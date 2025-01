Voici pourquoi One UI 7 (Android 15) est la vraie star de Samsung en 2025

Les nouveaux Galaxy S25 profitent nativement de Samsung One UI 7, la mise à jour basée sur Android 15 s’accompagne d’une grosse refonte esthétique et pratique.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

Sans être une surprise, ce n’est pas forcément une évidence. Or, après avoir découvert les Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra, il y a de quoi se demander si One UI 7 ne serait pas en réalité la plus grande nouveauté annoncée par Samsung.

Les nouveaux téléphones de la marque coréenne profitent en effet de la mise à jour Samsung One UI 7 basée sur Android 15. Celle-ci se déploie plusieurs mois après le calendrier habituel du constructeur. Et pour cause, celui-ci avait besoin de temps pour concocter cette refonte non négligeable de son expérience logicielle.

Voici certains éléments notables à retenir de cette mise à jour. Notez que l’on ne s’attardera pas ici sur les fonctions liées à Galaxy AI (nous avons un dossier dédié), mais plutôt aux évolutions esthétiques et ergonomiques de One UI 7 qui ont retenu notre attention.

Des icônes plus rondes et revisitées

Oui, le premier changement que nous citons relève purement du relooking. C’est un détail, certes, mais un détail omniprésent dans toute l’expérience logicielle. Particulièrement pour celles et ceux qui ne s’embarrassent pas à personnaliser en profondeur leurs interfaces. Ainsi, One UI 7 opte pour des icônes d’applications plus en rondeur que sur les six précédentes versions.

One UI 7 (qualité d’image réduite) One UI 6

On le remarque sur l’icône de la galerie photo ou des paramètres. L’apparence est bien moins flat qu’auparavant. Samsung s’écarte ainsi d’une tendance minimaliste qui a longtemps eu le vent en poupe, mais qui commençait à manquer de saveur et à être trop froide. Cette transformation s’accompagne d’ailleurs de nouvelles couleurs pour donner un coup de frais.

One UI 7 (qualité d’image réduite) One UI 6

Transformation du panneau des raccourcis

Le panneau des raccourcis est le lieu d’une des nouveautés les plus marquantes de Samsung One UI 7. Alors qu’on avait jusqu’à présent un volet unique pour les paramètres rapides (Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, etc.) et les notifications, l’interface s’inspire à son tour d’iOS en séparant les deux typologies d’informations.

Un glissement vers le bas effectué depuis la partie supérieure droite de l’écran vous amène sur les paramètres rapides. À l’instar des icônes d’applications, ces derniers profitent aussi d’un petit relooking. Surtout, vous pouvez agencer le panneau comme bon vous semble en disposant les différentes sections où ça vous arrange. Par exemple, vous voulez déplacer la barre de luminosité ? Allez-y, c’est possible.

De son côté, le volet des notifications est accessible via un glissement vers le bas sur n’importe quelle partie de l’écran.

Nouveauté dans le tiroir d’applications

Petit changement notable dans le tiroir d’applications. Par défaut, vous avez toujours une liste défilant à l’horizontale dans un « ordre personnalisé » défini par ce que le système juge être le plus pertinent.

Avec One UI 7, vous avez maintenant accès à une option pour activer un tri par ordre alphabétique et qui a aussi pour incidence d’organiser les apps dans une liste à la verticale.

Autre changement d’importance : la barre de recherche du tiroir d’applications passe en bas pour devenir plus facile d’accès au pouce.

Aperçu rapide depuis l’écran verrouillé

Prenez le Dynamic Island des iPhone et imaginez des fonctions logicielles similaires mais positionnées en bas de l’écran et uniquement sur l’écran de verrouillage. Et paf ! Ça fait une chouette fonction One UI 7.

Samsung propose en effet d’afficher des informations contextuelles dans une sorte de pilule en bas de l’écran de verrouillage. Il pourra s’agir du suivi en direct du score d’un match, d’un chronomètre ou d’un enregistrement audio ou encore d’un accès au briefing de votre journée propulsée par l’IA.

Selon les cas, il est possible d’agrandir légèrement la pilule en question pour afficher un peu plus d’éléments. Sinon, quoi qu’il arrive, il faudra appuyer dessus et déverrouiller le téléphone pour accéder directement à l’application concernée.

Déploiement généralisé en vue

La bonne nouvelle avec One UI 7 c’est évidemment aussi le fait que cette mise à jour sera déployée sur d’autres modèles plus anciens. Nous n’avons pas encore d’informations à ce sujet-là pour le moment, mais espérons que cela interviendra assez vite.