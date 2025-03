Boulanger met en ligne la nouvelle Samsung Galaxy Tab S10 FE avant même son annonce, et il y a déjà des promotions

Même pas encore annoncée, la Galaxy Tab S10 FE de Samsung se trouve déjà en promotion et passe de 679 euros à 579 euros pour le modèle 256 Go, uniquement Wi-Fi. Est-ce une fuite ou une erreur ? En tout cas, c’est là.

On s’en doutait déjà, Samsung compte élargir très prochainement la série 10 de ses tablettes avec deux nouvelles références : les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+. Des modèles plus abordables donc que leurs grandes sœurs, mais avec quelques concessions pour alléger la facture.

Seulement voilà, les deux tablettes n’ont pas encore été officialisées par Samsung qu’elles se retrouvent déjà listées chez Boulanger avec des promotions. À l’heure actuelle, difficile de savoir s’il s’agit vraiment d’une erreur de la part de Boulanger, ou d’une fuite.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE, c’est quoi ?

On apprend donc grâce à Boulanger les caractéristiques de la tablette.

Un écran de 11″ avec une définition 2 304 x 1 440 pixels à 90 Hz

Un processeur Exynos 1580

Android 15 et six ans de mises à jour majeures

Au lieu de 679,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi, 256 Go) est en ce moment remisée à 579,99 euros sur le site Boulanger.

La page Boulanger qui recense toutes les références est juste ici.

Un nouveau modèle soigné

La Samsung Galaxy Tab S10 FE est une tablette qui a beau être plus abordable que les modèles S10+ et S10 Ultra, elle semble profiter de belles finitions avec ses tranches plates et son châssis en aluminium. À l’avant, toujours d’après Boulanger, on trouve par ailleurs une dalle IPS LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2 304 x 1 440 pixels et dotée d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. Autant dire que cette Galaxy Tab S10 FE offre une belle fluidité et une excellente qualité d’image.

Elle dispose d’une conception légère (497 g) et peu encombrante (6 mm) pour se transporter facilement. Sa façade arrière accueille un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est fourni dans la boîte.

Capable de satisfaire toute la famille

À l’intérieur, on ne retrouve pas de puce Mediatek comme sur les modèles plus haut de gamme de la marque, mais une puce Exynos 1580 accompagnée de 12 Go de RAM ici. Elle a droit à de bonnes performances en multitâche, en lecture vidéo et même en jeu, à condition de ne pas être trop regardant sur la qualité graphique.

La tablette du géant coréen accueille évidemment l’excellente interface One UI 7 de Samsung avec Android 15, qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien. Bonne nouvelle, elle devrait bénéficier de six mises à jour majeures du système d’exploitation Android.

Si vous comptez y passer du temps, sachez qu’elle est dotée d’une batterie de 8 000 mAh. Elle est aussi compatible avec la charge rapide 45 W et avec la charge inversée. Pratique pour charger par exemple un smartphone ou des écouteurs.

Samsung devrait très vite officialiser la tablette, mais elle ne bénéficiera peut-être plus du prix avantageux de Boulanger…

