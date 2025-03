On a testé nouveau le vélo électrique Decathlon à moins de 1000 € : efficace et confortable pour la ville et le tout-chemin

Le Rockrider E-ACTV 100 fait des concessions sur le papier en raison de son prix sous les 1 000 euros, rien de surprenant jusque là. Mais après une semaine et 100 km au guidon, ce VTC électrique en donne beaucoup pour son argent.



Les meilleurs arguments de ce modèle sont une autonomie meilleure que prévue, entre 40 et 60 km selon les modes, et une bonne agilité malgré un poids de 23 kg. On se fait donc un peu plaisir, surtout que le moteur arrière au couple de 45 Nm fait un peu oublier le fonctionnement « on/off » du capteur de rotation. Disons que pour la ville, ce VAE fait le job.



L’application Decathlon Ride permet de compenser une console ratée en termes d’ergonomie et de lisibilité, avec un support SP Connect bien vu. En revanche, on est un peu déçu par le freinage, ainsi que le dérailleur vraiment peu polyvalent et capricieux, tandis que le vélo oublie une prise de recharge extérieure ou encore une béquille. Au moins, à 999 euros, on a un éclairage lié à la batterie et des garde-boues, ainsi qu’une fourche suspendue assez bonne pour les chaussées dégradées ou le tout-chemin.



Avec de bonnes prestations et quelques concessions, ce Rockrider E-ACTV est intéressant face à un Nakamura Crossover S (ou LTD Native). Le rival d’Intersport est 200 euros plus cher avec ses freins à disque hydrauliques, son porte-bagages et sa béquille, mais avec quelques caractéristiques plus ou moins proches (moteur, batterie, suspension).