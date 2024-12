C’est l’occasion ou jamais d’avoir la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra et de nombreux accessoires à son meilleur prix, avec 500 € d’économies

C’est une petite zinzinerie à retrouver chez Boulanger, à quelques encablures de Noël. La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra avec une cover/clavier, un chargeur 45W et des écouteurs Galaxy Buds 3 est à -33 %.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra avec sa boîte // Source : Maximilien Herr

Qualifiée de « chimère numérique » dans notre test complet, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra porte vraiment bien cette appellation. C’est une tablette, bien sûr, mais ajoutez-y le clavier fourni dans le pack proposé ici, et vous avez un véritable petit PC portable, puissant et polyvalent. Si vous cherchez un PC et une tablette, cet achat vous permet de faire d’une pierre deux coups. Et en cumulant la réduction, le code promo et l’offre de remboursement de Samsung, vous faites une économie d’au moins 500 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

La qualité de l’écran, à tous les points de vue

Sa puissance qui lui permet de se substituer à un PC portable pour les petites tâches quotidiennes

Même le bloc photo répond présent

Le pack affiché à 1 399 euros chez Boulanger contient la tablette, un chargeur 25W et une Cover Keyboard Slim. En ce moment, ce pack est en promo à 1 199 euros. Lorsque vous l’ajoutez au panier, les écouteurs Galaxy Buds 3, d’une valeur de 179,99 euros, se rajoutent automatiquement et deviennent gratuits.

Ensuite, vous ajoutez le code promo 100S10UL pour faire baisser le prix de 100 euros, soit 1 099 euros. Vous commandez le pack puis, à réception, vous remplissez l’offre de remboursement d’une valeur de 200 euros. Pour un prix final de 899 euros, donc.

Pour payer encore moins cher, il y a la version avec la tablette seule, sans chargeur ni Cover Keyboard Slim. Celle-ci passe de 1 349 euros à 849 euros en suivant les mêmes étapes.

Enfin, il y a une ODR de 30 euros sur les écouteurs. On ne sait pas si ça fonctionne sur des produits offerts, mais ça se tente.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'Å"il ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Une tablette tactile qui fait de l’ombre aux PC portables

C’est une tablette disponible depuis peu, puisqu’elle a été annoncée fin septembre 2024, avec une sortie le 26 du même mois. Samsung a pris sa Galaxy Tab S10 et l’a sérieusement boostée pour accoucher de la version Ultra. Dans notre test, le rédacteur n’a pas hésité à qualifier cet appareil d’hybride tablette/PC, tant sa puissance laisse sans voix. L’appareil est assez imposant, puisqu’il mesure 326,4 x 208,6 x 5,4 mm pour 718 g. Vous le devinez par ses dimensions, elle n’est pas comme les autres.

Son écran, tactile par essence, est une dalle AMOLED de 14,6″ qui affiche 2960 x 1848 pixels. Pour ce qui est de la luminosité, la marque indique un pic à 1750 cd/m² mais peine un peu à tenir ses promesses. Dans les faits, vous avez tout de même droit à 900 cd/m² en HDR et 819 cd/m² en SDR. De ce côté-là , la Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) fait mieux, même si la Samsung n’a pas à rougir de ses performances globales.

Bye bye Snapdragon, bonjour Mediatek

Sur cette itération, Samsung décide de laisser de côté les puces Snapdragon et décide d’installer une Mediatek Dimensity 9300+, une excellente concurrente de la Snapdragon 8 Gen 3. En plus avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, vous avez largement de quoi faire tout ce que vous voulez dessus, aussi bien en tablette qu’en PC portable.

La batterie de 11 200 mAh compatible charge rapide 45W permet de tenir une journée complète en usage intensif. Si vous l’utilisez de façon sporadique, vous pouvez compter sur elle pendant plusieurs jours. D’autant qu’il faut qu’1h20 pour la faire repasser à 100%. Un dernier petit mot sur la partie photo, étonnamment surprenante, avec deux capteurs de 13 et 8 Mpx pour filmer en 4K@30 fps maximum.

Avant de prendre votre décision, si vous avez besoin de plus de précisions, vous pouvez consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

