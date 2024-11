Les récentes Samsung Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra ont droit à une pluie de réductions pendant la Black Friday Week

Les tablettes tactiles haut de gamme Samsung Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra viennent tout juste de sortir sur le marché français, mais ça ne les empêche pas d’afficher déjà des prix bien bas en cette Black Friday Week grâce à une offre de 10 euros par tranche de 100 euros et à un bonus reprise de 200 euros chez Boulanger.

C’est en septembre dernier que Samsung a annoncé ses deux nouvelles tablettes tactiles, à savoir les Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra. Deux références haut de gamme qui présentent une très belle fiche technique, et qui bénéficient surtout de Galaxy AI. Elles sont donc sans surprise assez onéreuses, mais pendant cette Black Friday Week, ces ardoises bénéficient de plusieurs réductions qui font drastiquement chuter leur prix.

Les points forts de ces tablettes premium Samsung

Deux tablettes avec un grand écran Dynamic Amoled

La puce Dimensity 9300+

Galaxy AI est de la partie

Initialement affichée à 1 149 euros, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus (Wi-Fi, 256 Go) peut vous revenir à 1 039 euros chez Boulanger grâce aux 10 euros de remise par tranche de 100 euros. Mais grâce à un bonus reprise de 200 euros, le prix peut passer à 839 euros, auxquels il faut ensuite déduire le montant de la reprise.

Pour la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi, 256 Go), vendue initialement à 1 349 euros, le prix peut ainsi passer à 1 219 euros grâce aux 10 euros de remise par tranche de 100 euros, ou à 1 019 euros si vous souhaitez que Boulanger reprenne un de vos appareils ; prix auquel il faut soustraire là aussi le montant de la reprise.

Sachez que d’autres modèles de ces gammes profitent aussi de ces réductions.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 Plus et la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

La Samsung Galaxy Tab S10 Plus, une tablette bien haut de gamme

La Samsung Galaxy Tab S10 Plus est une tablette qui respire le premium, avec ses tranches plates agréables en main et ses finitions ultra-soignées. Son châssis en aluminium est en plus certifié IP68 : il est donc résistant à la poussière, et à l’eau dans certaines conditions. À l’avant, on trouve par ailleurs une dalle Dynamic Amoled 2X de 12,4 pouces, compatible HDR10+ et dotée d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Autant dire que cette Galaxy Tab S10 Plus offre une fluidité exemplaire et une excellente qualité d’image, avec des noirs profonds, des couleurs vives, de riches détails et une belle luminosité. N’oublions d’ailleurs pas que cette dalle est compatible avec le S Pen, fourni avec, qui est toujours aussi réactif et pratique à l’usage.

La Galaxy Tab 10 Plus est animée par une puce Dimensity 9300+, un SoC haut de gamme de MediaTek ; oui, Samsung a visiblement abandonné les puces Qualcomm. Les promesses de ce processeur sont nombreuses : le constructeur indique 18 % de performances CPU en plus, 28 % pour la partie GPU et 14 % pour le volet NPU. Côté autonomie, la tablette renferme une batterie de 10 090 mAh, compatible avec la charge rapide à 45 W. N’oublions pas de mentionner la présence de Galaxy AI, l’intelligence artificielle que l’on retrouve dans les Samsung Galaxy S24, mais aussi dans les nouvelles tablettes de la marque. De quoi profiter de nombreuses fonctionnalités qui vont nous faire gagner un temps précieux, comme l’Assistant Note, qui permet de rendre un texte manuscrit plus lisible et mieux organisé, ou encore l’outil Traduction pour traduire très facilement un PDF, par exemple.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, ou la folie des grandeurs

Mais la reine de cette petite gamme, c’est sans conteste la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Alors certes, elle est bien plus chère que la Galaxy S10 Plus, alors que les points communs entre les deux tablettes sont nombreux. Mais cette version Ultra a un net atout : son très grand écran. On a en effet droit ici à une dalle Dynamic Amoled 2X de 14,6 pouces, qui devrait être bien plus confortable et permettre de regarder des vidéos, séries et films dans les meilleures conditions, si l’on a pas de TV à proximité. La dalle est également rafraîchie à 120 Hz et compatible HDR10+. La S10 Ultra brille aussi côté design, avec ses lignes élégantes et raffinées.

Dans ses entrailles, c’est là aussi une puce Dimensity 9300+ qui prend place. Mais côté autonomie, la S10 Ultra fait mieux que sa petite sœur avec une batterie de 11 200 mAh, qui devrait vous permettre de jouer pendant plusieurs heures et de regarder plusieurs épisodes de série à la suite sans problème. La charge rapide est aussi de la partie. Autres différences majeures : cette S10 Ultra prend en charge le Wi-Fi 7, alors que la S10 Plus se contente du Wi-Fi 6E, et la première embarque deux capteurs photos frontaux de 12 Mpx au lieu d’un. Enfin, Galaxy AI est évidemment de la partie sur cette version Ultra.

