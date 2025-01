Samsung et les Galaxy S25 : la vraie révolution n’est pas où on l’attend

« Cherche un bon restaurant italien près d’ici et envoie l’adresse à Omar » : une simple phrase, prononcée naturellement, et le Galaxy S25 s’exécute en jonglant entre les applications. C’est dans ces moments qu’on comprend que Samsung a peut-être créé bien plus qu’un nouveau smartphone : une nouvelle façon d’interagir avec nos appareils.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je vous avoue, avec le Galaxy S25 Ultra, j’ai eu comme une impression de déjà-vu. Un design affiné, certes élégant (et je préfère), un processeur plus puissant, un ultra grand-angle amélioré… Samsung aurait-il perdu son inspiration ? Pas exactement. En réalité, le constructeur coréen opère probablement le virage le plus important de son histoire – mais il faut aller au-delà des specs pour le comprendre.

Pour aller plus loin

Galaxy AI se dirige à la voix sur les Galaxy S25, toutes les nouvelles fonctions à connaître

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Car la vraie révolution du S25 se joue dans l’intelligence artificielle. Et pas une IA gadget comme on en a tant vu, non : une IA qui transforme fondamentalement notre façon d’utiliser un smartphone. J’ai passé du temps avec le S25 Ultra, et je dois avouer que l’expérience est troublante. Pour la première fois, je me surprends à parler à mon téléphone comme à un assistant véritablement intelligent.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Imaginez : vous êtes en ville, vous avez envie d’italien. Au lieu d’enchaîner les apps – Maps pour chercher, Chrome pour vérifier les avis, Messages pour partager l’adresse – vous dites simplement « Cherche un bon restaurant italien près d’ici et envoie l’adresse à Omar ». Le téléphone comprend le contexte, jongle entre les applications, et exécute la tâche en quelques secondes. C’est simple, c’est rapide, c’est naturel. Et surtout, c’est utile.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

C’est ce que l’on appelle un agent IA, le smartphone peut interagir avec son environnement, collecter des données et les utiliser pour effectuer des tâches autodéterminées.

Samsung, en collaboration étroite avec Google Gemini, a réussi là où d’autres tâtonnent encore. Apple fait des promesses avec son Apple Intelligence, mais la réalité est là : Samsung a déjà déployé ces fonctionnalités et les a rendues accessibles. Le constructeur coréen a compris que l’avenir de l’innovation ne réside plus uniquement dans les megapixels ou les gigahertz, mais dans notre façon d’interagir avec nos appareils.

Cette approche contextuelle de l’IA change profondément les usages. On va se surprendre à utiliser son smartphone différemment, à lui confier des tâches plus complexes, à gagner un temps précieux sur des actions quotidiennes. Ce n’est plus un simple outil, mais un véritable assistant qui comprend nos intentions et anticipe nos besoins.

Samsung n’a pas besoin de révolutionner le hardware quand il transforme aussi fondamentalement le software

Les évolutions matérielles en apparence timides du S25 Ultra prennent alors tout leur sens. Samsung n’a pas besoin de révolutionner le hardware quand il transforme aussi fondamentalement le software. Le Snapdragon 8 Elite n’est pas là pour gonfler des benchmarks, mais pour alimenter ces nouveaux usages IA qui demandent une puissance de calcul conséquente.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Certaines interactions restent perfectibles, et il faudra du temps pour que les utilisateurs adoptent ces nouvelles habitudes. Mais une chose est sûre : nous assistons à un changement. Les smartphones ne seront plus jugés uniquement sur leurs caractéristiques techniques, mais sur leur capacité à nous comprendre et à nous assister.

Une avance considérable

Samsung l’a compris avant les autres et prend une avance considérable. L’intelligence artificielle devient le moteur principal de l’innovation mobile. Et quelque chose me dit que nous ne sommes qu’au début de cette transformation.

Mais restons lucides : une grande partie de cette magie vient de Gemini, l’IA de Google. Si demain un Pixel 10, un Honor ou un OnePlus propose les mêmes fonctionnalités, avec la même fluidité, Samsung devra trouver d’autres moyens de se démarquer. Le constructeur en est probablement conscient, et c’est peut-être pour cela qu’il continue d’investir massivement dans ses propres technologies d’IA.

Pour aller plus loin

Galaxy AI se dirige à la voix sur les Galaxy S25, toutes les nouvelles fonctions à connaître

Pour l’instant, Samsung profite de son statut de partenaire privilégié de Google. Le Galaxy S25 offre la meilleure expérience d’IA mobile du marché Android, et probablement du marché tout court. Mais l’avenir de cette différenciation dépendra largement de la stratégie de Google. Samsung devra continuer d’innover, de créer de la valeur ajoutée au-delà des capacités de base de Gemini, s’il veut maintenir son avantage concurrentiel.

Google Gemini Télécharger gratuitement

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.