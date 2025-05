Avec 500 € de moins, ce puissant laptop avec RTX 4070 + Ryzen 7 est le bon deal à saisir pour les gamers exigeants

Avec la gamme Victus, HP vise les joueurs à la recherche de bonnes performances sans le look trop voyant ou le prix élevé des machines gaming. Le modèle 16-S0040NF avec RTX 4070 en fait partie, et passe de 1 599 euros à 1 099 euros.

HP Victus 16-S0040NF

La gamme Victus de chez HP est une sĂ©rie de PC portables gaming polyvalents, alliant performance, sobriĂ©tĂ© et prix abordable, idĂ©al donc pour les joueurs exigeants qui ne veulent pas sacrifier leur porte-monnaie. Le modèle possède plusieurs atouts qui font de lui une rĂ©fĂ©rence Ă considĂ©rer, d’autant plus maintenant qu’il profite de 31 % de rĂ©duction.

Les points forts du HP Victus 16-S0040NF

Un Ă©cran Full HD de 16,1 pouces Ă 144 Hz

Le combo Ryzen  7 7840HS + RTX 4070

Accompagné de 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Avec un prix barrĂ© Ă 1 599,99 euros, le PC portable HP Victus 16-S0040NF se nĂ©gocie aujourd’hui en promotion Ă 1 099,99 euros sur le site Darty.

Une machine performante pour le jeu

Le laptop HP Victus 16-S0040NF est rĂ©solument tournĂ© vers le gaming. Ă€ l’intĂ©rieur, on retrouve la RTX 4070. Elle permet de jouer Ă n’importe quel jeu en 1440p avec les features activĂ©es, Ă savoir le ray tracing et le DLSS 3. Une configuration solide pour profiter des titres rĂ©cents dans d’excellentes conditions. Mais une bonne carte graphique n’est rien sans un bon Ă©cran, ici, on a droit Ă une dalle de 16,1 pouces Full HD avec un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun dĂ©tail, notamment dans les jeux types FPS.

Pour le reste des composants, il y a une puce AMD Ryzen 7 7840HS (jusqu’Ă 5,1 GHz) qui s’accompagne avec 16 Go de mĂ©moire vive. Grâce Ă cette configuration, les applications exigeantes s’exĂ©cuteront sans problème. Il est mĂŞme possible de supporter un usage multitâche poussĂ© en bureautique ou encore la crĂ©ation de contenu (montage vidĂ©o, photo, etc.). Quant au stockage, on a droit Ă un SSD NVMe de 512 Go.

De ce fait, l’ordinateur portable s’allume en quelques secondes seulement, ce qui permettra Ă©galement de rĂ©duire considĂ©rablement les temps de chargement sur de nombreux jeux vidĂ©o.Â

Facile Ă transporter

EsthĂ©tiquement, la machine adopte un look plutĂ´t sobre, qui tranche avec celui d’autres laptops très typĂ©s « gaming » et futuristes. Une bonne manière de plaire au plus grand nombre. Sur ce châssis Ă©lĂ©gant, on trouve par ailleurs une connectique assez fournie puisqu’elle est composĂ©e de trois ports USB-A, d’un port USB-C, d’un port HDMI, d’un port Ethernet et d’une prise jack 3,5 mm.Â

Pour tenir la cadence, vous allez pouvoir compter sur une bonne autonomie. Le constructeur fait de beaux efforts en matière d’endurance, car ne l’oublions pas, les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Avec une batterie de 70 Wh, la marque annonce jusqu’à 7 h 45 d’autonomie annoncée (jusqu’à 9 h en lecture vidéo). Il est même compatible avec la charge rapide et peut récupérer 50 % en 30 minutes.

