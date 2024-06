Cette protection va blinder les écrans des smartphones moins chers

Corning annonce le Gorilla Glass 7i, un verre qui a tout d'une protection haut de gamme, excepté le prix.

Corning protège les écrans de smarpthones depuis 2007. C’est son premier Gorilla Glass qui était installé sur l’iPhone Edge. Depuis, l’équipementier américain a roulé sa bosse, proposant des protections toujours plus avancées pour résister aux affres du quotidien. La dernière en date, c’est le Gorilla Glass 7i et on la trouvera sur des smartphones pas chers.

Après l’achat d’un nouveau smartphone, environ 70 % d’entre nous l’installent au plus vite dans une coque pour le protéger au mieux. Nous sommes 65 % à la jouer ceinture et bretelle en ajoutant une protection d’écran. Pourtant les verres sont de plus en plus résistants !? Oui, mais ça, c’est valable la plupart du temps pour les smartphones haut de gamme. On pense notamment ici au Galaxy S24 Ultra et son Gorilla Armor, véritable armure pour sa dalle Oled.

Mais lorsque l’on baisse en gamme, on se retrouve avec des verres bien moins résistants, soit des modèles moins chers et souvent très anciens comme un Gorilla Glass 3 de 2013 que Google a eu la mauvaise idée de choisir pour son Pixel 8a.

Gorilla Glass 7i, un verre fin et très résistant

Et bien Corning se penche enfin sérieusement sur le gros des ventes de smartphones en adaptant ses technologies haut de gamme à ce segment. Son Gorilla Glass 7i est en fait un Gorilla Glass Victus revisité. Une bonne nouvelle puisqu’on a là un modèle qui a fait ses preuves sur les Galaxy S21 ou Pixel 6 Pro, par exemple.

Corning avance que son Gorilla Glass 7i est capable de résister à des chutes de un mètre sur des surfaces rugueuses recouvertes de papier de verre. Une prouesse que réalisait aussi le Gorilla Glass 5, mais au prix d’un verre bien plus épais.

C’est un grand pas que l’on s’apprête à franchir avec cette démocratisation de meilleures protections d’écrans sur les smarpthones de milieu et éventuellement d’entrée de gamme. Le premier à profiter du Gorilla Glass 7i sera un smartphone Oppo. Puisque l’on parle de milieu de gamme, on mise sur un Reno.