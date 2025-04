Galaxy Watch 8 : la prochaine montre de Samsung déjà certifiée, bien avant son annonce officielle

À quelques mois de leur annonce officielle, les futures Samsung Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic ont déjà été certifiée en Corée du Sud.

La Samsung Galaxy Watch 7 en version 40 mm // Source : Robin Wycke – Frandroid

Alors que la présentation des prochaines Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic ne devrait par arriver avant cet été, les fuites commencent à se multiplier à leur sujet.

Dernièrement, ce sont les numéros de modèles des différentes versions qui ont été publiés sur Internet, de quoi découvrir que la montre sera bel et bien proposée non seulement en version standard, mais aussi en déclinaison « Classic », avec lunette rotative.

Désormais, c’est la base de données coréenne SafetyKorea, chargée de certifier les batteries des appareils électroniques vendus dans le pays, qui a publié quelques informations sur les futures montres de Samsung.

En effet, comme le rapporte le site SamMobile, Samsung a déjà fait certifier deux nouvelles montres connectées en Corée du Sud, identifiées par les numéros de modèle SM-L330, pour la Galaxy Watch 8 en version Bluetooth, et SM-L505, pour la Galaxy Watch 8 Classic en version 4G.

Des caractéristiques encore inconnues

Malheureusement, les fiches associées à la certification n’intègrent pas la capacité des batteries proposées par les deux modèles.

D’après de précédentes fuites auprès de la base de données de TUV Rheinland, la Galaxy Watch 8 profiterait d’une légère amélioration de batterie par rapport à la Galaxy Watch 7 de l’an dernier. Elle passerait en effet d’une capacité de 425 à 435 mAh, soit une augmentation de la capacité de 2,35 %.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les nouveautés apportées par Samsung sur sa prochaine génération de montres connectées. Cependant, de précédentes déclarations de la marque coréenne laissaient présager de nouvelles mesures de santé comme une analyse du taux de bêta-carotène.

On en saura davantage sur les nouvelles Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic lors de leur annonce, attendue dans le courant de l’été. C’est généralement en juillet ou en août que Samsung présente sa nouvelle gamme de montres connectées, aux côtés de ses smartphones pliants Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.