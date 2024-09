Les nouvelles tablettes Samsung sont là : les Galaxy S10 Ultra et S10+ vont vous faire de l’oeil

Samsung annonce deux nouvelles tablettes tactiles pour le marché français : il s’agit des Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S10+. Deux modèles haut de gamme avec une belle fiche technique et surtout l’arrivée de Galaxy AI.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Chez Samsung, les stars sont le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6 ou encore la Galaxy Ring depuis cette année. Mais on connaît moins les tablettes tactiles haut de gamme de Samsung : ça tombe bien, elles se renouvellent. Dans le même temps, Samsung a lancé son Galaxy S24 FE, que nous avons pu prendre en main en avant-première.

La reine des tablettes Android : la Galaxy Tab S10 Ultra

Suite directe de la Galaxy Tab S9 Ultra de l’année dernière, ce modèle se veut être la meilleure tablette qu’on trouve sur le marché Android, assez peu concurrentiel. Le premier changement, c’est celui de la puce : fini Qualcomm, bonjour MediaTek et son Dimensity 9300+. Un SoC haut de gamme qui devrait rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 4 prévu pour le mois prochain, dont le nom va changer. D’ailleurs, le constructeur indique 18 % de performances CPU en plus, 28 % pour la partie GPU et 14 % pour le volet NPU. Quant au refroidissement, la tablette offre une chambre à vapeur, malgré sa finesse.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Elle propose un grand écran Dynamic Amoled 2X de 14,6 pouces qui peut monter à 120 Hz et qui est naturellement compatible HDR10+. Ce que met surtout en avant Samsung cette année, c’est l’arrivée de Galaxy AI. L’outil s’accompagne d’un volet latéral pour jongler d’un contenu à l’autre, la possibilité de mettre en exergue du dialogue sur les services de SVoD, un assistant pour faire des maths (mise en forme d’équations et résolution de calculs par exemples).

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Il y a même un assistant de prise de notes, qui aligne les caractères pour rendre votre écriture plus jolie et plus épurée. La Galaxy Tab S10 Ultra, plus que jamais, veut être utilisée avec le S Pen.

La Galaxy Tab S10+ : un modèle un peu moins cher

Le prix de la Galaxy Tab S10 Ultra fait mal et c’est pourquoi Samsung vend une alternative un peu plus abordable, la Galaxy Tab S10+. La principale différence, c’est la taille de l’écran : sa diagonale n’est « que » de 12,4 pouces.

La Samsung Galaxy Tab S10+ // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Tout comme le modèle plus cher, elle propose un écran antireflet, avec moins de 2 % de reflets selon Samsung.

La Samsung Galaxy Tab S10+ // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Et comme l’autre, on a droit à une certification IP68, ce qui signifie que l’appareil résiste aux poussières et à l’eau (sous certaines conditions).

Ces deux tablettes tactiles sont déjà en vente un peu partout, dans les coloris gris et argent. Voici les tarifs :

Galaxy Tab S10+ : Wi-Fi, 256 Go: 1149,90 euros ; Wi-Fi et 5G, 256 Go : 1329,90 euros ;

Galaxy Tab S10 Ultra : Wi-Fi, 521 Go : 1349,90 euros ; Wi-Fi et 5G, 512 Go : 1579,90 euros.



D’autres versions de ces tablettes existent : la Galaxy Tab S10+ est disponible avec 512 Go de stockage et la Galaxy Tab S10 Ultra avec 1 To de stockage (et 16 Go de RAM au lieu de 12 Go pour la version avec 512 Go de stockage).