Quels sont les meilleurs traceurs GPS pour vélo ? Notre sélection

Un traceur GPS vous permet de localiser en permanence votre vélo, qu'il soit électrique ou musculaire. Il existe différents modèles de traceurs GPS pour vélo : voici les meilleurs.

En plus d’un bon antivol, un traceur GPS sera fort utile pour protéger votre précieux vélo. D’autant plus si vous possédez un vélo électrique ou un vélo cargo… Les VAE étant plus coûteux que les vélos musculaires, ils font également plus souvent l’objet de vol. Même un vélo électrique pas cher mérite toute votre protection. Mieux vaut mettre toutes les chances de votre côté pour éviter de faire la douloureuse expérience d’une disparition, ou de pouvoir le retrouver s’il est volé. Nous avons par ailleurs rassemblé pour vous les meilleurs conseils et produits pour éviter le vol de votre vélo.

Les traceurs sont de petites balises GPS, astucieusement camouflées sur (ou dans) votre monture, qui fonctionnent en lien avec votre smartphone. Via une application dédiée, vous pouvez vérifier l’emplacement de votre vélo électrique et suivre son trajet s’il venait à bouger.

Alors quels sont les meilleurs traceurs GPS pour vélo ? Il existe finalement peu de choix en la matière : voici ci-dessous les modèles valables.

Invoxia Bike Tracker : notre recommandation de traceur GPS

Invoxia est la marque leader sur ce marché. Son bike tracker est sans aucun doute de la meilleure option possible, notamment parce qu’elle est discrète et surtout facile à installer. Ce traceur a d’ailleurs été testé et approuvé par notre journaliste mobilité, Grégoire.

Ce traceur GPS est spécifiquement pensé pour passer inaperçu sur un vélo, puisqu’il prend la forme d’un réflecteur. La balise GPS est cachée dans un réflecteur somme toute banal, à fixer au cadre, sous la selle de son vélo par exemple. Les vis fournies ont une tête spécifique, un simple tournevis cruciforme ne suffira pas à détacher la balise. Prévu pour rester sur votre vélo à l’extérieur, le traceur est bien entendu étanche (certifié IP 67).

L’application fournie par Invoxia (Android et iOS) est très bien faite. En l’ouvrant, vous pourrez voir l’emplacement approximatif de votre vélo. Puis, en vous rapprochant à 10 ou 15 mètres, vous pourrez voir précisément où se trouve votre vélo grâce au Bluetooth.

Quand vous effectuez un trajet, vous pouvez choisir la fréquence d’émission de la balise, de 3 à 10 minutes. Vous pourrez aussi définir des zones précises et être avertis si le vélo en sort.

Il est en outre capable de détecter des mouvements suspects à l’arrêt avec la fonction « anti-vol », notamment grâce à son capteur d’inclinaison. L’application vous enverra alors une notification. Vous pouvez aussi retrouver l’historique de vos positions, ou encore le suivi de trajet.

Pour ce petit tracker GPS, vous pouvez compter sur 3 mois d’autonomie. Il utilise le réseau basse consommation LoRa, et ne s’embarrasse donc pas d’une carte SIM. À l’achat, vous bénéficiez d’un abonnement de 3 ans. Passé cette période, l’abonnement, qui était auparavant facturé 9,99 euros par an, vous coûtera maintenant 24,95 euros…

Invoxia propose aussi d’autres traceurs : le Tracker GPS, et le Mini Tracker, qui sont un peu moins chers que le modèle spécial vélo. Si vous voyez un autre moyen de cacher votre balise GPS dans votre vélo, vous pouvez donc tout aussi bien vous tourner vers ces modèles.

L’Apple AirTag : la solution alternative aux traceurs GPS

Vous allez sûrement vous dire que l’AirTag d’Apple n’est pas fait pour aller sur un vélo. S’il n’est effectivement pas prévu pour cette fonction à la base, il pourra tout à fait faire office de balise GPS. Pour cela, il vous faudra investir dans un petit support prévu exprès pour accueillir le produit Apple et être fixé sur le cadre d’un vélo.

Vous pouvez donc utiliser la fonction de balise d’un AirTag pour vérifier l’emplacement de votre vélo. Cependant, il ne s’agit pas d’une solution idéale, pour plusieurs raisons. Ainsi, le suivi de la position en temps réel n’est pas possible, vous ne serez par exemple pas alertés si votre AirTag (donc votre vélo) bouge sans que vous soyez proche de lui. Sans compter que si le voleur de votre monture possède un iPhone… il sera prévenu qu’un AirTag est à proximité, une fois rentré chez lui.

Concernant les supports pour le fixer sur le cadre, il en existe plusieurs modèles qui fonctionnent sur différents principes. Vous pouvez par exemple vous tourner vers le modèle pensé par Décathlon, ou bien vers ceux présents sur Amazon.

Vous trouverez aussi des variantes astucieuses, où l’AirTag est installé dans une sonnette.

Cette solution peut être pertinente si vous possédez déjà un AirTag et ne savez plus trop quoi en faire. En outre, un Air Tag vaut 39 euros et peut donc être une solution plus économique qu’un traceur GPS spécialisé. Autre avantage : il ne nécessite pas d’abonnement et son autonomie est d’un an. En revanche, vous n’aurez pas accès à des fonctions d’alertes sur les mouvements de votre vélo, par exemple. Enfin, si vous possédez un smartphone Android, mieux vaut oublier cette solution, car la plupart des fonctions ne sont pas accessibles.

Une solution non spécifique au vélo, électrique ou non donc, mais qui peut dépanner. Retrouvez notre test de l’AirTag pour vous faire une idée.

Comment choisir son traceur GPS pour vélo ?

Pour faire votre choix parmi les différents traceurs GPS pour vélo, différents paramètres sont à considérer :

La précision du GPS et les fonctionnalités

La discrétion et la facilité d’installation

L’autonomie

Le type de réseau

Le prix total (y compris l’abonnement)

Quel type de réseau faut-il préférer (GSM ou basse fréquence) ?

Il existe deux types de fonctionnement pour un traceur GPS. Ce dernier utilisera, au choix, soit le réseau GSM (2G), soit le réseau basse fréquence LoRa.

Le réseau basse fréquence a l’avantage d’avoir une très faible consommation : l’autonomie de la balise sera donc meilleure. La couverture sera cependant limitée à la France. Une balise qui s’appuie sur le réseau GSM aura quant à elle une couverture quasi internationale (comme un téléphone), et de meilleure qualité, notamment en zone non urbaine.

Où cacher le traceur GPS sur un vélo ?

Il y a plusieurs possibilités. Certains bike trackers sont prévus pour être camouflés et ressemblent donc à des réflecteurs. D’autres peuvent être insérés dans la fourche du guidon, d’autres encore prennent la forme d’un support de bidon sur le cadre. Si vous utilisez un AirTag, vous trouverez nombre de solutions pour le cache, par exemple dans la sonnette. Bien sûr, vous pouvez toujours être créatifs et placez votre balise où bon vous semble, l’important étant que celle-ci soit étanche et surtout, qu’elle ne soit pas facilement repérable par un voleur.

Un traceur GPS n’empêche pas le vol : quelle est son utilité ?

Effectivement, la présence d’une balise, contrairement à celle d’un solide antivol, n’empêchera pas un voleur de détacher votre vélo et de s’en emparer. Mais elle est néanmoins très utile. Par exemple, si vous n’êtes pas loin de votre vélo (dans un commerce ou un restaurant par exemple), et que vous recevez une notification de mouvement, vous pouvez rapidement vous rendre sur place : un voleur dérangé dans son méfait prendra ses jambes à son cou.

Mais surtout, une balise peut être utile parce qu’elle vous permet de prévenir les forces de l’ordre, qui pourront suivre la trace de votre vélo et le récupérer. Le but n’est donc pas uniquement d’empêcher son vol, mais bien de le retrouver… L’autre solution pour vous aider à sécuriser votre investissement, ce sont les assurances pour vélo électrique.

En outre, un traceur GPS permet aussi de partager votre position à vos proches. Si vous partez en expédition VTT en montagne ou en forêt, cela peut toujours être utile pour votre sécurité, notamment en cas d’accident.

