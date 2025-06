MSI renouvelle son catalogue de laptop gamers avec des versions RTX 50 : de la puissance sous le capot

L’attente est désormais terminée : les RTX 50 version mobile sont enfin disponibles. MSI a donc sorti des versions remises encore plus puissantes de ses meilleurs laptop gamers comme le Vector ou le Stealth.

Les nouveaux laptops gamers de MSI, équipés de la nouvelle génération de cartes graphiques RTX 50 de Nvidia. // Source : MSI

La dernière génération de cartes graphiques, lancée par Nvidia en début d’année, a permis à la marque de franchir un nouveau cap. Plusieurs caps même, si l’on veut être tout à fait précis. Que ce soit en termes de performances pures, de gestion des tâches liées à l’IA, ou bien au niveau des fonctionnalités qu’elles apportent, les RTX 50 changent véritablement la donne pour les utilisateurs de PC, joueurs comme créatifs.

Mais quid des possesseurs de PC portables ? Après quelques mois à d’attente, le temps pour Nvidia de peaufiner la version mobile de ses RTX 50, et pour les constructeurs de créer des machines pour les embarquer, il est désormais possible de faire l’acquisition de laptops qui profitent pleinement des apports de la nouvelle génération de GPU Nvidia.

MSI en particulier en a profité pour mettre à jour l’intégralité de son catalogue. Reste à savoir laquelle correspond le mieux à votre besoin, et à votre budget.

Pourquoi choisir un PC portable équipé d’une RTX 50 ?

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité hardware, jeu vidéo ou les deux, la réponse à cette question ne vous étonnera pas. La raison principale pour choisir une machine équipée d’un GPU issu de la dernière génération de Nvidia est qu’il s’agit, peu ou prou, de ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché.

Génération après génération, les GPU du constructeur proposent des performances toujours à la hausse, mais aussi des avantages et fonctionnalités logicielles inédites qui s’appuient sur l’IA pour améliorer l’expérience des utilisateurs, en jeu comme à l’extérieur.

Et la génération de GeForce RTX actuelle n’échappe pas à la règle. Côté performance, la nouvelle architecture maison, Blackwell, fait des merveilles. Grâce aux cœurs Tensor de cinquième génération et aux cœurs RT de quatrième génération, les RTX 50 n’ont jamais été aussi rapides. Que vous souhaitiez jouer au dernier AAA du moment en 2 ou 4K avec tous les taquets à fond, expérimenter avec l’intelligence artificielle ou bien vous livrer à du montage vidéo ou de la modélisation 3D, les performances sont au rendez-vous.

Source : Nvidia

Sur le plan logiciel, cette génération apporte aussi son lot de nouveautés, en particulier avec l’arrivée du DLSS4. La nouvelle génération de la technologie d’upscaling made in Nvidia offre en effet des performances encore inédites avec un affichage toujours plus fluide et un impact toujours plus réduit sur la charge du système. Le Multi Frame Generation, une nouveauté de cette version, permet ainsi de générer jusqu’à trois images par trame pour une fluidité accrue en jeu. Côté rendu, le Ray Reconstruction permet une meilleure gestion du Ray Tracing pour un rendu de la lumière et des reflets encore plus réalistes qu’auparavant.

Le reste de l’écosystème logiciel de Nvidia profite aussi de l’occasion pour se mettre à jour et utiliser pleinement le surcroît de puissance offert par les RTX 50. Reflex 2 permet ainsi de gagner toujours plus en fluidité en réduisant la latence système, tandis que les pilotes Nvidia Studio permettent aux profils créatifs d’optimiser toutes leurs tâches sur les principaux logiciels de création.

Vector 16 HX AI ou Crosshair 16 HX AI : quel PC est le plus adapté à vos besoins ?

Vous cherchez un laptop équipé d’une RTX 50 pour vous accompagner dans les années à venir ? MSI à ce qu’il vous faut avec deux références qui bénéficient d’un rapport performance prix extrêmement intéressant : le Vector 16 HX AI et le Crosshair 16 HX AI. Deux machines qui partagent un socle commun assez solide, et se distinguent l’un de l’autre essentiellement au niveau du choix des composants et de la connectique (et par leur design, dans une moindre mesure).

Les points communs entre les deux machines sont assez nombreux. Pour commencer, tous deux sont équipés d’un processeur Intel Core Ultra 7 qui leur permet de jouir de très bonnes performances au global. Ils partagent aussi leur écran : une dalle IPS QHD+ (2560 par 1600) de 16 pouces qui profite d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Une webcam infrarouge (full HD pour le Vector et HD pour le Crosshair), un clavier rétroéclairé et RGB doté d’un pavé numérique et un large trackpad viennent compléter l’ensemble pour constituer une base pour le moins satisfaisante.

MSI Vector 16 HX AI // Source : MSI

Pour ce qui est des particularités, le Vector 16 HX AI se positionne un peu au-dessus de son congénère. Comment ? Pour commencer, grâce à la présence d’une RTX 5070 Ti, une carte puissante, parfaitement à l’aise pour le jeu en 2K, et capable de faire tourner des jeux en 4K contre quelques petits sacrifices sur les réglages.

Autre avantage en sa faveur : la présence de deux ports Thunderbolt 5 et la compatibilité Wi-Fi 7 qui lui permet d’offrir des débits et taux de transferts beaucoup plus intéressants que le Crosshair 16 HX AI. Dernier point différenciant, ce Vector 16 HX AI possède un affichage qui couvre jusqu’à 100 % du gamut DCI-P3, ce qui le rend très pratique pour les professionnels de l’image. Ce PC est actuellement proposé à 2 399 euros sur le site de MSI.

Crosshair 16 HX AI // Source : MSI

Si le Vector 16 HX AI se présente comme un PC portable “premium”, le Crosshair 16 HX AI a pour sa part vocation à être un PC portable abordable avec un excellent rapporte performance prix. S’il n’est équipé « que » d’une RTX 5060, qui s’avère parfaite pour le jeu en 1080p (et la 2K en ne poussant pas les options), il se rattrape avec 32 Go de RAM et un joli stockage de 1 To.

Autre point fort pour le Crosshair, une connectique un brin plus étendue que le Vector avec 1 port Thunderbolt 4, 3 ports USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI et un port RJ45. Grâce à une réduction de 200 euros, le Crosshair 16 HX AI est disponible à 2 099 euros sur la boutique en ligne de MSI.

Si les Vector 16 HX AI et Crosshair 16 HX AI sont deux machines qui bénéficient d’un très bon rapport performances prix, elles ne sont pas les seules disponibles sur le site de MSI. Le constructeur vient en effet de mettre à jour l’intégralité de son catalogue et des différentes gammes qui le composent avec des modèles équipés de RTX 50.

TITAN 18 HX AI // Source : MSI

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, que ce soit en matière de puissance, d’équipement ou de budget. MSI propose en effet des modèles haut, voire très haut de gamme, dotés de configurations surpuissantes à base de Core Ultra 9 et RTX 5080. Comme ce Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth dont le tarif culmine à 6 399 euros.