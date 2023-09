Vous avez besoin d'utiliser votre smartphone à vélo ? Il vous faut donc un bon support pour téléphone, fiable et simple à fixer. Ça tombe bien, nous avons rassemblé les meilleurs modèles selon nous.

Vous en avez assez de sortir votre téléphone de votre poche pour vérifier votre itinéraire en cours de route ? Si vous comptez utiliser votre smartphone sur votre vélo, notamment pour afficher le GPS, un stabilisateur efficace vous sera alors indispensable. Vous pourriez être certes tentés d’acheter le premier venu, mais ne voudriez pas que votre précieux téléphone s’écrase au sol au moindre passage sur un trottoir ou une route pavée… Que vous utilisiez un vélo musculaire, un vélo électrique cargo, un VTC ou encore un VTT, il existe le support idéal quelque part pour vous.

Sachez en outre que la plupart des modèles de supports pour téléphone présentés ci-dessous peuvent tout aussi bien être utilisés sur une trottinette électrique ou même une poussette ou un tapis de course.

Vous voulez savoir quels sont les différents modèles de support téléphone pour vélo ? Les meilleurs modèles sont par ici. Pour retrouver l’ensemble des accessoires vélos (antivol, casques, GPS…) que nous conseillons, c’est par ici. Et pour sécuriser votre monture avec un GPS dédié, c’est par là. Si vous êtes en train de vous équiper totalement, jetez aussi un œil à notre guide complet des meilleurs vélos électriques.

Quad Lock : le meilleur support pour téléphone

Quad Lock est une marque très reconnue de la communauté cycliste et un incontournable dans le domaine des supports pour smartphone. Le principe repose sur une coque de téléphone spéciale, qui se clipse elle-même sur un support à fixer sur la potence ou bien le guidon du vélo. Pour installer le téléphone, il suffit d’effectuer un petit mouvement de rotation de 45 degrés. Pour l’enlever, il faut effectuer le même mouvement en appuyant sur le levier de verrouillage.

Source : Louise Audry // Numerama Source : Louise Audry // Numerama

Chez Quad Lock, vous avez le choix. Première option : vous optez pour une coque dédiée, ce qui est la solution idéale. Dans ce cas-là, votre smartphone devra être un iPhone, un Samsung Galaxy, un Google Pixel ou un Huawei. Quad Lock ne propose pas de coque pour les autres marques. Quad Lock pense à tout puisque les coques d’iPhone récents sont compatibles avec le MagSafe.

Seconde option (indispensable si vous avez un smartphone Xiaomi, Motorola, Honor, Realme, etc) : opter pour l’adaptateur universel. Il s’agit d’un petit module qui se colle à l’arrière du téléphone ou de sa coque. Malin, à première vue… sauf qu’il est bien précisé que l’adhésif du module n’adhère pas à certains matériaux, dont le TPU, le TPE, le silicone, le cuir… ce qui exclue de facto la plupart des coques. Vous voulez le coller directement sur votre téléphone ? C’est possible, à condition que le dos de celui-ci soit en plastique. S’il est en verre à revêtement hydrophobe, ce n’est pas non plus compatible. Autre point à noter, l’adhésif n’est pas réutilisable, donc si vous changez de coque ou de téléphone, il faudra repasser à la caisse.

Une petite housse de protection transparente en silicone pour protéger de la pluie et des projections peut être ajoutée pour 10 euros. Après, il suffit de la placer sur l’écran du téléphone à volonté, comme une coque.

Concernant les supports, il en existe trois types, au choix. Le support de base est adaptable au choix sur le guidon ou la potence, sur des cintres de 25 à 40 mm de diamètre. Le support allongé et le support allongé pro se fixent eux sur le guidon uniquement. Ils sont d’ailleurs tout particulièrement conseillés pour les VTT, qui ont souvent une potence plus courte que les vélos de ville.

Les supports Quad Lock sont réputés pour leur fiabilité et leur solidité : votre téléphone ne bougera pas d’un pouce. En contrepartie, il faudra y mettre le prix.

Support Decathlon Triban : la simplicité

Triban est une gamme de vélos de Decathlon, qui produit aussi des accessoires. Si vous cherchez un support de téléphone portable simple, mais fiable, ce modèle en métal est une bonne option. Il s’agit simplement d’un socle plat avec quatre pattes réglables qui maintiennent le téléphone. Il est compatible avec tous les smartphones et les cintres de 22,2/25,4/31,8 mm, et peut-être installé en mode portrait ou paysage, au choix. Ce sera notamment une très bonne solution pour ceux qui possèdent un grand smartphone. Les pattes se resserrent via un système de molette.

Bien entendu, faites ici une croix sur toute étanchéité, le téléphone ne sera pas protégé ni de la pluie, ni des projections. Il s’avère cependant particulièrement robuste et la stabilité est au rendez-vous. Nous vous conseillons tout de même de vérifier régulièrement que la vis est toujours bien serrée sur le cintre.

Support Decathlon Btwin 500 : le porte-téléphone étanche et pas cher

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, n’avez pas besoin d’une solution « pro » et n’avez pas envie d’investir des mille et des cents, le modèle Btwin 500 de base est une bonne option. Il s’agit tout simplement d’une sorte de pochette souple et étanche qui se scratche sur le cadre. Attention, cela peut s’adapter uniquement à la potence du vélo, pas au guidon.

Un petit support mousse est placé au dos pour atténuer les vibrations entre le cadre et le smartphone. Cette pochette est adaptable sur tous les types de potences. Quant au téléphone, il ne devra pas dépasser les 8 cm de largeur et 16 cm de longueur. Certains grands smartphones de 6,7 pouces, tels qu’un Pixel 7 Pro, par exemple, pourront dépasser un peu en longueur, prenez donc bien soin de vérifier les dimensions de votre téléphone.

Reste que la pochette étanche est bien pratique pour ne pas être pris au dépourvu par une averse. En contrepartie, les reflets du plastique peuvent détériorer un peu la lisibilité de l’écran, et l’utilisation de l’écran tactile sera évidemment moins aisée.

Support téléphone Haslaky : un autre type d’accroche de téléphone

Toujours dans la veine des solutions pas chères, Amazon propose pléthore de supports pour téléphone portables.

Le fabricant Haslaky propose une solution un peu différente de ce que fait Decathlon. L’installation, tout d’abord, est très facile, avec une simple boucle en silicone (un peu comme un bracelet de montre, finalement), qui doit être serrée autour du guidon (guidons de 18 à 35 mm) pour tenir la base du support. Aucun outil n’est donc nécessaire, et le tout est fixé en quelques secondes. Le reste de l’opération est un peu similaire au principe de Quad Lock, puisqu’il faut ajouter un accessoire sur le smartphone pour le clipser ensuite. Ici, il ne s’agit pas d’une coque, mais de sortes de sangles en silicone. Celles-ci enserrent le téléphone en haut et en bas, et sont élastiques, ce qui permet d’y placer un modèle allant jusqu’à 6,8 pouces. Simple, efficace, mais ne comptez pas non plus faire du cross avec.

Beeline Velo 2 : une boussole sur votre guidon

Si vous n’avez pas envie que votre téléphone soit installé sur votre vélo, et préférez qu’il reste au chaud dans votre poche, il existe une alternative pour pouvoir suivre votre itinéraire : le compteur GPS Beeline Velo 2, à installer sur le cadre. Il n’intègre pas lui-même de GPS : il a besoin d’être relié à votre smartphone, via l’application Beeline. Celle-ci est très bien faite et complète : vous y prévoyez votre itinéraire, en fonction de vos préférences, et les directions sont directement retransmises au petit Beeline Velo 2, qui se présente sous la forme d’un écran circulaire très discret. Tout en pédalant, vous bénéficiez donc d’indications simples et claires, avec une simple flèche, sans compter que l’objet vous prévient en bipant quand vous devez changer de direction. Un mode boussole, qui vous indique simplement la direction globale de votre destination, est aussi disponible.

Le Beeline Velo 2 profite d’une excellente autonomie et se recharge simplement en USB-C. Seul bémol, il n’est pas donné puisqu’il faudra débourser environ 110 euros.

Bien choisir son support de smartphone pour vélo

Où mettre son téléphone portable quand on fait du vélo ?

Si vous ne voulez pas investir dans un support de téléphone portable comme ceux présentés ici, vous n’aurez pas mille solutions. Votre téléphone ne pourra pas être attaché d’une autre manière à votre vélo, à moins que vous soyez adepte du scotch et ayez envie de voir votre téléphone s’écraser au sol. En l’absence de support dédié, votre compagnon tactile devra être rangé dans un sac, dans la poche de votre pantalon ou de votre veste. Attention aux poches ouvertes, sous peine d’arriver à destination sans votre téléphone.

Quel support de téléphone pour VTT choisir ?

Si vous faites du VTT, il y a de fortes chances que votre vélo soit secoué, entre terrains irréguliers, bosses, voire sauts. Il vous faudra donc un support à toute épreuve pour pouvoir utiliser votre téléphone. Pour cette pratique, nous vous conseillons Quad Lock avec le support allongé, fixé sur le guidon. Petit plus, vous pouvez y ajouter un adaptateur pour caméra, ce qui vous permettra d’accrocher votre caméra d’action pour filmer vos sorties.

Est-il autorisé d’utiliser son téléphone à vélo ?

Comme en voiture, ou comme pour tout véhicule en circulation, il est interdit de téléphoner ou même d’avoir un téléphone en main à vélo. Cela vaut d’ailleurs pour tout dispositif porté à l’oreille, que ce soit des écouteurs, un casque ou une oreillette. Cette infraction est sanctionnée d’une amende forfaitaire de 135 €. Il vaut mieux donc avoir un support pour fixer son téléphone et y avoir accès en gardant les mains et les oreilles libres.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.