.

Nous avons ici un produit qui fait « solide » et affiche une qualité de fabrication simplement impeccable. Seule la molette intégrée au pied (pour contrôler la puissance de ventilation) fait un peu cheap, mais nous l’oublions rapidement. Retournez le socle pour installer la batterie qui offre une autonomie qui va de 5 à 8 heures en fonction de vos usages.

Une fois monté, nous avons un produit de 100 cm de hauteur et un pied rond de 34 cm de diamètre.

Vous pouvez en faire un ventilateur de bureau, d’une hauteur de 50 cm en retirant le tube central. Le plus difficile sera sûrement de trouver une place à son large socle. Notez que la base de charge sur laquelle doit se placer le socle pour recharger la batterie est très petite. Il vous faudra bien quelques jours avant de réussir l’opération sans vous tromper.

Comme pour les climatiseurs connectés de la marque, vous devrez passer par l’application Duux.

L’association est assez simple, l’application détectera automatiquement le ventilateur une fois que vous l’aurez passé en mode appairage. Pour cela, vous n’aurez qu’à appuyer sur la molette au pied du ventilateur. Dans l’application, vous n’aurez qu’à choisir le réseau Wi-Fi et entrer son code.

Sur la page d’accueil s’affiche la liste des produits Duux en votre possession. Sélectionnez le ventilateur et vous arrivez sur une page très épurée qui donne accès aux principaux contrôles du produit. Nous avons le niveau de puissance via une roue virtuelle sur le côté droit et en dessous une section permet de choisir le mode de fonctionnement (Nuit, Naturel ou Normal).

Les deux sections suivantes nous donnent le contrôle de l’oscillation horizontale qui peut être de 30°, 60°, 90° ou 180°. Petit bonheur, l’oscillation verticale est également de la partie, de 90° ou 105°. Il est bien entendu possible de paramétrer un minuteur ou encore de créer un planning d’utilisation. Le flux d’air est vraiment puissant avec un débit d’air de 38,33 m³/min, le plus puissant de ce dossier. Résultat, nous ressentons son action jusqu’à 8 à 10 mètres. Le mode Nuit nous semble bien trop bruyant, équivalent au mode Normal. Les deux sont donc très rafraîchissants, mais nous vous conseillons le mode Naturel tout aussi efficace et moins agressif.

Nous avons mesuré en mode normal une consommation de 35 W avec les deux oscillations et à la puissance maximale. La pollution sonore alors générée est de 70 dB. Le chiffre le plus important de ce guide, mais n’oubliez pas qu’il s’agit du ventilateur le plus puissant également. En réduisant la puissance, nous obtenons un effet équivalent à ce que propose le modèle Xiaomi et une pollution sonore tout aussi douce. En mode Naturel, poussé à pleine puissance, nous avons une pollution sonore qui descend à 46 dB, pour une consommation de 19 W. Le mode nuit est plutôt raté et porte mal son nom, avec 72 dB de pollution sonore et une consommation de 35 W. Privilégiez le mode Naturel pour minimiser les nuisances.

Avis : 8/10

Plus puissant et qualitatif que le Xiaomi et moins technologique que le Dyson, ce produit Duux se positionne idéalement comme le ventilateur connecté moyen de gamme. Il offre une brise rafraîchissante et grâce à sa batterie, il vous suivra partout durant presque huit heures avant de devoir retourner à sa base de charge. À 249 euros, le rapport qualité-prix est de très bon niveau, tout autant que son design. Il existe en noir ainsi qu’en blanc.

Tout savoir sur les ventilateurs connectés

Un ventilateur rafraichit-il l'atmosphère ?

Même si cela paraît un peu étonnant, un ventilateur ne rafraîchit en rien une pièce. En effet, les pales de l’appareil brassent de l’air à température ambiante, ce qui induit un mouvement des flux froids et chauds. La sensation de fraîcheur ressentie provient simplement du courant d’air produit par les pales. Si vous mesuriez la température face au flux d’air d’un ventilateur, elle ne changerait presque pas.

Quelle puissance pour mon ventilateur connecté ?

La puissance d’un ventilateur s’exprime par le débit d’air en mètre cube qu’il peut déplacer à l’heure ou à la minute. Ainsi, un petit ventilateur d’appoint affiche en moyenne une puissance de 15 m³/min et un produit pensé pour une pièce doit au moins offrir 100 à 150 m³/min. Plus la puissance sera importante, plus le volume d’air brassé pourra être élevé et donc la sensation de rafraîchissement aussi. Comptez en général 50 m³ de puissance pour ventiler 5 à 10 m².

Quels sont les avantages d'un ventilateur connecté ?

La connectivité apporte surtout un surplus de confort au quotidien, mais pas seulement. Ainsi, selon l’Ademe, un ventilateur consomme vingt fois moins d’électricité qu’un climatiseur. Il y a pourtant une consommation qui n’est pas anodine et qui peut être optimisée. La connectivité permet de mieux gérer cet aspect en créant des plannings d’utilisation, en associant le produit à un assistant vocal afin de l’activer uniquement quand cela est nécessaire ou encore utiliser la géolocalisation pour couper tous vos ventilateurs quand vous quittez votre domicile. Enfin, selon les modèles, vous pourrez en plus du niveau de puissance influer sur l’oscillation horizontale, et/ou verticale.

Qu'est-ce que la "brise naturelle" ?

Si les ventilateurs brassent de l’air, ils ne le font pas tous de le même de façon. Certains produits proposent une fonction brise naturelle, le courant d’air est alors plus doux, moins régulier et surtout moins agressif, ce qui est très appréciable surtout la nuit.

Peut-on tomber malade en utilisant un ventilateur ?

Si un ventilateur offre un agréable souffle d’air sur notre peau et nous aide à résister aux fortes chaleurs, il y a pourtant quelques précautions à prendre. Ainsi, évitez que le ventilateur ne reste fixé sur vous, il vaut mieux lui faire balayer la pièce. Dans le cas contraire, le flux d’air constant risque de provoquer des contractions musculaires ou de vous dessécher les muqueuses. Faites de même la nuit quand vous dormez et surtout, ne ciblez jamais le visage, mais plutôt le bas du corps. En effet, l’air associé à de faibles mouvements accentue le dessèchement des muqueuses et les risques de crampes ou des contractions musculaires. Si vous avez des allergies, un ventilateur classique va les rendre encore plus volatiles, dans ce cas, couplez le ventilateur avec un purificateur d’air, ou optez pour un deux-en-un.

