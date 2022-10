Vélo électrique pas cher : les meilleurs modèles à moins de 1000 euros

Vous avez décidé de faire vos trajets quotidiens en vélo électrique ? Si votre budget n'est pas extensif, nous vous conseillons de vous intéresser à notre sélection de vélos à assistance électrique vendus sous la barre des 1 000 euros.

Vous avez envie d’investir dans un vélo électrique, mais vous trouvez que les modèles sont hors de prix ? Rassurez-vous, il existe bel et bien des vélos avec assistance électrique à des tarifs abordables, même sous la barre des 1 000 euros. De plus, nombreuses sont les régions et/ou villes à proposer des primes à l’achat. Il est ainsi possible de s’équiper d’un vélo électrique pour 500 euros parfois…

Il peut cependant être difficile de jauger les qualités d’un vélo par rapport à un autre. C’est pourquoi nous avons préparé pour vous une sélection pointue des meilleurs modèles présents sur le marché à moins de 1 000 euros, mais aussi les différents points à regarder pour choisir le vélo le plus adapté pour votre utilisation.

Préparez-vous, il faudra accepter de faire des compromis : les matériaux et les finitions ne seront pas les plus qualitatifs, le confort sera peut-être moyen et les performances, à commencer par l’autonomie, ne feront pas tourner les têtes par rapport aux modèles plus évolués. Nous avons ainsi jugé et recommandé les modèles qui suivent à l’aune de leur rapport qualité/prix.

Pour absolument tout savoir sur les vélos électriques (et plus largement les vélos), nous vous recommandons la lecture de notre guide pour bien choisir votre vélo. Vous saurez tous sur les différents éléments à prendre en compte et technologie existantes.

Si vous voulez finalement augmenter votre budget, nous vous conseillons aussi la lecture de notre guide plus général des meilleurs vélos électriques en 2022.

Decathlon Elops 120 E La valeur sûre

Bien connu pour ses articles de sport de qualité, Decathlon propose toute une gamme de vélos à assistance électrique, dont le Elops 120 E qui est l’un des modèles parmi les moins chers de son catalogue. Force est de constater que le fabricant français a plutôt réussi son coup en livrant un modèle bien fini et pas cher, somme toute équilibré.

Pour 900 euros, le pari est bel et bien réussi. Si le confort est basique, ou encore l’autonomie limitée, il reste satisfaisant pour son prix. Il conviendra ainsi aux néophytes qui souhaitent un vélo d’appoint pour tester l’électrique, ou encore pour celles et ceux qui font de courts trajets. L’Elops 120 E sera adapté uniquement à la ville : ne comptez pas emprunter les chemins de traverse avec ou faire une promenade en forêt…

L’Elops 120 E pèse son poids : pas moins de 25 kg, ce qu’il faudra bien prendre en compte si vous devez le soulever régulièrement, notamment pour monter des escaliers. Il surprend néanmoins par son confort, tout à fait acceptable, notamment grâce à la selle. Une qualité plutôt rare dans cette gamme de prix.

Quatre niveaux d’assistance électrique sont proposés, le plus haut permettant de monter jusqu’à 25 km/h. Le moteur de 250 W est placé dans le moyeu de la roue arrière. Malheureusement, Decathlon a choisi d’employer un capteur de pédalier (et non un capteur de force) : résultat, un léger décalage se produit entre le moment où vous commencez à pédaler et l’arrivée de l’aide électrique.

La réactivité est donc moindre, et l’assistance n’est pas progressive. Cela consomme de fait plus d’énergie, par conséquent, l’autonomie est diminuée. D’après nos tests, le vélo profite d’environ 30 kilomètres d’autonomie, ce qui sera un peu juste pour certains. Une fois vide, armez-vous de patience puisqu’il faudra presque 5 heures pour recharger intégralement la batterie.

La transmission (et donc le passage des vitesses) sont de leur côté tout à fait satisfaisants. Les freins, qui sont à patins (car moins chers) sont efficaces.

En bénéficiant de diverses aides, vous pourrez avoir ce vélo aux alentours de 450 euros selon la prime proposée dans votre ville, département ou région. Il s’agit en tout cas d’une vraie valeur sûre sur cette gamme.

Vous pouvez consulter notre test complet du Elops 120 E pour tout savoir sur ce vélo abordable.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Elops 120 E au meilleur prix ?

Toplife E4600 Denver La meilleure autonomie

Le Toplife E4600 est un modèle de vélo électrique vendu uniquement par Carrefour. On peut donc le retrouver dans la plupart des grandes surfaces de l’enseigne. Vendu à 749 euros, il peut revenir à un prix vraiment bas grâce aux aides cumulées de la ville et de la région dans laquelle vous habitez, autour des 400 euros si vous vivez en Île-de-France… une affaire !

Côté style, le Toplife fait dans l’ultra classique avec un cadre à la hollandaise et un coloris intégralement noir. En clair, il ressemble à un vélo de ville tout ce qu’il y a de plus basique, avec un panier à l’avant, ce qui est toujours appréciable.

Bien évidemment, à ce prix, il faudra faire un certain nombre de concessions. Les matériaux et la qualité de fabrication et de finitions ne sont pas à la hauteur des modèles vendus plus de 2 000 euros, et c’est normal. C’est sans doute sur le confort qu’il faudra accepter de lâcher le plus de lest, même si la fourche suspendue rattrape un peu le coup.

La selle est ainsi très rigide et il faudra vous attendre à quelques douleurs au début de l’utilisation. Globalement, la qualité de fabrication est un peu légère, notamment au niveau du porte-bagage ou encore du collier de selle, qui a tendance à de desserrer. En outre, notez bien qu’étant en métal, le vélo pèse 25 kg, ce qui est assez conséquent.

Heureusement, le modèle Toplife compense avec d’autres atouts. Il possède pas mal d’équipements : garde-boue, panier avant, porte-bagage arrière, antivol intégré au niveau de la roue arrière, béquilles.

Enfin, s’il y a bien un point sur lequel ce modèle abordable se démarque, c’est l’autonomie. Avec l’assistance électrique au max, vous pourrez parcourir environ 50 km, ce qui est vraiment bien pour un vélo à ce tarif.

Retrouvez notre test du Toplife E4600 Denver sur Frandroid.

Sachez cependant que le modèle est maintenant moins disponible : vérifiez les stocks dans les différents magasins Carrefour.



au meilleur prix ? Où acheter Le Toplife E4600 Denver au meilleur prix ?

Velobecane Easy Le moins cher

Si la marque Velobecane est plutôt axée sur les vélos électriques pliants et les fatbike, elle propose aussi un classique vélo de ville à un tarif bas. Il s’agit du bien nommé modèle Easy. Il se démarque des autres vélos de cette sélection par un look un peu plus travaillé. Son cadre ouvert est bien pratique. Comme ses compères, il est lourd (24 kg).

Comme souvent à ce prix, il possède une assistance électrique par pédalier, ce qui produit un comportement un peu à la traine pour l’aide. Si le confort n’est pas au top, la faute à une absence de suspension, la maniabilité est elle plutôt bonne.

Le vélo est en outre capable d’amener une bonne puissance, et vous atteindrez très vite les 25 km/h. Le modèle est muni d’un dérailleur à chaine, et non en courroie : vous devrez ainsi y accorder un peu plus d’attention au niveau de l’entretien. Elle aura aussi un peu tendance à dérailler si vous passez les vitesses trop brutalement. Rien à dire sur les freins, qui sont efficaces.



La batterie, de 300 Wh, vous permettra de tenir presque 50 km, une belle performance pour un produit sur cette gamme de prix. Comptez cependant 6 heures (!) pour la recharger totalement.

Si le Easy de Velobecane a un certain nombre de défauts, reste qu’il est proposé à un des prix les plus bas du marché : moins de 700 euros sur Cdiscount. Remis en perspective avec les primes à l’achat locales, vous pourrez l’avoir pour pratiquement une bouchée de pain.

Si vous êtes intrigués, vous pouvez en savoir plus sur ce modèle en lisant notre test complet.



au meilleur prix ? Où acheter Le Velobecane Easy au meilleur prix ?

Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike Le modèle pliable

Les vélos pliables sont très pratiques en ville et pour les petits appartements. Petits, légers, faciles à transporter, ils se replient en un tour de main. Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike fait partie de cette catégorie de vélo électrique en format réduit.

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est petit, mignon… et pas cher. Tout ceci implique toujours un bon nombre de concessions, à commencer par le confort, qui est loin d’être idéal. Le vélo n’intègre par exemple pas de suspension et la selle est plutôt dure : éviter de rouler sur des pavés et de franchir des trottoirs. En outre, avec des roues de 16 pouces à disposition, et même avec une assistance électrique, ne vous attendez pas au même résultat qu’un vélo classique avec des roues de 26 ou de 28 pouces… Vous donnerez logiquement plus de coups de pédales. Vous profiterez néanmoins d’une très bonne maniabilité.

Mais le Xiaomi Folding Bike a aussi beaucoup d’arguments en sa faveur, à commencer par sa compacité et sa faculté à se plier. Le pliage se fait facilement une fois que vous avez le coup de main. Vous pourrez ainsi le stocker dans un petit appartement, au bureau, ou bien prendre les transports en commun avec. Il pèse par ailleurs 14,5 kilos : et oui, contrairement aux autres vélos de cette sélection, ce cycle est plus léger.

Le vélo de Xiaomi possède une batterie Lithium-ion Samsung 18650 d’une capacité de 209 Wh. Il se démarque aussi avec son capteur de couple, et non de pédalier, un bon point. Il répond donc instantanément à vos besoins selon la force transmise dans les pédales : vous obtenez ainsi un vélo bien dynamique. Par ailleurs, il ne possède pas de dérailleur, mais un moyeu à vitesses intégrées. Impossible donc de dérailler !

En dehors du manque de confort déjà mentionné, quels sont ses autres points faibles ? Clairement, le plus gros souci concerne le peu d’équipements. Oubliez donc les garde-boue ou le porte-bagage… Une béquille est tout de même intégrée. L’autonomie est un autre point un peu décevant : comptez au maximum 30 km.

Malgré ses points faibles, le Xiaomi Folding Bike reste un petit vélo pliable bien pratique en ville. Lisez donc notre test du Xiaomi Folding Bike pour en apprendre plus.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike au meilleur prix ?

Achat d’un vélo électrique pas cher : ce qu’il faut savoir

Quelles sont les aides à l’achat d’un vélo électrique ?

Pour faire baisser le prix de revient de votre nouveau vélo électrique, vous pouvez demander différentes aides.

L’État peut attribuer une aide sous certaines conditions — principalement de ressources. Seules certaines personnes sont éligibles. Le montant maximum de cette aide est de 400 euros. Pour qu’elle soit accordée, il faut respecter certains paramètres : le vélo doit être neuf, ne pas fonctionner avec une batterie au plomb, ou encore ne pas être revendu dans l’année qui suit.

Outre l’État, les régions, ainsi que les communes, attribuent également des aides. C’est le cas de la ville de Paris : pour certains particuliers résidant dans la capitale, l’aide est de 400 euros pour un VAE et 600 euros pour un cargo, dans la limite de 33 % du coût d’acquisition. Si elle était auparavant accordée à tous les Parisiens, elle est à présent limitée, depuis le 15 octobre 2022, aux seules personnes justifiant d’un revenu fiscal de référence (RFR) annuel inférieur à 6 300 euros.

Si vous ne pouvez pas prétendre à ce coup de pouce, vous pouvez alors obtenir une autre prime à l’achat via la région Île-de-France : une subvention allant jusqu’à 500 euros pour un VAE et 600 euros sur un VAE cargo (50 % max du prix d’achat). Cette aide est cumulable avec celle de la commune, dans la limite de 500 euros maximum.

Les primes à l’achat sont maintenant souvent conditionnées à un plafond de ressources ou variable selon le quotient familial, à l’image de ce qui se fait à Lyon ou encore à Nantes.

Pour vous renseigner sur les différentes aides accordées par les communes, nous avons un guide dédié. Les règles et montants de ces dernières sont cependant régulièrement sujets à variation, nous vous conseillons donc de vous renseigner directement sur le site de votre commune et de votre région pour vérifier quelles sont les règles en vigueur concernant les primes à l’instant T.

Comment choisir mon vélo électrique ? Quels points regarder ?

Il faudra d’abord faire le point sur vos besoins, en amont. Pour quels trajets souhaitez-vous utiliser votre vélo ? Vérifiez le nombre de kilomètres que vous aller parcourir par jour. Cela vous permettra de juger de l’intensité de votre utilisation, mais aussi de déterminer de quelle autonomie vous avez besoin pour éviter de tomber en panne de jus.

Si vous comptez utiliser peu votre vélo, simplement pour des trajets ponctuels, le confort et l’autonomie auront ainsi moins d’importance. Par contre, si vous avez prévu de faire du vélotaf et de pédaler 5 jours par semaine, à raison d’au moins une heure de vélo par jour, il vaudra mieux que votre trajet soit agréable. Une bonne selle, ainsi que des suspensions, seront alors recommandées sous peine d’expérimenter quelques douleurs…

Prenez aussi en compte le temps nécessaire pour recharger la batterie du vélo (ce qui peut être long). Il faut également considérer le lieu de stockage de votre monture. Si vous devez obligatoirement le monter vous-même sur plusieurs étages, ne choisissez pas un vélo trop lourd, mais considérez plutôt un vélo pliant.

Voici quelques pistes de réflexion, mais pour en apprendre plus sur les vélos et faire correctement votre choix, consultez notre guide pour bien choisir son vélo.

Quelles sont les concessions à faire sur un vélo électrique pas cher ?

À moins de 1 000 euros, l’ensemble de la qualité de fabrication, ainsi que les finitions, sont moins soignés. Le cadre sera très probablement en acier plutôt qu’en aluminium ou en carbone. Il faudra aussi faire des concessions sur les freins, qui seront très souvent à patins. En outre, le confort sera moindre, avec des suspensions moins présentes, voire absentes. Enfin, ne vous attendez pas à des miracles sur l’autonomie de la batterie, ni sur la rapidité de la recharge.

Quels accessoires sont nécessaires en vélo ?

Le port du casque n’est pas obligatoire pour les cyclistes français. Seule exception : les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient sur leur propre vélo ou sur un siège bébé. Au-delà des obligations légales, nous vous recommandons chaudement de porter un casque dès que vous êtes sur un VAE.

Au-delà du casque, investissez dans une paire de gants. Les mains sont en effet les premières à frotter sur l’asphalte et les blessures de ce type sont à la fois douloureuses et longues à guérir.

Pour la visibilité, une paire de lampes avant et arrière est indispensable dès que le soleil se couche. On vous recommande aussi d’utiliser des vêtements réfléchissants de couleur vive, qu’il s’agisse d’une veste spéciale vélo, ou, si vous êtes limités financièrement, d’un simple gilet jaune. Retrouvez notre guide des différents accessoires vélo à avoir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.