Test de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic : une montre connectée qui envoie du lourd

La Galaxy Watch 8 Classic marque le retour de la lunette rotative sur les montres Samsung. Elle profite aussi d'un design plus massif et d'un nouveau bouton d'action. Voici son test complet.

En même temps que sa nouvelle Galaxy Watch 8, Samsung a dévoilé cette année une nouvelle montre de sa gamme « Classic », avec lunette rotative, la Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Celle-ci prend la relève de la précédente Galaxy Watch 6 Classic, mais en empruntant certaines fonctions de la Galaxy Watch Ultra. Voici son test complet.

NB : compte tenu des similarités entre la Galaxy Watch 8 Classic et la Samsung Galaxy Watch 8, ce test s’attardera surtout sur les différences entre les deux modèles. N’hésitez pas à vous tourner vers le test complet de la Samsung Galaxy Watch 8.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Watch 8 Classic Dimensions 46,7 mm x 46,7 mm x 10,6 mm Définition de l’écran 438 x 438 pixels Dalle Super AMOLED Mémoire interne 64 Go Poids 63,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM, MIL-STD-810H Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Un montre connectée qui respire la qualité

Tous les deux ans, la lunette rotative fait son retour sur les montres connectées de Samsung. Après la Galaxy Watch 4 Classic en 2021 et la Galaxy Watch 6 Classic en 2023, cette année voit donc l’arrivée de la nouvelle Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’avantage à proposer une nouvelle édition tous les deux ans — et non pas tous les ans — c’est que les nouveautés, notamment en termes de design, marquent bien davantage.

Comme toutes les montres Samsung de la gamme « Classic », la Samsung Galaxy Watch 8 Classic se démarque donc par l’intégration d’une lunette rotative mécanique autour de l’écran. Celle-ci est crantée et intègre des dents un peu plus larges que sur les modèles précédents. Cependant, l’effet est le même que sur les précédents modèles de la marque, avec des interactions très satisfaisantes avec l’interface logicielle, à la manière d’une couronne rotative.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’autre élément marquant de cette Galaxy Watch 8 Classic est son poids. On a en effet affaire à une montre particulièrement lourde avec ses 63,5 grammes sur la balance, contre 34 grammes pour la Galaxy Watch 8 44 mm ou 60,5 grammes pour la Galaxy Watch Ultra.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic sans bracelet // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 8 Classic sans bracelet // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce poids est dû non seulement au format plutôt large du boîtier — disponible malheureusement en une seule taille de 46,7 x 46,7 x 10,6 mm — aux pièces mécaniques, mais surtout au choix de l’acier inoxydable. En effet, alors que la Galaxy Watch 8 est conçue en aluminium et la Galaxy Watch Ultra en titane, la Galaxy Watch 8 Classic intègre de l’acier sur l’essentiel du boîtier. On a donc une montre bien plus lourde que la Galaxy Watch 8 standard. De fait, la montre devrait cependant être plus résistante aux rayures que ses deux cousines. Notons par ailleurs qu’elle embarque le même verre saphir que les autres modèles de la gamme pour protéger l’écran des rayures. Toujours du côté de la résistance, la montre est certifiée 5 ATM, IP68 et MIL-STD-810H et pourra donc être utilisée pour de la nage à faible profondeur, par exemple en piscine.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

La Sasmung Galaxy Watch 8 Classic est proposée en deux coloris : noir ou blanc. Si, dans les deux cas, la montre intègre un coloris métallique sur l’essentiel du boîtier, les différences vont en fait se jouer au niveau du rehaut — entre la lunette et l’écran — et des boutons. Pour le rehaut, Samsung a intégré quelques annotations pour les minutes, avec un fond blanc ou noir. Pour les boutons, l’espace entre chaque touche est conçu non pas en acier, mais en plastique blanc ou noir. Sur le modèle noir utilisé pour ce test, le rendu est plutôt réussi, mais c’est bien là le seul élément de la montre qui ne fasse pas complètement premium.

Les boutons de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Autre différence avec la Galaxy Watch 8 standard, le modèle « Classic » intègre par ailleurs un troisième bouton, rond, cerclé d’orange et positionné entre les deux autres. Il s’agit d’un bouton d’action personnalisable, aux fonctions similaires à celui de la Samsung Galaxy Watch Ultra. Un bon point pour adapter encore davantage son utilisation de la montre à son expérience personnelle.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, au même titre que la Galaxy Watch 8, la Galaxy Watch 8 Classic abandonne le format de bracelets standard, à pompe à relâchement rapide, au profil d’un nouveau système de fixation propriétaire. Concrètement, il vous faudra donc racheter des bracelets compatibles spécifiquement avec les nouvelles montres Samsung. Dommage. Ici, le modèle est fourni avec un bracelet « hybride premium » imitation cuir avec une boucle ardillon standard et des surcoutures sur toute la longueur. Le bracelet est plutôt confortable, même si, compte tenu de l’intégration de fausses cornes, il n’est pas des plus aisé à intégrer au boîtier avec le nouveau mécanisme. Dommage par ailleurs, le bracelet ne peut pas être retiré aisément des cornes amovibles et on ne pourra donc pas le remplacer par un modèle standard.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Un écran petit, mais efficace

Pour l’écran de la Galaxy Watch 8 Classic de 46 mm, Samsung a en fait repris la même dalle que pour la Galaxy Watch 8… en version 40 mm. La faute à une lunette qui occupe logiquement une belle place à la surface du boîtier.

On a donc affaire à un écran circulaire de 1,34 pouce de diamètre avec une définition de 438 x 438 pixels et une densité de 327 pixels par pouce.

L’écran de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Bien évidemment, comme toutes les montres Samsung, la Galaxy Watch 8 Classic profite d’une dalle Amoled avec un contraste infini et, nouveauté de la gamme de 2025, un pic de luminosité qui peut atteindre les 3000 cd/m².

Concrètement, l’écran est suffisamment détaillé pour ne pas pouvoir distinguer chaque pixel à l’œil nu et assez lumineux pour faire du sport en extérieur sans gêne, même en plein soleil avec les reflets du ciel bleu.

L’affichage always-on de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour le reste, la Galaxy Watch 8 Classic profite d’un éclairage adaptatif grâce à un capteur de luminosité. La montre intègre par ailleurs un mode d’affichage always-on qui peut être paramétré sur certains horaires. On pourra également profiter de nombreux cadrans tiers que l’on pourra installer depuis l’application Samsung Wearables ou depuis le Google Play Store.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Un bouton d’action personnalisable

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic est équipée d’une puce Exynos W1000, de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage — contre 32 Go pour le modèle standard.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

La montre profite aussi de la nouvelle interface One UI 8 Watch de Samsung, basée sur Wear OS 6. Pour connecter la montre au téléphone, il faudra nécessairement installer l’application Galaxy Wearable. Notons par ailleurs que la montre peut fonctionner avec n’importe quel smartphone Android, mais n’est pas compatible avec les iPhone.

Pour la plupart des interactions avec la montre, on vous conseillera de vous reporter vers le test complet de la Galaxy Watch 8, qui profite de la même interface et des mêmes menus.

Néanmoins, la Galaxy Watch 8 Classic se distingue de sa cousine par l’ajout de deux éléments : la lunette rotative et le bouton d’action.

La lunette rotative de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Comme c’était déjà le cas sur les précédentes montres Samsung de la gamme « Classic », la lunette rotative va permettre de faire défiler les menus à la main, simplement en la tournant. Depuis le cadran d’accueil, on pourra donc passer d’une carte à l’autre. Dans la liste des applications, on pourra faire défiler vers le haut ou le bas. Enfin, durant un entraînement sportif, on pourra faire basculer rapidement l’écran d’une vue d’entraînement à une autre, sans avoir à sa soucier des soucis posés par la transpiration ou la pluie avec l’écran tactile.

Comme tous les deux ans, cette lunette est particulièrement appréciable, en cela que son système cranté permet d’avoir un véritable retour physique de l’interface logicielle. C’est même plus satisfaisant qu’une simple couronne rotative comme sur les montres Apple ou Google.

Le bouton Action de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Autre nouveauté spécifique à la Galaxy Watch 8, l’arrivée du bouton « Action ». Déjà présente sur la Samsung Galaxy Watch Ultra, cette troisième touche, positionnée entre les deux boutons oblongs, va servir de raccourci pour certaines actions. On pourra par exemple lui assigner le menu « Mes exercices » de Samsung Health, l’activation du chronomètre, l’enregistreur vocal ou la lampe torche. On pourra aussi choisir si la fonction lancée se déclenche avec un appui court ou un double appui. En revanche, aucune fonction ne pourra être assignée à l’appui long sur le bouton d’action.

Pendant un entraînement, le bouton d’action va par ailleurs servir à mettre la session en pause (avec un appui court) ou à passer à l’étape suivante (double appui) dans le cadre d’entraînements fractionnés. L’appui long va quant à lui mettre l’activité en pause et suggérer d’y mettre fin.

Google Gemini sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, la Galaxy Watch 8 Classic profite de toutes les fonctions également intégrées à la Samsung Galaxy Watch 8, comme l’arrivée de Google Gemini en lieu et place de Google Assistant et Bixby, la nouvelle interface des cartes à droite du cadran ou la Now Bar pour retrouver facilement une action en cours, directement depuis le cadran. Pour tous ces points, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la Galaxy Watch 8.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Un suivi efficace de la santé, mais un GPS qui manque encore de précision

Pour le suivi de santé et d’activité physique, la Galaxy Watch 8 Classic embarque les mêmes fonctions que la Galaxy Watch 8. On va ainsi retrouver les mêmes capteurs cardio, suivi GPS, mesures de la SpO2, électrocardiogramme ou indice antioxydant.

La précision du GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Comme sur toutes les montres Samsung récentes, la Galaxy Watch 8 Classic embarque une puce GPS double fréquence (L1+L5) compatible également avec les constellations Galileo, Glonass et Beidou.

Le positionnement GPS via Google Maps sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Afin d’évaluer la précision du suivi GPS, j’ai porté la montre dans des environnements variés (parc dégagé, petites rues et piste d’athlétisme) lors de plusieurs sorties de course à pied. J’ai ensuite comparé les mesures et tracés à ceux d’une montre de sport haut de gamme, la Garmin Forerunner 970, dont le suivi fera ici référence.

Courses Référence Samsung Galaxy Watch 8 Classic Ecart Course 1 (piste) 9,936 km 10,440 km +5,07 % Course 2 (ville) 12,294 km 12,640 km +2,81 % Course 3 (parc) 12,876 km 13,150 km +2,13 % Total 35,106 km 36,230 km +3,20 %

Comme c’était déjà le cas avec la Galaxy Watch 8 standard, on constate un écart plutôt significatif lorsqu’on se contente des mesures affichées par la Galaxy Watch 8 Classic durant l’entraînement ou au sein de l’application Samsung Health a posteriori. Cependant, en exportant les données du fichier GPX proposé dans l’application de Samsung, on arrive à des résultats plus cohérents.

Courses Référence Samsung Galaxy Watch 8 Classic Ecart Course 1 (piste) 9,936 km 10,096 km +1,61 % Course 2 (ville) 12,294 km 11,732 km -4,57 % Course 3 (parc) 12,876 km 12,814 km -0,48 % Total 35,106 km 34,642 km -1,32 %

Il en va de même pour les tracés exportés sous forme de fichiers GPX depuis l’application Samsung Health — et partagés directement vers Strava en cas de lien entre les deux applications. Globalement, même si les courbes sont particulièrement lissées — notamment pour la sortie en ville — et que la sortie sur piste reste grossière, on arrive à un suivi globalement cohérent.

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

La précision de la fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Le capteur cardio optique « BioActive » de la Galaxy Watch 8 Classic est similaire à celui du modèle standard, mais aussi de la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra.

Le capteur cardio de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Cependant, en raison du poids plus important de la montre — doublé par rapport à la Galaxy Watch 8 44 mm — l’inertie aura tôt fait de la faire s’écarter de la peau lors des mouvements de bras, notamment en course à pied. Or, pour une mesure fiable de la fréquence cardiaque, il faudra bien s’assurer que le capteur cardio reste collé à la peau, raison de plus pour bien serrer la montre au poignet durant l’entraînement.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer précisément votre fréquence cardiaque durant le sport

Pour évaluer la précision du capteur cardio de la Galaxy Watch 8 Classic, je l’ai portée à l’occasion de plusieurs entraînements variés en course à pied (footing à intensité constante, seuil et VMA) et ai comparé les mesures à celles d’une ceinture cardio de référence, la Garmin HRM 600.

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 8 Classic Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 156 bpm 157 bpm +0,31 % +0,43 % FC max 166 bpm 166 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Frandroid

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 8 Classic Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 158 bpm 159 bpm +0,37 % +0,45 % FC max 185 bpm 185 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Frandroid

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 8 Classic Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 158 bpm +0,34 % +0,38 % FC max 187 bpm 187 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, malgré quelques légers ratés — notamment sur le huitième intervalle de la dernière séance — la Galaxy Watch 8 Classic s’en tire bien. Il faut dire que la montre était particulièrement serrée au poignet, afin d’éviter au maximum ses mouvements.

Les fonctions de sport et santé de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic embarque les mêmes fonctions que le modèle standard, sans lunette rotative.

On va donc pouvoir profiter du score d’énergie Samsung, des conseils de bien-être, de l’électrocardiogramme ou de la mesure de la pression sanguine — ces deux dernières mesures étant réservées aux seuls possesseurs de smartphones Samsung.

L’application Samsung Health sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Par ailleurs, avec One UI 8 Watch, la montre intègre aussi le nouvel indice antioxydant, la mesure de charge vasculaire ou le coach running. Ces fonctions ont été davantage détaillées dans le test de la Galaxy Watch 8, vers lequel vous pouvez vous tourner pour en savoir plus.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Une autonomie sans miracle

Pour alimenter sa Galaxy Watch 8 Classic, Samsung y a intégré une batterie d’une capacité de 445 mAh. À titre de comparaison, c’est 20 mAh de plus que la Galaxy Watch 6 Classic et 10 mAh de plus que la Galaxy Watch 8 44 mm.

Cependant, on est encore loin de la batterie de 590 mAh intégrée à la Galaxy Watch Ultra et, logiquement, l’autonomie sera bien moindre.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour évaluer l’autonomie de la montre, je l’ai soumise aux même critères que les autres modèles testés sur Frandroid, avec activation de l’affichage always-on la journée, suivi du stress et de la fréquence cardiaque en continu, et suivi de la SpO2 la nuit.

Avec cette configuration, j’ai pu utiliser la Samsung Galaxy Watch 8 Classic pendant 37 heures et 20 minutes avant qu’elle ne tombe à 0 %. Sur cette période, j’ai par ailleurs activé l’entraînement durant une heure, avec suivi GPS. On a donc une autonomie très proche de celle de la Galaxy Watch 8 44 mm et ce malgré le plus petit écran.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic en charge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour la recharge de la montre, Samsung fournit un câble USB-C avec une base magnétique. Comptez une heure et 40 minutes pour une charge complète de 0 à 100 %.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Appel et communication

La Galaxy Watch 8 Classic profite d’une connectivité complète. Elle va se connecter au smartphone en Bluetooth, profite d’une connexion Wi-Fi pour les mises à jour et est aussi proposée en version 4G.

Notons par ailleurs que le Bluetooth peut servir à passer des appels téléphoniques grâce au micro et au haut-parleur intégré, mais aussi à transmettre les données cardio de la montre vers un autre appareil — par exemple un tapis de course ou un compteur vélo. En revanche, il est toujours impossible de connecter la montre à une capteur cardio externe. Dommage.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic intègre une puce NFC permettant le paiement sans contact via Google Wallet ou Samsung Wallet avec les banques compatibles.

Enfin, la montre profite d’une connectivité GNSS avec support du GPS double-fréquence, Galileo, Glonass et Beidou.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic est proposée dans un unique format de 46,7 mm plutôt imposant au poignet. La montre est par ailleurs déclinée en deux coloris : noir ou blanc.

Elle est par ailleurs proposée en deux versions en fonction de la connectivité : Wi-Fi à 529 euros ou 4G à 579 euros.