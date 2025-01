J’ai passé un an à utiliser le Samsung Galaxy S24 Ultra au quotidien. Alors qu’on attend la sortie de son successeur, voici mon retour d’expérience sur le long terme.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Cela fait près d’un an que j’utilise le Samsung Galaxy S24 Ultra au quotidien. Ainsi, alors que son successeur le Galaxy S25 Ultra approche à grands pas, permettons-nous un petit retour d’expérience après cette longue période.

Un design qui en jette, mais parfois inconfortable

En termes de design, j’apprécie vraiment le look du Galaxy S24 Ultra. Il a de l’allure, marque son identité et ça rend bien. Les angles très carrés du smartphone participent énormément à cette esthétique. On sent que l’on a affaire à un descendant de feu la gamme Note.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Toutefois, ce choix de design n’est pas toujours évident au quotidien. Ce détail, combiné à la taille et au poids non négligeable du Samsung Galaxy S24 Ultra, peut causer de petites douleurs aux doigts lorsqu’on tient le téléphone sur de longues sessions d’utilisation. D’autant plus qu’ici, positionner l’auriculaire sous le téléphone pour mieux le maintenir est souvent indispensable.

Il me sera cependant difficile de retenir cela comme un réel argument contre le Galaxy S24 Ultra, car j’imagine que l’immense majorité des acheteurs et acheteuses de ce smartphone savent à quoi s’attendre. Il n’y a a priori pas de surprise dans ce que je dis au vu du design.

Revenons-en d’ailleurs à la taille du smartphone : une belle brique de 162,3 mm de hauteur pour 79 mm de large et 8,6 mm de profondeur. Le tout, en affichant 232 grammes sur la balance. Un beau bébé qui ne rentre pas dans toutes les poches.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur mes pantalons, rien à signaler, j’ai pu le ranger sans trop d’encombres. En revanche, en été, sur mes shorts où les poches sont bien plus lâches, le S24 Ultra a souvent fait des rencontres un peu brutales avec le sol. Il suffisait que je m’assoie un peu bas — sur un tabouret ou sur des marches par exemple — pour que le téléphone tombe. Sable, béton, terre battue, il a tout vu. J’ai l’impression d’enfoncer des portes ouvertes en rappelant ce petit souci, mais ça va mieux en le disant.

C’est aussi l’occasion de parler de la robustesse du Galaxy S24 Ultra. Les chutes en question n’ont jamais dépassé les 50 ou 60 cm, mais elles ont été nombreuses. Or, elles n’ont laissé presque aucune séquelle. La plus visible d’entre elles étant une petite rayure sur l’écran, tout près du poinçon. J’ai aussi remarqué une légère entaille sur le coin supérieur droit du cadre en titane. Celle-ci est presque invisible et il faut surtout passer le doigt dessus pour s’en rendre compte.

Malgré ces dégâts, je trouve que le Galaxy S24 Ultra impressionne par sa solidité. Précisons en effet que je l’utilise sans coque — oui oui, je sais, je suis inconscient.

Autre point de design : le rangement du stylet. Je ne vous apprendrai rien en écrivant que le le S Pen se range dans la tranche du bas, à côté du port USB-C. Or, il faut savoir que sur le Galaxy S24 Ultra, l’accessoire dépasse un peu, il n’est pas affleurant. Cela facilite le clic permettant de le déloger. Très bien… Mais cela favorise aussi les appuis involontaires au fond de la poche. À bien des reprises, j’ai sorti le téléphone en découvrant le stylet S Pen dépassant de quelques centimètres. De quoi craindre de le perdre un peu bêtement.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Côté écran, on a droit à 6,8 pouces de savoir-faire. La qualité et la luminosité de cette dalle de l’Oled sont de petits plaisirs pour les yeux. J’ai toujours apprécié ce que Samsung propose à ce niveau-là et le Galaxy S24 Ultra ne fait pas défaut. En outre, avec le traitement antireflet, il a un réel avantage lorsque utilisé sous un soleil de plomb.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce revêtement est vraiment une force sur laquelle Samsung a tout intérêt à miser pour les prochains modèles. Les problèmes de visibilité n’existent tout simplement pas. En outre, je n’ai pas eu de souci de marquage de l’écran, ce qui est toujours un risque avec l’Oled. À noter que je suis à 90 % du temps en luminosité automatique et, le reste du temps, j’ai plutôt tendance à forcer le niveau minimal pour ménager mes yeux lorsque je suis dans une pièce sombre.

Bon en photo, mais surtout polyvalent

Le Samsung Galaxy S24 Ultra a de sérieux atouts côté photo. Déjà, il est très bon en termes de qualité pure. Encore heureux, me diriez-vous, puisque son prix officiel dépasse allègrement la barre des 1000 euros.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce n’est cependant pas le meilleur absolu. On l’a vu, dans une comparaison à l’aveugle, le Huawei Pura 70 Ultra le domine largement. D’aucuns, comme moi, préféreront aussi des traitements à la Google Pixel sur le mode portrait. Malgré cela, on a affaire à l’un des meilleurs smartphones en photo.

D’une part, parce que Samsung a une formule vraiment efficace pour séduire la rétine. Le Galaxy S24 Ultra a ainsi remporter la victoire dans un récent comparatif qui l’opposait à l’iPhone 16 Pro Max, à l’Oppo Find X8 Pro et au Google Pixel 9 Pro.

D’autre part, et c’est le plus important, parce qu’il est polyvalent. S’il ne peut pas être le meilleur partout, le Galaxy S24 Ultra n’est mauvais nulle part, bien au contraire. Il offre une très haute qualité photo dans presque toutes les situations. Le capteur principal de 200 Mpx est très difficilement pris en défaut, les zooms x3 et x5 sont vraiment pratiques tandis que l’ultra grand-angle atténue un très grand nombre de défauts qu’on trouve généralement sur cette focale sur smartphone.

Bref, c’est un compagnon parfait pendant les vacances quand on ne sait pas quel mode de prise de vue choisir pour capturer une scène. Faites comme moi : testez-les toutes et passez 3 heures ensuite à essayer de faire le tri entre la foultitude de jolis clichés que vous avez réalisés.

Petit mot aussi sur la vidéo avec l’extrait ci-dessous on l’on voit que la saturation des couleurs qu’affectionne Samsung dans son traitement de l’image semble plus marquée que sur les photos. Le Galaxy S24 Ultra reste très bon en vidéo et devra surtout améliorer sa gestion de la captation sonore encore trop facilement mise en difficulté dans certaines situations, lorsque le vent souffle par exemple.

Aucun bug majeur

Au moment où nous publions ces lignes, le Galaxy S24 Ultra tourne encore sous One UI 6, basé sur Android 14. Samsung tarde en effet à lancer la version stable de sa mise à jour One UI 7 (Android 15), mais il y a fort à parier que, dès qu’elle sera disponible, ce modèle en profitera très rapidement. Rappelons d’ailleurs qu’il a droit à un suivi logiciel de sept ans au total (mises à jour Android et patchs de sécurité).

En un an d’utilisation, je n’ai rien de particulier à signaler en termes de bugs. J’en ai croisé un petit nombre, mais dans l’immense majorité des cas, il me suffisait de verrouiller et de déverrouiller l’appareil pour y remédier ou de fermer l’application depuis la vue multitâche.

One UI 6 est une interface désormais bien connue et globalement appréciée, même si son design commence peut-être à vieillir un peu. Tout en marquant une forte identité visuelle, l’expérience logicielle de Samsung reste très facile à prendre en main.

En revanche, depuis un an, Samsung mise à fond sur Galaxy AI : un lot de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle. Reformulation de texte, résumé intelligent d’article ou d’enregistrement de conversations, retouche photo appuyé par l’IA générative… Les possibilités ne manquent pas !

Cependant, ces fonctions ont du mal à s’imposer comme des éléments essentiels de l’interface. Ce ne sont pas encore des options que l’on utilise au quotidien sans y penser, parce que c’est vraiment pratique. Elles relèvent, pour l’heure, de petits gadgets rigolos à tester pour voir ce que ça fait.

Eh bien que Samsung ait grandement peaufiné Galaxy AI à l’instar de la retouche photo par IA qui s’est vraiment améliorée en quelques mois, le constructeur doit encore trouver la bonne formule pour que son usage devienne naturel.

Ainsi, à titre personnel, j’ai surtout utilisé Galaxy AI pour faire des retouches photo rigolotes (selon mon humour bancal) comme l’exemple suivant.

Photo originale Photo retouchée à l’aide de l’IA

Performances et batterie

Pour ce qui est des performances du Samsung Galaxy S24 Ultra : le Snapdragon 8 Gen 3 ne déçoit jamais pour déployer une grosse puissance. Je n’ai pas à me plaindre. Le téléphone peut chauffer rapidement, mais il se refroidit presque aussi vite dans la foulée.

Cela arrive sur des jeux 3D bien gourmands ou lorsque j’abuse un peu de l’enregistrement de vidéos en 4K. C’est arrivé aussi plus facilement pendant les périodes de fortes températures estivales. Faites donc juste attention à ce point si vous songez à acheter ce smartphone, mais ce n’est pas une grande source d’inquiétude.

La batterie de 5000 mAh, elle, fait très bien le job pour tenir toute une journée en usage intensif et même deux jours complets lorsque je suis moins sur mon écran. Cela arrive plutôt les weekends où je suis plus porté sur des activités diverses et variées me détournant de mon smartphone. Sauf éventuellement pour écouter de la musique ou un podcast, mais l’écran est alors éteint.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ici, la petite alerte que je dois mettre porte sur des comportement parfois alétoire de la batterie. Sans que mes habitudes varient du tout au tout d’un jour à l’autre, j’observe parfois une chute drastique de l’énergie. Ce phénomène reste ponctuel et le jour d’après tout rentre dans l’ordre. Toutefois, c’est arrivé suffisamment de fois pour attirer mon attention. Je soupçonne des applications comme TikTok ou Instagram d’être à l’origine de ces drains soudains de batterie.

La charge de 45 W fait le job, sans plus. Je ne serai pas contre plus de puissance, mais je ne suis pas frustré par ce point non plus. En revanche, j’aimerais dire un mot sur l’économiseur de batterie. Je le trouve très bien pensé sur les modèles haut de gamme de Samsung, car il n’est pas bloquant.

Au lieu de vous donner accès à une version très minimaliste et restreinte de l’interface, il va agir sur nombre de détails pour préserver la batterie. Sur le Galaxy S24 Ultra, vous pouvez donc activer l’économiseur de batterie pour limiter la synchronisation de votre position géographique en arrière-plan, forcer le mode 60 Hz, désactiver l’Always On Display, réduire la luminosité de l’écran, limiter la vitesse du processeur et désactiver la connectivité 5G.

Autant de choses qui vont permettre d’allonger l’autonomie du smartphone sans pour autant vous gêner dans son usage tout au long de la journée. À titre personnel, il s’agit là d’une fonction ultra pratique pour moi en vacances ou en déplacement sur des salons tech. Deux cas de figure où je peux prendre plus de 1000, voire 1500 photos et vidéos en seulement quelques jours. Avec l’économiseur de batterie du S24 Ultra, je peux faire ça sans avoir recours à ma batterie externe (que j’emporte malgré tout toujours avec moi).

Un smartphone toujours pertinent

Dans un marché où les smartphones ont bien du mal à se renouveler d’une génération à l’autre, le Galaxy S24 Ultra va garder une très grande pertinence en 2025, même après la sortie de son successeur.

Hormis le design qui peut être un peu gênant pour vos doigts à la longue, il s’agit d’un smartphone très complet avec un écran qui régale, une superbe polyvalence photo et une interface intuitive. Les performances et l’autonomie sont aussi au rendez-vous. Bref, il n’y a pas de réelles frustrations.

Ainsi, s’il ne valait sans doute pas le coup de mettre 1469 euros en 2024 (prix officiel pour la version de base 256 Go), son inéxorable baisse tarifaire va le rendre très intéressant en 2025. Si vous avez la possibilité de l’acheter pour un prix à trois chiffres, vous ferez une belle affaire, à n’en pas douter.