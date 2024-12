Galaxy S25 Ultra : on sait tout de son appareil photo principal bien avant sa présentation officielle

À quelques semaines de la présentation attendue des nouveaux Galaxy S25, le modèle Ultra a fait l’objet d’une fuite permettant de découvrir toutes les caractéristiques de son module photo principal.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

C’est en début d’année prochaine que Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones premium, les Galaxy S25. Comme les années précédentes, ce devrait être le Galaxy S25 Ultra qui se positionnerait comme le modèle le plus haut de gamme de la série avec, comme principal argument, les performances photo.

Néanmoins, à quelques semaines de la présentation attendue du Samsung Galaxy S25 Ultra, le site 91Mobiles a pu mettre la main sur les caractéristiques attendues de son appareil photo. En particulier, c’est le module photo principal, avec objectif grand-angle, qui a fait l’objet d’une fuite auprès de Camera FV-5, une application permettant de profiter de fonctions photo avancées sur smartphone.

En l’occurrence, les informations dénichées par 91Mobiles permettent d’en apprendre beaucoup non seulement sur le capteur photo principal du Samsung Galaxy S25 Ultra, mais également sur son objectif.

Un appareil grand-angle lumineux et bien défini

On peut y lire que l’appareil sera doté d’un objectif de 6,3 mm, équivalent 23,2 mm, ouvrant à f/1,7. De quoi confirmer qu’il s’agit bel et bien du capteur photo principal grand-angle. Rappelons que, sur le Galaxy S24 Ultra, l’appareil principal embarquait déjà une optique équivalent 23 mm.

Du côté du capteur, les informations indiquent que l’appareil serait doté d’une définition de 4080 x 3060 pixels pour une définition de 12,5 mégapixels. Il devrait néanmoins s’agir ici de la définition en passant par le pixel binning et on peut s’attendre à un mode haute définition de 200 millions de pixels. Le capteur devrait par ailleurs profiter de photosites de 2,4 microns de côté sans avec pixel binning et d’une surface totale de 71,9 mm².

Enfin, on peut lire que l’appareil profiterait d’une plage de sensibilité de 12 à 3200 ISO et d’une vitesse d’obturation manuelle de 1/12 000 à 1/6 s.

Il faudra encore patienter quelque temps avant la présentation officielle du Samsung Galaxy S25 Ultra. Comme en 2024, le téléphone devrait être lancé en début d’année, probablement à la fin du mois de janvier 2025.