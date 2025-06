Galaxy Watch 8 Classic : la prochaine montre Samsung est déjà disponible sur eBay, avant même sa présentation

Un mois avant sa présentation officielle, un exemplaire de la Samsung Galaxy Watch 8 s’est retrouvé listée sur eBay. De quoi découvrir la prochaine montre de Samsung en photo.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : eBay

Le mois prochain, Samsung devrait organiser sa conférence Galaxy Unpacked estivale. L’occasion pour la marque coréenne de dévoiler non seulement ses nouveaux smartphones Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, mais aussi ses nouvelles montres connectées, la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic.

Depuis quelques mois, les rumeurs enflent autour des prochaines montres Samsung, avec un design que la marque qualifie d’innovant et qui semble en grande partie inspiré de la Galaxy Watch Ultra avec sa forme carré aux angles arrondis.

Si le leaker OnLeaks avait déjà partagé des rendus 3D de la Galaxy Watch 8 Classic, c’est maintenant sur eBay que la montre a été aperçue. En effet, comme le rapporte le site GSMArena, un exemplaire de la prochaine montre à lunette rotative de Samsung a été mis en vente sur le site de petites annonces.

Un format différent et un nouveau système de bracelets

Comme les rendus le suggéraient déjà, les photos du modèle permettent de découvrir un format avec boîtier carré, mais un écran rond. On peut aussi, logiquement, découvrir une lunette rotative crantée qui fait tout le sel des modèles « Classic » des montres Samsung. Par ailleurs les photos suggèrent la présence d’un large bouton central en forme de couronne, même s’il paraît peu probable que celle-ci soit rotative. Il devrait davantage s’agir d’un simple bouton.

On note également un nouveau système d’accroche pour les bracelets, semblable à celui de la Galaxy Watch Ultra et donc la fin des bracelets au format standard — à pompe à relâchement rapide — chez Samsung.

Du côté du capteur arrière, un autocollant empêche de découvrir le positionnement des diodes et des capteurs, mais une photo permet de deviner un capteur cardio optique similaire à celui de la Galaxy Watch 7 de l’an dernier.

On devrait en savoir plus sur les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic lors de leur présentation. Celle-ci devrait avoir lieu le mois prochain, à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur la Samsung Galaxy Watch 8.