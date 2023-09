Test de l’Ado Air 20 : un vélo électrique pliable qui a de vrais atouts et un point noir dérangeant

L’Ado Air 20 vient se frotter à Eovolt, Velobecane, Moma… avec un vélo électrique pliable et compacte. Il a des atouts à faire valoir comme sa batterie amovible et sa transmission par courroie. Mais aussi quelques défauts à mettre en exergue. Voici notre test.

Depuis l’avènement du financement participatif, nombreuses sont les promesses mirobolantes, souvent suivies de déceptions. Avec le lancement de l’Air 20, Ado a inversé la tendance. L’Ado 20 a été financé en début d’année 2023, avec succès : il est désormais commercialisé. Nous avons eu l’occasion de tester ce nouveau venu sur le marché du vélo électrique. Voici notre essai.

Ado Air 20 Fiche technique

Modèle Ado Air 20 Dimensions 156 cm x 102 cm Puissance du moteur 250 watts Nombre d'assistances 5 Autonomie annoncée 100 km Temps de recharge annoncé 300 min Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Non Écran Oui Poids 18,5 kg Couleur Noir, Bleu Poids maximal supporté 120 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Cet exemplaire nous a été prêté par la marque Ado

Ado Air 20 Design, assemblage et caractéristiques

À la réception, le vélo arrive soigneusement plié et emballé, protégé des affres du transport international. Le montage est un jeu d’enfant, ne prenant pas plus de 15 minutes, même pour un novice. Dans le pack, vous trouverez le vélo, un support de téléphone, le chargeur, des outils et le manuel.

L’Air 20 est visuellement une réussite – sauf la gestion des câbles -, avec un cadre en alliage d’aluminium disponible en trois couleurs : noir, blanc ou un irrésistible bleu pastel mat (mon préféré). Les roues de 20 pouces sont équipées de pneus anti-crevaison, bien qu’il soit dommage de noter l’absence de suspension.

Cependant, le poids de l’engin compense légèrement ce manque : 16 kg pour la version européenne avec son moteur de 250 W. Enfin, ça, c’est ce qui est écrit dans la fiche technique. Si nous rajoutons la batterie intégrée dans la tige, cela donne 18,5 kg. Cela reste correct pour un vélo électrique.

Le cockpit est simple et efficace avec un écran IPS LCD, certifié IPX7, lisible en plein soleil. Bien que la visibilité soit bonne, affirmer qu’il s’agit du meilleur écran sur le marché serait exagéré. Le couplage avec l’application Android (seul OS compatible disponible actuellement) offre plus de fonctionnalités et de statistiques, via Bluetooth.

On peut ainsi passer de trois niveaux d’assistance à cinq. Ado promet même un GPS intégré dans l’app, mais il arrivera plus tard.

D’ailleurs, ce vélo a la capacité d’enregistrer la distance totale parcourue, même lorsque la batterie est épuisée. De plus, il y a un port USB-A situé à la base du vélo. Que ce soit pour recharger son smartphone ou connecter d’autres dispositifs.

Ado Air 20 Performances et batterie

Doté d’un moteur de 250 W et de cellules de batterie Samsung de 36 V 9,6 Ah, l’Air 20 a tout d’un grand. Une charge complète se fait entre 4 à 6 heures, pour une promesse d’autonomie de 100 km. Nos tests montrent que cette estimation est optimiste. Comptez environ 60 km, dans des conditions optimales, ce qui est déjà bien. Il faut un peu moins de cinq heures pour une charge complète, avec une alimentation de 84 watts (la batterie fait 345 Wh).

Les trois niveaux d’assistance au pédalage offrent une expérience fluide. Vous pouvez passer à cinq niveaux avec l’application. Les transitions entre les modes sont transparentes, en grande partie grâce à la courroie en carbone, qui remplace avantageusement la chaîne traditionnelle.

Cependant, il convient de noter quelques points faibles associés à ce type de courroie, notamment son coût de remplacement plus élevé. C’est aussi un problème lorsque la batterie est à plat, vous vous retrouvez avec un singlespeed, et donc peu de polyvalence et d’amplitude. Ce qui peut être un problème en fonction du dénivelé.

Mais cette courroie offre un avantage certain en termes de légèreté comparativement à une chaîne traditionnelle. Elle réduit aussi les besoins en entretien et élimine les embûches à la graisse ou aux pantalons qui peuvent se coincer.

On apprécie grandement la réactivité du moteur, que ce soit lors du démarrage ou lors des reprises. Ceci est en grande partie grâce au capteur de couple. Ce système déclenche l’assistance dès qu’une pression est exercée sur la pédale. Cependant, concrètement, il est à noter une très légère latence entre le moment où la pression est appliquée et celui où l’assistance est effectivement déclenchée.

L’assistance du moteur est pratiquement immédiate et elle est surtout constamment active. Le fabricant a conçu une assistance moteur de bonne qualité. L’absence de nécessité de changer de vitesse renforce la facilité d’utilisation et le plaisir de conduite de ce vélo : il vous suffit de monter et de vous mettre en route.

Au niveau d’assistance moteur maximal, une vitesse de 25 km/h est atteignable, bien que cela implique un rythme de pédalage relativement rapide. En pédalant, une légère vibration peut parfois être ressentie au niveau des pieds, probablement due à la courroie.

Lorsqu’il s’agit de monter des pentes plus raides, l’Air 20 nécessite une sollicitation musculaire accrue du fait que le capteur de couple exige une pression soutenue sur les pédales. Cependant, ce vélo pliant électrique parvient à gravir ces inclinaisons en atteignant aisément sa vitesse maximale de 25 km/h.

Les freins à disque hydrauliques de ce vélo sont efficaces, dotés d’un mordant impressionnant et ont été préalablement bien ajustés. Il est important de souligner que notre test s’est effectué sur un modèle flambant neuf, ce qui implique une période de rodage pour que les freins atteignent leur performance maximale. Néanmoins, même dans cette phase initiale, ils se sont montrés performants et ont apporté une sensation de sécurité rassurante lors des arrêts.

Ado Air 20 Confort, maniabilité et pliage

L’Air 20 se démarque clairement par sa maniabilité et son confort. Le pliage est simple et rapide, avec des dimensions suffisamment compactes pour le transport.

Un point d’attention nous a sauté aux yeux. La tige de selle avec la batterie, étant aisément détachable via le levier, laisse la batterie exposée au risque de vol ou à la dégradation. Il faudra donc vous balader avec la selle et sa batterie, pour un total de 2,5 kg.

En termes de confort, l’Air 20 s’apparente plus à un vélo de ville qu’à un modèle sportif, évidemment. Sa position droite, ses larges pneus et son guidon étroit le rendent idéal pour les trajets urbains. Toutefois, pas forcément pour plusieurs heures de circulation.

La selle de l’Air 20, même si elle profite d’un design élégant, s’avère conçue dans un type de mousse assez basique. Sa largeur est optimale pour des parcours brefs, rendant le trajet agréable sur de courtes distances. Cependant, si l’aventure vous mène sur des parcours dépassant les 10 km, la selle révèle ses limites.

Sa fermeté, bien que procurant une certaine assurance au cycliste, peut devenir inconfortable avec le temps, d’autant plus que le rembourrage n’est pas aussi généreux qu’on l’aurait souhaité. Pour ceux qui envisagent des trajets prolongés, il serait donc conseillé d’envisager une sur-selle.

Ado Air 20 Prix et disponibilité

L’Ado 20 provient d’une marque chinoise qui, à ce jour, ne compte pas de revendeur officiel en France. Cela signifie que l’achat de ce vélo s’effectue directement via le site web du fabricant, proposé au tarif de 1 349 euros.

En ce qui concerne la garantie : le cadre du vélo bénéficie d’une couverture de 10 ans. Tandis que pour les autres composants tels que les manettes, moteur, batterie, fourches, tubes de direction, guidons, chargeur et pédales, la garantie est valable pour une durée de 12 mois… ce qui est un peu juste.