Prise en main du Samsung Galaxy S25 Ultra : de petits changements qui lui vont bien

VoilĂ , c’est fait ! Le Samsung Galaxy S25 Ultra a officiellement vu le jour et nous avons eu la chance de le prendre en main. Voici nos premières impressions et rĂ©flexions Ă son sujet !

Notre avis en vidéo

Le design Ă©volue et c’est une bonne chose

Loin d’ĂŞtre un dĂ©tail Ă aller dĂ©nicher, l’Ă©volution du design du Samsung Galaxy S25 Ultra frappe au premier contact avec le smartphone.

Angles arrondis, bordures encore plus plates. Le Galaxy S25 Ultra se débarrasse du look très anguleux hérité de la gamme Galaxy Note pour embrasser et assumer un design plus en phase avec les autres Galaxy S.

Une cohĂ©rence de la gamme qui parait pertinente d’un point de vue stratĂ©gique pour Samsung. Mais cela, les utilisateurs et les utilisatrices n’en ont sans doute pas grand-chose Ă faire. Ce qui est plus intĂ©ressant pour eux, c’est le gain notable du Galaxy S25 Ultra en termes de confort.

En effet, après un an avec le prĂ©decesseur Galaxy S24 Ultra, les angles très pointus ont Ă©tĂ© mon principal souci au quotidien. Ils s’enfoncent dans la paume de la main et renforcent l’aspect brique massive du smartphone. En comparaison, le nouveau Galaxy S25 Ultra est plus prometteur pour un usage aisĂ© sur le long terme. C’est en tout cas la première esquisse d’analyse qui m’a traversĂ© l’esprit.

J’ai vraiment apprĂ©ciĂ© l’ergonomie du Samsung Galaxy S25 Ultra pour ce cĂ´tĂ© agrĂ©able. Le changement pourrait donc paraĂ®tre presque futile, mais rendre un si grand smartphone plus facile Ă utiliser est une très bonne nouvelle. Il restera cependant trop grand au goĂ»t de bon nombre de personnes Ă©videmment : les Ă©volutions Ă©voquĂ©es n’en font en aucun cas un tĂ©lĂ©phone compact.

Il n’empĂŞche que le Galaxy S25 Ultra est moins encombrant que le S24 Ultra. Avec ses dimensions de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm (contre 162,3 x 79 x 8,6 mm), il perd sensiblement en largeur et en Ă©paisseur pour ĂŞtre vraiment Ă peine plus haut. Il est moins lourd sur la balance aussi avec un poids de 218 grammes au lieu de 232. Tout cela a une forte incidence sur la prise en main, et c’est pour le mieux.

Autre détail intéressant : le S Pen. Malgré son relooking, le Galaxy S25 Ultra reste ici un fier héritier de la gamme Note et intègre donc un stylet.

Si je ne m’attarderai pas sur de nouvelles fonctions (puisqu’il n’y en a pas), j’aimerais souligner la meilleure intĂ©gration de l’accessoire sur la tranche infĂ©rieure. Fini le S Pen qui dĂ©passe trop en relief : place Ă un stylet quasi affleurant lorsqu’il est rangĂ©.

D’aucuns pourraient trouver ça plus Ă©lĂ©gant, Ă titre personnel, je salue surtout la praticitĂ© de ce dĂ©tail. J’espère, en effet, que cela signifie la fin du stylet qui sort de son tiroir sans y ĂŞtre sollicitĂ© quand je le range dans la poche.

Autorisons-nous aussi un petit mot sur l’Ă©cran qui grandit. On passe de 6,8 Ă 6,9 pouces. Ça ne saute pas aux yeux Ă la prise en main, mais c’est bon Ă prendre puisque Samsung rĂ©ussit Ă proposer une plus grande diagonale dans un format plus concentrĂ©. Le Galaxy S25 Ultra gagne ici un atout sans souffrir des dĂ©fauts traditionnellement associĂ©.

On ne retiendra d’ailleurs que cette Ă©volution pour l’Ă©cran puisque rien ne change pour le reste des caractĂ©ristiques de la dalle : Oled, 120 Hz, pic de luminositĂ© Ă 2600 nits, traiement antireflet, etc. On a la mĂŞme recette qui fonctionne.

Par ailleurs, sachez que la liste des évolutions matérielles importantes à retenir peut se résumer comme suit :

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) ;

chambre Ă vapeur plus grande de 40 % ;

ultra grand-angle de 50 Mpx.

Pour avoir une idée plus concrète de ce que ces améliorations permettent, il faudra évidemment un test complet que nous tâcherons de publier dans les meilleurs délais.

Au-delĂ de ça, le Samsung Galaxy S25 Ultra est aussi Ă©quipĂ© de l’interface One UI 7 basĂ©e sur Android 15. Et c’est sans doute l’Ă©lĂ©ment le plus intĂ©ressant des nouveaux smartphones du gĂ©ant sud-corĂ©en. Or, faut-il le rappeler ? Les anciens modèles goĂ»teront aussi Ă cette mise Ă jour dans un avenir relativement proche, espĂ©rons-le. Une bonne nouvelle donc pour le public, une moins bonne nouvelle pour le S25 qui ne se distinguera donc que pendant quelques mois a priori.

L’intelligence artificielle avec Galaxy AI est aussi de la partie en ajoutant de nouvelles fonction Ă son arc. Dans un cas comme dans l’autre, nous avons un dossier dĂ©diĂ© :

C’est Ă©galement un test complet qu’il nous faudra pour Ă©valuer l’autonomie du Samsung Galaxy S25 Ultra qui garde une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide filaire de 45 W (10 W sans fil). On peut espĂ©rer une endurance renforcĂ©e en raison de la finesse de gravure de 3 nm du Snapdragon 8 Elite censĂ©e rimer avec une meilleure efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.

Un prix qui ne bouge pas

Le Samsung Galaxy S25 Ultra ne voit pas son prix augmenté par rapport à la précédente génération. Comptez donc un tarif officiel démarrant à 1469 euros pour la version de 256 Go.

Vous pouvez encore plus monter en gamme avec des déclinaisons de 512 Go et 1 To.