One UI 7 est dangereux pour vos contenus sécurisés

Récemment déployé sur les générations antérieures, One UI 7 présente au moins une faille dans son système de confidentialité.

En fin de semaine dernière, Samsung a déployé One UI 7 sur les Galaxy haut de gamme de 2024. On parle ici des Galaxy S24, Z Flip 6 et Z Fold 6. Une bonne nouvelle pour leurs propriétaires qui se sont sans doute, comme Omar, empressés d’installer cette mise à jour majeure qui leur apporte Android 15, une interface remaniée et aussi de nouvelles fonctions IA.

Néanmoins, aujourd’hui Samsung a stoppé ce lancement mondial, supprimant même l’image système de ses serveurs. Un arrêt brutal qui aurait été déclenché suite à la découverte d’un bug qui empêcherait les utilisateurs de déverrouiller leurs smartphones dans certaines circonstances.

Les photos du dossier sécurisé ne sont pas en sécurité

Et ce n’est pas tout. De son côté, SamMobile indique avoir trouvé une faille dans le système de confidentialité de One UI 7. Le logiciel de Samsung dispose d’un outil « dossier sécurisé » qui permet de cacher certains éléments. Si on l’utilise sur l’application Galerie, et donc ses photos et vidéos, on peut avoir de mauvaises surprises.

En effet, le système créé par défaut des histoires à partir des photos du téléphone et il va même jusqu’à en faire avec les contenus cachés. Ce ne serait pas gênant si ces assemblages restaient dans ce répertoire sécurisé. Mais voilà, une notification apparaît en clair lorsqu’une nouvelle histoire est créée, notamment dans ce dossier caché. SamMobile ajoute qu’il suffit de cliquer sur cette notification pour que son contenu apparaisse en clair.

Attention donc à l’utilisation qui est faite du dossier sécurisé de Samsung. L’idéal pour ne pas avoir de mauvaise surprise est de désactiver la génération d’histoires. Pour ce faire, il faut se rendre dans l’application Dossier Sécurisé puis sélectionner l’application Galerie dans ses paramètres désactiver la création automatique d’histoires.