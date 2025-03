One UI 7 encore en retard ? Mais que se passe-t-il chez Samsung ?

Samsung a supprimé son annonce de déploiement de One UI 7 aux États-Unis. De quoi craindre un nouveau retard de déploiement de la mise à jour (Android 15), mais la France n’est pas encore concernée.

Ce n’est un secret pour personne, le déploiement de One UI 7 a pris du retard. Mais l’attente était devenue plus supportable puisque Samsung avait officiellement annoncé l’arrivée de sa mise à jour sur les Galaxy S24 à partir du 7 avril 2025, à commencer par les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Samsung USA supprime son annonce sur One UI 7

Oui mais voilà, la mise à jour vers One UI 7 (interface basée sur Android 15) connait encore un nouveau rebondissement. La branche de Samsung aux États-Unis a purement et simplement supprimé son communiqué de presse annonçant la date de déploiement de la nouvelle interface.

Comme l’indique le site Sammy Fans, quand on souhaite accéder à ce fameux communiqué, on tombe sur un message d’erreur indiquant que la page n’existe pas.

Dès lors, on peut imaginer que cette suppression de l’annonce officielle est synonyme d’un énième retard pour One UI 7. Du moins aux États-Unis.

Pas de changement en France pour le moment

Dans le reste du monde, notamment en Europe, la date du 7 avril est pour l’instant toujours d’actualité. Par exemple, le communiqué de Samsung France est toujours accessible et annonce toujours la même date.

Espérons que le souci que semble rencontrer Samsung aux États-Unis ne concernera pas les autres marchés.

Pour rappel, One UI 7 est la plus récente interface de Samsung et elle s’appuie sur la mise à jour Android 15. Les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, mais aussi les Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56 en profitent nativement.

En revanche, les plus anciens smartphones et tablettes du géant coréen attendent encore la mise à jour. Comme évoqué, les smartphones Samsung haut de gamme de 2024 seront les premiers à jouir du déploiement. Ils seront suivis relativement rapidement (normalement) par les S23, Z Fold 5 et Flip 5. Côté tablettes, les Tab S9 et S10 sont mentionnées par le constructeur.