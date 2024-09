Galaxy S24 FE : le haut de gamme de Samsung à moins de 800 euros est là

Samsung annonce l’arrivĂ©e du Galaxy S24 FE, un smartphone plus grand et moins cher que le Galaxy S24. En d’autres termes, il s’agit d’une bonne alternative au Galaxy S24 Plus Ă un prix plus abordable.

On attendait comme chaque annĂ©e – ou presque – la Fan Edition du Galaxy S. Le Samsung Galaxy S24 FE est enfin lĂ pour terminer l’annĂ©e 2024 de Samsung cĂ´tĂ© smartphones, avant de reprendre en dĂ©but d’annĂ©e a priori avec les Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra. Un modèle FE plus grand que le Galaxy S24, mais avec une fiche technique et un prix plus rĂ©duit. Dans le mĂŞme temps, Samsung a annoncĂ© ses Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S10+.

Notre prise en main en vidéo

Nous avons pu prendre en main le Galaxy S24 FE en avant-première et notamment en vidéo !

Ce qui fait du Galaxy S24 FE un vrai smartphone haut de gamme

CĂ´tĂ© design tout d’abord, le Galaxy S24 FE ressemble Ă un Galaxy S24 « classique », en tĂ©moignent ses tranches plates et ses bords arrondis. L’appareil est certifiĂ© IP68 et propose un indice de rĂ©parabilitĂ© de 8,4/10. L’Ă©cran Dynamic Amoled FHD+ offre une diagonale de 6,7 pouces et sa luminositĂ© atteint 1900 cd/m² selon Samsung. La dalle hĂ©rite de bordures fines : 1,99 mm sur les cĂ´tĂ©s (l’Ă©paisseur est plus large sur la bordure infĂ©rieure).

Quant au volet photo, on trouve quatre capteurs photo au total :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1,8, OIS, (fait aussi office de x2) ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2,2 ;

Un téléobjectif x3 de 8 Mpx, f/2,4, OIS ;

Un capteur selfie de 10 Mpx, f/2,4.

Smartphone Samsung haut de gamme oblige, ce modèle aussi possède toutes les fonctions de Galaxy AI. De quoi booster la qualité des photos sur toutes les plages intermédiaires de zoom, idem sur les portraits de nuit. Autre grande force ici, le suivi logiciel : sept ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité. Seul Google propose autant sur le marché. Galaxy AI propose aussi la traduction instantanée durant les appels, un assistant pour rédiger vos messages, un assistant pour résumer les pages web, Circle to Search, Gemini, etc.

Quant Ă la batterie, le Galaxy S24 FE est Ă©quipĂ© d’une batterie de 4700 mAh, contre 4500 mAh pour le Galaxy S23 FE de l’annĂ©e dernière. Le fabricant annonce une autonomie supĂ©rieure de 3 heures et demie par rapport Ă ce dernier. Sur la charge, le Galaxy S24 FE est logĂ© Ă la mĂŞme enseigne que les autres : 25 W en filaire, 10 W en sans-fil. C’est significativement moins que le reste du marchĂ©.

Les concessions faites par Samsung pour avoir un prix plus attractif

Cela ne se voit pas, mais l’une des concessions de la marque se situe au niveau de la vitre de protection : il s’agit d’une Gorilla Glass Victus+ et non une Victus 5 comme on en a l’habitude sur le très haut de gamme.

Au niveau de l’Ă©cran, la luminositĂ© maximale est un peu plus faible que celle des autres Galaxy S24. Par ailleurs, son taux de rafraĂ®chissement peut monter Ă 120 Hz, mais pas de LTPO ici, donc pas de rafraĂ®chissement dynamique.

Samsung a Ă©galement rĂ©duit les performances de son smartphone. Pas de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ici, mais un SoC signĂ© Samsung, Ă savoir l’Exynos 2400e. Une puce couplĂ©e Ă 8 Go de RAM. Ă€ noter que le Galaxy S24 FE est compatible Wi-Fi 6E.

Au final, le Galaxy S24 FE se montre comme une bonne alternative au Galaxy S24+, avec une taille similaire, mais avec une fiche technique plus sobre et surtout un prix plus attractif.

Le Samsung Galaxy S24 FE est en vente et existe en deux versions :

128 Go de stockage : 749 euros ;

256 Go de stockage : 809 euros.

Plusieurs coloris sont disponibles : le graphite, le bleu, le jaune et le vert d’eau.