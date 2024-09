Prise en main du Samsung Galaxy S24 FE : plus intéressant qu’on ne le croyait ?

Après avoir utilisé le Samsung Galaxy S24 FE pendant une courte session de prise en main, nous vous partageons quelques photos et quelques réflexions sur un nouveau smartphone plus intéressant qu’on ne l’espérait.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung dévoile le Galaxy S24 FE. Comme toujours avec cette gamme FE, ce modèle est présenté comme étant une porte d’entrée dans le monde du haut de gamme du constructeur coréen.

Autrement dit, il s’agit d’un smartphone appartenant au haut du panier, mais faisant quelques concessions techniques pour un prix plus doux. Nous avons brièvement pris en main le Samsung Galaxy S24 FE. L’occasion de partager quelques photos de l’appareil, mais également de questionner sa pertinence. Or, contrairement à ce que nous pouvions penser de prime abord, il est peut-être plus intéressant qu’il n’y parait.

Notre prise en main en vidéo

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Design : le haut de gamme un peu moins raffiné

Le Galaxy S24 FE a beau être estampillé des deux lettres « FE », il reste un Galaxy S avant tout. Sans surprise, on découvre un smartphone au design très similaire à ceux des Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus. Au programme donc : tranches droites et angles arrondis. Rien de particulier à signaler donc à la prise en main, c’est confortable et maîtrisé.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

À l’arrière, le Galaxy S24 FE embarque trois caméras disposées à la verticale, à la manière de ce qu’on voit déjà sur les S24 et S24+. Notez cependant deux différences sur cette face verso.

Le Galaxy S24 FE a droit à ses propres coloris : graphite, bleu, jaune et vert d’eau.

Il opte pour une finition brillante au lieu de mate.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

On aime ou on n’aime pas, il s’agit là de différences purement esthétiques. Sur le design, le vrai compromis se trouve sur la face avant. Autour de l’écran, les bordures noires sont nettement plus marquées par rapport aux « vrais » S24. Rien de bien méchant, mais cela vaut le coup d’être signalé sur le segment haut de gamme. La bordure est surtout épaisse sous la dalle, le Galaxy S24 FE a ainsi un menton qui n’est pas au comble de l’élégance.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

À la décharge de Samsung, notons que le Galaxy S24 FE fait de beaux efforts dans ce domaine comparé à la précédente génération puisque les bordures passent tout de même sous la barre des 2 mm (1,99 mm).

La durabilité devrait être au rendez-vous avec une certification IP68 et du verre Gorilla Glass Victus+.

Écran : aussi grand que le S24+

Passons à l’écran. Bon à savoir : le Galaxy S24 FE propose une diagonale de 6,7 pouces, soit autant que le Galaxy S24 Plus. C’est ici le premier élément qui me fait dire que le S24 FE devrait plutôt être présentée comme une alternative au S24+. J’y reviendrai un peu plus tard. En attendant, la dalle Amoled m’a paru tout à fait la hauteur pendant la courte session de manipulation.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le Galaxy S24 FE devrait donc être tout à fait satisfaisant sur ce volet malgré un certain nombre de concessions. La plus importante étant le niveau de luminosité. Samsung promet ici un pic à 1900 nits (qui devrait être largement suffisant dans l’immense majorité des situations) au lieu de 2600 nits sur les S24/S24+.

La définition est fixée à du Full HD+. En comparaison, le Galaxy S24 Plus permet, si on le souhaite, de monter plus haut, sur du QHD+. Enfin, le taux de rafraîchissement ne varie « que » de 60 à 120 Hz alors que les modèles sortis en début d’année 2024 peuvent descendre jusqu’à 1 Hz pour économiser de l’énergie.

Batterie, performances, photo : petits ajustements ici et là

L’autre grand compromis du Samsung Galaxy S24 FE se situe au niveau du SoC choisi. Ici, on a droit à une puce Exynos 2400e que l’on pressent comme une version un tantinent moins puissante que l’Exynos 2400 des S24/S24+.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il nous faudra évidemment un test complet pour en avoir le cœur net, mais nous avons envie d’entretenir l’espoir d’une différence négligeable en termes de performances. Pour rappel, il s’agissait là du gros point noir du Galaxy S23 FE en 2023. Celui-ci s’était tourné vers une puce datant de l’année précédente qui faisait vraiment pâle figure face au Snapdragon 8 Gen 2 du S23 classique.

Cette année, le Galaxy S24 FE a la chance de ne pas souffrir d’un tel écart puisque les S24 et S24 Plus ont boudé, en Europe, le Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Côté autonomie, sachez que le Galaxy S24 FE est équipé d’une batterie de 4700 mAh. Là encore, il fait tout comme le Galaxy S24 Plus. En revanche, il n’a pas droit à la charge de 45 W et se contente d’une puissance de 25 W. Et rappelons que Samsung ne fournit pas de chargeur avec le téléphone.

Enfin, à l’arrière, le trio de capteurs photo du Galaxy S24 FE reprend une configuration très similaire. On a ainsi le même capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), stabilisé optiquement.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

On a toujours un ultra grand-angle à 12 Mpx (f/2,2) et c’est sur le téléobjectif x3 (f/2,4) où l’on observe une définition de 8 Mpx au lieu de 10 Mpx sur les S24 et S24 Plus. A priori, cette concession ne devrait pas engendrer une baisse perceptible de la qualité d’image, mais on ne peut rien affirmer avec certitude sans test à l’appui évidemment.

7 ans de mises à jour et l’IA omniprésente

Le nouveau téléphone goûte à Galaxy AI et à toutes ces fonctions d’intelligence artificielle. Pas de concession, cela reste un élément très important dans la stratégie de Samsung et le Galaxy S24 FE ne fait pas exception.

Plus important : notez qu’il sera lui aussi mis à jour pendant sept ans, aussi bien du côté de l’OS Android que des patchs de sécurité.

Samsung Galaxy S24 FE : l’alternative au S24 Plus

Dans son discours commercial, Samsung explique que le S24 FE est l’entrée vers la Galaxy S. Or, cet argument laisse potentiellement entendre qu’il s’agit d’une version plus modeste du S24 classique.

Or, si vous hésitez entre le S24 classique et le S24 FE et que la taille d’écran ne vous importe pas, alors il n’y a pas photo : vous aurez d’excellentes chances de trouver le S24 a un tarif très attractif, celui-ci ayant eu le temps de bien descendre depuis le lancement de janvier.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

En revanche, si c’est le Galaxy S24 Plus qui vous intéressait, mais que son prix restait trop élevé pour vous, alors le Galaxy S24 FE peut devenir une alternative intéressante au prix de quelques concessions qui ne semblent pas délirantes. Un design moins raffiné, un écran moins lumineux, une puce un peu moins musclée et une charge plus limitée.

Le S24 Plus se trouve aisément sur Amazon à 1019 euros avec un chargeur 25 W — au lieu de 1169 euros sans chargeur. Et nul doute que vous pouvez vous le dégoter à un tarif encore plus attractif ici et là.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Mais en face, le Galaxy S24 FE, à configuration égale (256 Go) s’affiche officiellement à près de 800 euros. Ainsi, selon les évolutions de leurs tarifs respectifs — et on sait que ça bouge très vite sur les smartphones Samsung –, il y aura sans doute de quoi hésiter un peu entre ces deux modèles.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE est disponible à partir de ce jeudi 26 septembre 2024 en France. Vous le trouverez à deux prix officiels :

749 euros pour la version de 128 Go ;

809 euros pour celle de 256 Go.