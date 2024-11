Test Oppo Find X8 Pro : tellement de puissance sous des airs si sages

En 2023, Oppo désertait le marché français. Fin des lancements, maintenance assurée par le bureau européen. Et on n’avait déjà pas eu droit à sa série Find X6. Deux générations plus tard, on garde donc encore en tête le très bon Find X5 Pro, dernier modèle haut de gamme à être sorti chez nous.

Mais voilà, Oppo a finalement décidé de reposer ses valises dans l’Hexagone. Mais pas d’effet de manche ni de démarrage tonitruant. Non, Oppo a choisi la moyenne porte, plus humble, avec pour point de départ la série Reno 12 et le Reno 12 Pro que nous avons testé.

Quelques mois plus tard, Oppo franchit une nouvelle étape et montre les muscles avec le Find X8 Pro.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Celui-ci, c’est le smartphone haut de gamme par excellence, selon son fabricant. Un monstre de puissance aux lignes affutée et aux caractéristiques qui n’ont rien à envier aux ténors du moment. On a même de l’intelligence artificielle, bien que ce ne soit pas encore bien établi comme on va pouvoir le voir.

En quatrième position des marques les plus vendues en France, avant son abandon de poste, Oppo a clairement une place à reconquérir. Ça passe inévitablement par le segment très disputé des smartphones très chers et très bien équipés.

Fiche technique

Modèle Oppo Find X8 Pro Dimensions 76,7 mm x 162,3 mm x 8,2 mm Interface constructeur ColorOS Taille de l’écran 6,78 pouces Définition 2780 x 1264 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 9400 Puce graphique Immortalis-G925 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5910 mAh Poids 215 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Fiche produit

Design

Nous en étions restés à un design assez discret avec le Find X5 Pro. Un dos lisse et un module photo adoptant la vague initiée par le X3 Pro et qui avait demandé un bel investissement de R&D pour Oppo à l’époque. Une trouvaille reprise depuis par Motorola sur ses Edge 50.

Les Find X6 avaient cassé ce code visuel en adoptant l’immense module photo circulaire centré actuellement à la mode chez ses confrères chinois : Xiaomi, Honor ou encore Huawei.

Cette signature visuelle s’accordait parfaitement avec une finition bi composant mêlant cuir et acier. Un rendu qui a perduré sur le Find X7 Ultra, mais qui est abandonné sur la génération 2024-2025. Aujourd’hui, le Find X8 Pro est plus épuré.

Il affiche une robe noire ou blanche, ou plutôt « Perle ». C’est celle de notre exemplaire de test et on y observe des variations de teintes semblables à celles d’une perle. Oppo insiste sur l’aspect aléatoire du rendu, faisant de chaque smartphone une pièce unique.

Au toucher, c’est très agréable, légèrement soyeux et surtout, on n’accroche pas les traces de doigt. Petit bémol quant à l’indice de protection de ce verre. Point de Gorilla Glass Victus 2 ici, mais un Gorilla Glass 7i, adaptation mise à jour du Gorilla Glass Victus, plus ancien. Oppo nous précise qu’ils l’ont un peu pimpé, gagnant au passage 10% de résistance en plus.

Ce qui est appréciable, ce sont les mensurations du smartphone d’Oppo. Bien que gavé de technologies, il parvient à compresser tout ça dans 8,34 mm d’épaisseur (8,24 mm pour le modèle noir) pour 215 grammes sur la balance. Une belle prouesse qui rend l’appareil particulièrement confortable à utiliser.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Peu de déséquilibre vers l’avant malgré l’immense module photo. Oppo précise que sa hauteur a été réduite de 40% par rapport au Find X7 Ultra. Au point le plus haut, on mesure xxx mm.

Côté prise en main, certains apprécieront (comme moi) les bords un peu arrondis qui permettent d’accéder à la pleine largeur avec le pouce lorsque le Find X8 Pro est tenu à une main. Le confort est aussi différent avec des angles qui tombent bien dans le creux de la main.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écran est joliment présenté avec un pourtour légèrement incurvé qui facilite la navigation par gestes. Il est détouré par une bande noire assez fine de 1,9 mm, mais moins que celle d’un iPhone 16 Pro Max qui demeure maître en la matière. Au moins les bords sont-ils symétriques. La dalle est percée en son centre du capteur photo avant. Il est utilisable pour la reconnaissance faciale 2D. Pour plus de sécurité, on trouve le capteur d’empreinte sous l’écran.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Oppo utilise un cadre en alliage d’aluminium anodisé. Il accueille un bouton d’alerte sur sa partie gauche. Trois positions : silencieux, vibreur, sonnerie. À l’opposé, on trouve le bouton volume qui surplombe les touches de volume.

Enfin, copiant légèrement Apple, Oppo ajoute un dernier bouton. Dédié à l’appareil photo, il se place au même endroit que l’interface Camera Control des iPhone 16.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Néanmoins, il est bien moins complet et ce n’est pas un point négatif, bien au contraire. Sensitif, il offre un accès rapide à l’application appareil photo en effectuant une double pression rapide.

Ensuite, il se contente de faire office de déclencheur et de molette de zoom et ça fonctionne parfaitement ! Bonus, les doigts mouillés ou gainés de gants sont pris en compte.

L’ensemble est certifié IP68 et IP69. Cette dernière norme garantit la résistance du Find X8 Pro à des jets haute pression avec une eau à 80°C. Une véritable armure ! À cela, ajoutons qu’Oppo a la délicatesse de livrer son appareil avec une protection d’écran préinstallée.

N.-B. au sujet du bouton photo du Find X8 Pro : sur notre exemplaire de test, il nous est arrivé qu’il ne fonctionne pas. Un redémarrage a suffi à régler le problème. Autre perturbation, lorsque l’on est sur l’application appareil photo, le bouton Power peut ne pas verrouiller l’écran. Un comportement erratique que nous avons observé. Oppo nous indique qu’une mise à jour devrait intervenir avant le lancement commercial. Nous indiquerons ici s’il y a une amélioration sur ces points.

Écran

Oppo calme un peu le jeu et installe une dalle un poil plus petite que sur les Find X6 Pro et Find X7 Ultra. De 6,82 pouces, on passe à 6,78 pouces. Ce n’est pas beaucoup moins, mais la finesse de l’appareil et ses bords arrondis offrent réellement une très bonne prise en main malgré la grande diagonale.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cet écran Amoled affiche en 2780 x 1264 pixels et est LTPO 120 Hz, à savoir qu’il est capable d’adapter automatiquement sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction des contenus affichés l’écran. Détail amusant, Oppo inclut dans ses options développeur la possibilité d’afficher en permanence la fréquence utilisée.

Il comporte trois modes colorimétriques et nous avons dû jongler entre eux et le réglage de température pour trouver la configuration idéale.

À l’aide de notre sonde et du logiciel Calman de Portrait Displays, nous avons arrêté notre choix sur le mode Vif avec une température réglée sur Chaude. C’est ce qui offre la meilleure justesse colorimétrique avec un DeltaE moyen mesuré à 2,67 en SDR pour une cible à 3, un blanc à 6380K pour 6500K visé et un DeltaE moyen de 5,81 en HDR pour une valeur cible de 6.

Bref, tous les curseurs sont au vert. Ça continue lorsque l’on évalue les capacités à afficher toutes les couleurs des espaces colorimétriques classiques (sRGB et DCI-P3). Ils sont parfaitement couverts.

Enfin, Oppo martèle que le Find X8 Pro grimpe jusqu’à 4500 nits en luminosité HDR maximale. Malgré une source lumineuse de 50 000 lumens, nous ne sommes pas parvenus à monter au-delà de 1430 nits, soit à peu près autant qu’en SDR. C’est bien pour ce dernier, moins bon en HDR. Mais la luminosité maximale peut ne pas être entièrement libérée. Xiaomi, par exemple, a tendance à ne dispenser que le nécessaire, sans lâcher tous les chevaux. Oppo aurait la même mécanique.

Enfin, ajoutons que Oppo intègre à son haut de gamme sa technologie Spash Touch. Inaugurée avec la série Reno 12, elle permet d’utiliser pleinement son écran même s’il est couvert d’eau. Doigts mouillés, pluie, il reste fonctionnel.

Performances

Chez Oppo, la gamme Find, c’est celle de la démesure, là où les ingénieurs peuvent laisser libre cours à leurs envies. Et pour adresser l’ensemble des fonctions de son Find X8 Pro, Oppo y installe donc un… MediaTek Dimensity 9400 !

C’est la première fois en France que l’on a entre les mains un smartphone avec cette nouvelle puce du fondeur taïwanais. Boostée, elle promet sur le papier d’être 30 % plus rapide que l’ancienne génération tout en consommant 40 % d’énergie en moins.

Une belle littérature que l’on s’empresse d’aller éprouver. Dans les faits, associé à 12 Go de RAM sur le Find X8 Pro, cette puce est un petit monstre de performances. Elle est 25% plus performante que le Mediatek 9300+ du Xiaomi 14T Pro et 20% plus véloce que le Snapdragon 8 Gen 3 du Xiaomi 14 Ultra, le mieux loti avec cette puce dans nos tableaux.

Modèle Xiaomi 14T Pro Google Pixel 9 Pro XL Honor Magic 6 Pro AnTuTu 10 1900849 1254197 1726131 AnTuTu CPU 414617 370582 315555 AnTuTu GPU 787292 449988 813221 AnTuTu MEM 394825 209672 352890 AnTuTu UX 304115 223955 244465 PC Mark 3.0 13482 12690 17640 3DMark Wild Life Extreme 4239 2599 5164 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 25.39 FPS 16 FPS 30.92 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 91 / 81 FPS 72 / 44 FPS 92 / 93 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 106 / 140 FPS 87 / 76 FPS 99 / 154 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 382 FPS 120 / 256 FPS 120 / 354 FPS Geekbench 6 Single-core 2159 1984 2189 Geekbench 6 Multi-core 6954 4800 6800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 14239 6628 16256 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C 969 / 1024 Mo/s Voir plus de benchmarks

D’après nos propres données, le Find X8 Pro se place en second smartphone le plus puissant, juste derrière l’ultra performant ROG Phone 9 Pro d’Asus que nous avons testé et qui embarque la puce concurrente, le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Et si celui-ci parvient à le devancer, c’est tout bonnement grâce à son meilleur refroidissement. Oppo a choisi de faire un smartphone fin, et pour l’usage auquel il est dédié la puissance donnée est déjà trop importante.

Dans la pratique, nous n’avons rencontré absolument aucun ralentissement avec le smartphone d’Oppo. Même les animations de transitions passent parfaitement alors qu’elles pouvaient accrocher sur les précédents Find X.

En jeu, on atteint sans problème les 60 images par seconde sur les titres les plus exigeants. On pense ici à Zenless Zen Zero ou Genshin Impact, que nous avons tous deux installés. En poussant toutes les options graphiques à fond, ils ne rament pas un poil et offrent une parfaite fluidité.

Dans de telles conditions idyllique, on pourrait s’inquiéter de la chauffe générée, mais pas d’inquiétude, Oppo a veillé au grain en installant une chambre à vapeur à haute efficacité avec une couche de graphique et un gel thermique pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Au maximum, après une session de 30 minutes de jeu en mode performance (puissance maximale), notre caméra thermique ne relève que 35°C au point le plus chaud de l’appareil. Sans aucune coque, on ne ressent pas de chaleur excessive, c’est parfaitement géré.

On se dit alors que les performances doivent être bridées, mais que nenni. Une heure de stress test du CPU permet de constater qu’il y a bien une baisse, mais qu’elle se maintient autour de 20% en moins avec quelques chutes. Dans l’ensemble, on a connu bien pire sur des modèles concurrents.

Logiciel

Oppo passe à Android 15 via son logiciel ColorOS 15. Le Find X8 Pro est le premier modèle de la marque à bénéficier de cette nouvelle version. Outre les atouts d’Android 15 que nous développons dans ce dossier dédié, on retrouve avec joie tout ce qui fait le sel de l’interface d’Oppo.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

ColorOS, c’est avant tout un système très personnalisable. À ce titre, il s’approche beaucoup de l’interface de OnePlus, proche cousin d’Oppo.

Les icônes sont colorées, tout comme les menus. Tout peut être modifié et des dizaines de thèmes offerts sont disponibles pour personnaliser son environnement. On regrette tout de même les applications préinstallées non désirées. Ces pourriciels sont moins d’une dizaine avec Netflix, TikTok, Amazon Music, Booking et surtout Temu…

Parmi les options en plus, on a un Dynamic Island maison. Le système fenêtré d’Apple entoure ici le capteur selfie. Plutôt pratique et bien intégré. Oppo emprunte aussi à Xiaomi et HyperOS en scindant son tiroir du haut en deux : en glissant à gauche on ouvre les notifications, à droite, ce sont les réglages rapides qui apparaissent.

Option intéressante, Oppo propose un outil de partage de fichiers vers l’iPhone via l’installation de l’app O+ Connect sur l’iPhone en question. Force est de constater que ça fonctionne à merveille et ôte une nouvelle barrière entre Android et iOS.

Oppo propose aussi des applications maison bien pensées comme Zen Space pour se déconnecter temporairement ou un gestionnaire qui vient optimiser le système et checker sa santé.

ColorOS, c’est aussi une barre latérale intelligente qui permet un accès rapide aux applications et à divers outils dont, nouveauté, ceux liés à l’intelligence artificielle.

Des fonctions d’IA indisponibles en français

Et là, on bascule dans la partie négative de ColorOS 15. Lors de notre test du Reno 12 Pro, Oppo nous avait assuré que ses fonctions d’IA arriveraient rapidement en français. Quelques mois plus tard, on peut dire que la promesse n’est pas encore tenue.

Si Oppo déjà laisse ces fonctions éparpillées un peu partout dans son OS, ce qui n’est pas bien pratique, quand on les trouve elles ne fonctionnent pas. L’AI ToolBox d’Oppo comprend six fonctions :

Résumé IA pour résumer du texte = indisponible en français

Parole IA pour lire le texte affiché à l’écran = indisponible en français

Rédacteur IA pour générer du texte, le corriger = indisponible en français

Notes IA pour adresser les notes dans l’application afférente avec nettoyage du texte, affinage, développement, résumé, etc. = indisponible en français

Enregistreur intelligent pour transcrire et résumer les enregistrements audio = indisponible en français

Documents qui regroupe des outils d’IA autour de fichiers importés (traduction, résumé, etc.) = indisponible en français sauf la traduction !

Bref, aucune fonction nécessitant l’intervention de l’écriture ne fonctionne actuellement sur le Find X8 Pro. Et pourtant, toutes sont déjà accessibles, mais uniquement en anglais. On ne sait si on n’aurait pas préféré une implémentation plus tardive, à la Apple Intelligence plutôt qu’une solution caduque au lancement.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les fonctions d’IA photo

Heureusement, il n’y a pas que ces fonctions d’écriture. Oppo vante aussi les mérites de l’IA photo.

Là, on a droit à un outil de correction de la netteté. Tout dépend des clichés, le résultat est plus ou moins bon. On gagne en netteté, mais on peut perdre en détail.

Avant (crop d’une photo grand-angle) Après (crop d’une photo grand-angle)

Un antiflou s’occupe de corriger ce défaut. Sur un visage, on regagne de la texture et même des détails, mais ce n’est pas renversant non plus. Attention, le fichier généré est bien moins lourd, le système doit en nettoyer beaucoup de données.

Avant anti-flou Après anti-flou

Oppo a également sa propre gomme magique. Elle peut même déterminer les personnes affichées en trop et les supprimer automatiquement. Le résultat est convaincant, mais il laisse des « bouts de gens » par endroits.

Avant Après

Outre la possibilité d’ôter des objets avec la gomme magique maison d’Oppo, on a aussi accès à une suppression des reflets. Idéal pour corriger ses photos prises derrière une vitre ou le hublot d’un avion. Attention cependant à ne pas trop lui en demande, le système ne gère bien que les reflets modérés.

Enfin, en application séparée, on trouve Oppo AI Studio. Il s’agit-là d’une génératrice d’images à partir de photos. Personnes, lieux, objets, il existe des thèmes pour toutes les situations. On s’amuse alors à tout transformer.

C’est ludique, mais pas illimité. Le système fonctionne à base de crédit. Le Find X8 Pro vient avec 5000 crédits, chaque génération coûte 10 crédits. En se connectant chaque jour, on peut récupérer 10 crédits en sus.

N’oublions pas Circle to Search qui est de la partie sur ce Find X8 Pro.

Oppo aura le temps de peaufiner encore son interface sur ce modèle puisqu’il a droit à cinq ans de mises à jour système et six ans de mises à jour de sécurité. Éligible donc à Android 20.

Photo

Chez Frandroid, Oppo a laissé l’image d’une marque qui opérait de bons photophones sur sa série Find. Le Find X8 Pro reprend une nouvelle fois le partenariat avec Hasselblad.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’équipementier photo allemand apporte toute son expertise en la matière avec aussi sa patte au travers de filtres et d’un mode XPan dédié. Celui-ci permet de photographier en panoramique, au ratio 65:24, à la manière de l’appareil Hasselblad XPan original. Le rendu est généré à partir d’un découpage dans le fichier 50 Mpx du capteur. Et ça fonctionne très bien, en couleurs comme en noir et blanc.

Mais revenons à la technique. Le Find X8 Pro s’arme de quatre objectifs photo de 50 Mpx (et donc du pixel binng sur chaque focale) chacun à l’arrière et un à l’avant.

Grand-angle Sony LYT-808 | 1/1.4” | 23 mm | F1.6 | 85° | stabilisation optique 2 axes,

Ultra grand angle S5KJN5SP04 | 1/2,75” | 15 mm | F2.0 | 120° | stabilisation électronique 2 axes | Mode macro,

Téléobjectif 3x Sony LYT-600 | 1/1,95’’ | 73 mm | F2.6 | 33° | stabilisation optique 2 axes,

Téléobjectif 6x Sony IMX858 | 1/2,51’’ | 135 mm | F4.3 | 18° | stabilisation optique 2 axes,

Capteur selfie IMX615 | 1/2.74” | 32 MP | 21 mm | F2.4 | 90° | stabilisation électronique 2 axes.

Téléobjectifs

La particularité de cet agencement, c’est ce double téléobjectif optique en x3 et x6. Une nécessité selon Oppo qui veut adresser toutes les plages focales sans perte de qualité. Il illustre son propos en un graphique :

Et ça nous permet de parler de ce fameux zoom qui peut monter en hybride jusqu’à x120. Des photos valent mieux que mille mots. Commençons par le plus compliqué, les x60 et x120.

Bien entendu, le rendu est traité à grand renfort d’intelligence artificielle, mais le résultat est bien là. Avec une très bonne stabilisation optique, on parvient à obtenir des clichés saisissants même à longue distance. Attention cependant au lissage qui intervient beaucoup au-delà de x30. On en veut pour preuve cette série débutée en ultra grand-angle jusqu’au x120.

Lorsque l’on se contente des focales optiques (73 mm et 135 mm), le résultat est de très bonne tenue. On a des détails à foison et une colorimétrie généreuse sans trop en faire.

Même constat de nuit où les deux téléobjectifs tiennent leur caractère neutre sans trahir la colorimétrie donnée par les lumières de la ville. Attention tout de même au lissage qui peut être un poil excessif. C’est particulièrement visible en hybride sur le 300 mm.

Grand-angle

Le capteur grand-angle, Oppo n’est pas allé le chercher bien loin. C’est le même que celui des Find X7, du OnePlus 12 et du futur OnePlus 13. Bref, un capteur éculé et qui a déjà su faire montre de ses capacités.

Le rendu globale est très satisfaisant et surtout la force de cet objectif, c’est le respect de la colorimétrie et du naturel de la prise de vue. Pas de surexposition ou de couleurs saturées. Non, il préfère coller à la réalité avec juste le réhaut de luminosité accordé par l’utilisation du Pixel Binning.

La dynamique est bonne également et contrairement au OnePlus 12, pas de flou sur les côtés des clichés.

Est-ce aussi un allié de nuit ? Et bien oui, un grand oui même. Les photos produites par le capteur de Sony tombent juste. On a une très belle vibrance des couleurs, un surplus de lumière qui permet de bien distinguer les détails, mais sans trop en faire comme un Galaxy Z Flip 6, par exemple. Et enfin, s’il y a deux sources lumineuses de couleurs différentes, il ne se fait pas avoir et les sépare bien.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Mode portrait

Avec son capteur principal et ses deux téléobjectifs, le Find X8 Pro est un allié de taille pour les portraits. Comme expliqué précédemment, il navigue entre toutes les focales en minimisant la perte de qualité. Néanmoins, pour un rendu optimal, on restera sur le 23 mm, le 73 mm et le 135 mm qui sont ses grossissements natifs.

Ce qui est appréciable, c’est que le téléphone d’Oppo respecte la couleur de l’illumination ambiante et ne cherche pas à avoir un blanc neutre. De même, le bokeh proposé est très convaincant, ne se permettant pas de gommer les quelques cheveux fous de nos modèles, par exemple.

De nuit, il faut prendre garde de bien stabiliser son appareil pour obtenir un cliché net. C’est surtout le cas sur le x3 et le x6. Les couleurs sont profondes et le contraste de bonne tenue. Eventuellement une exposition un poil trop élevée par moment. Côté lissage, rien d’excessif si ce n’est en x6. Le pauvre chien en a fait les frais. Idem pour son détourage qui pourrait être plus précis.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle du Find X8 Pro offre un rendu très correct. On a une jolie colorimétrie et assez peu de déformations sur les bords de l’image.

On note cependant une luminosité plus faible qu’avec le capteur principal. C’est surtout visible de nuit, d’ailleurs.

Grand-angle Ultra grand-angle

De nuit également, si l’éclairage n’est pas suffisant, le rendu est un peu brouillon. L’herbe peut ainsi ressembler par endroit à un amas de pixels et le flou s’invite sur tous les clichés. Le Find X8 Pro n’est pas à l’aise dans toutes les situations.

Selfie

À l’avant, c’est le capteur selfie de 32 mégapixels qui est à la manoeuvre. Entre le mode classique et le mode portrait, on lui préfère le second qui apporte une colorimétrie plus profonde de nuit. De jour, le bokeh peut se faire avoir par de petits éléments, comme les AirPods ici. Rien de bien méchant, mais c’est à relever. En revanche, le traitement colorimétrique et le contraste sont très bons. C’est plus qu’un capteur d’appoint.

Vidéo

Le Find X8 Pro peut tourner en 4K à 60 images par seconde de l’ultra grand-angle à x18.

Dans ce mode maximal, on peut ajouter toutes les fioritures annexes, soit la stabilisation améliorée, le HDR et même une mise au point sonore qui vient isoler la voix du sujet principal et nettoyer le reste de la piste sonore.

En parallèle, on a aussi un mode film, un mode ralenti à 240 ips et un mode timelapse. Et joie de retrouver le Dual-View qui permet de filmer en incrustant le capteur avant dans l’image principale. Idéal pour du vlogging à la volée.

Autonomie

Concernant la batterie de son Find X8 Pro, Oppo n’y va pas avec le dos de la cuillère et lui octroie une capacité de 5910 mAh. Cette batterie profite en outre d’une conception en silicium-carbone, nouvelle technologie qui donne une plus grosse capacité sans perturber la taille globale du composant. De fait, on peut avoir un smartphone plus autonome sans être pour autant une brique. Le cas de ce Find X8 Pro.

Oppo a travaillé avec MediaTek pour optimiser son volet autonomie afin de réduire la consommation du Dimensity 9400 en lui adaptant le Trinity Engine, le moteur de ColorOS 15.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans les faits, on a une belle expérience avec ce Find X8 Pro. En jeu, il consomme 11% sur une session de Zenless Zen Zero en mode performances avec toutes les options graphiques au maximum.

On tient largement une journée en sa compagnie avec un usage éclectique mêlant navigation, streaming, jeux et photo.

S’il vient à manquer de ressources, on peut compter sur la charge 80 Watts de l’appareil. Petit bémol, le bloc secteur n’est pas fourni dans la boîte. Compter 40 euros pour le modèle officiel.

Avec lui, on récupère 10% en 5 minutes, 50% en 32 minutes et 100 % en un peu plus d’une heure. Clairement, c’est un bel atout qui parachève la bonne autonomie globale de ce Find X8 Pro.

Audio

Oppo installe deux haut-parleurs stéréo dans son téléphone. Ce que l’on peut dire d’eux, c’est qu’ils diffusent du son sans saturer, même à haut volume.

Néanmoins, pour ce qui est de la richesse de la reproduction, ça reste un smartphone. Les basses sont là, mais timides. Les aigus sont un peu étouffés. Au global, on a moins de cohérence qu’avec un iPhone 16 Pro Max auquel nous l’avons comparé, mais il fait jeu égal avec le Pixel 9 Pro XL qui est au même prix.

Réseaux et communication

Oppo garnit son smartphone de toutes les dernières connectivités. Il est compatible 5G SA-NSA, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4.

En communication, il est plutôt doué, surtout si l’on active l’option voix claire de ColorOS 15. Celle-ci vient nettoyer les sons extérieurs sans entacher le rendu global qui conserve son naturel.

Prix et disponibilité

Le Find X8 Pro est lancé le 21 novembre 2024. En France, une seule version est disponible avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.

Son prix est de 1199,90 euros. Ça le met en concurrence directe avec le Google Pixel 9 Pro XL. Petite différence tout de même, chez Google, pour ce prix on n’a droit qu’à 128 Go de stockage. Oppo est donc plus généreux.

Ensuite, l’un vaut-il mieux que l’autre ? Les mises à jour sont plus conséquentes sur le Pixel, la puissance c’est Oppo qui la délivre, l’autonomie est aussi meilleure sur le smartphone chinois. Côté photo, Google est linéaire, là où le Find X8 Pro peut offrir une expérience en dent de scie.