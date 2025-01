Ce laptop gamer 17″ avec RTX 4070 et 32 Go de RAM est à très bon prix sur Amazon grâce à cette remise de 22 %

Si vous cherchez une nouvelle machine gaming puissante et fluide pour bien dĂ©buter l’annĂ©e 2025, le HP Omen 17-db0000sf devrait vous combler. La bonne nouvelle, c’est que ce PC portable est en promotion et proposĂ© Ă 1 399 euros au lieu de 1 799 euros sur Amazon.

Pour repartir sur de bonnes bases en 2025, les joueuses et joueurs aguerris auront peut-ĂŞtre envie de renouveler leur Ă©quipement gaming pour enfin jouer dans de meilleures conditions. Celles et ceux qui sont en quĂŞte de parties fluides et sans saccades pourront par exemple se diriger vers le HP Omen 17-db0000sf, un grand PC portable vĂ©loce et très bien configurĂ©, que l’on trouve en ce moment Ă -22 %.

Les points forts du HP Omen 17-db0000sf

Une grande dalle IPS Full HD de 17,3 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 8840HS + RTX 4070 + 32 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affichĂ© Ă 1 799 euros, le HP Omen 17-db0000sf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 399 euros sur Amazon.

Une grande dalle pour un meilleur confort

Le HP Omen 17-db0000sf est un PC portable qui tranche visuellement avec bon nombre de laptops dĂ©diĂ©s au gaming, qui adoptent souvent un design très futuriste aux angles marquĂ©s. Ici, on a droit Ă un châssis plutĂ´t classique, avec quelques Ă©lĂ©ments gĂ©omĂ©triques qui lui apportent une petite touche d’originalitĂ©. Toutefois, ce modèle HP se rapproche des autres ordinateurs portables gamer avec son poids qui frĂ´le les 3 kg. On ne fait donc pas vraiment face Ă un laptop compact et tout lĂ©ger…

CĂ´tĂ© Ă©cran, le HP Omen 17-db0000sf embarque une dalle IPS Full HD de 17,3 pouces, soit une diagonale très confortable pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie (et Ă©viter de jouer le nez collĂ© sur l’écran). On profite en prime d’angles de vision bien ouverts grâce Ă la technologie IPS et d’une belle qualitĂ© d’image, mĂŞme si sur une telle diagonale, du QHD aurait Ă©tĂ© apprĂ©ciable. Par ailleurs, l’Ă©cran propose un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, qui promet un affichage très fluide lors des combos et qui permet d’éliminer saccades, flous de mouvement et autres effets de latence.

Des sessions toujours rapides

Ă€ l’intĂ©rieur du modèle, se niche un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, dotĂ© 8 cĹ“urs qui lui permettent d’effectuer pas mal de tâches simultanĂ©ment, et cadencĂ© Ă 3,3 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz). Un processeur qui promet de bonnes performances, surtout sur les tâches communes, mais aussi le montage vidĂ©o et la retouche photo. Il est ici Ă©paulĂ© par 32 Go de RAM pour plus de rapiditĂ©. Pratique pour le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes, d’ailleurs.

CĂ´tĂ© GPU, c’est une RTX 4070 qui prend place ici. Cette carte graphique est capable de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualitĂ© graphique, ni de la fluiditĂ©. Cerise sur le gâteau, elle offre aussi une compatibilitĂ© avec les features de Nvidia, Ă savoir le DLSS 3 et le ray-tracing. N’oublions pas le SSD de 512 Go qui se charge quant Ă lui de rĂ©duire les temps de chargement, ainsi que d’accĂ©lĂ©rer le transfert de fichiers et les lancements de la machine. Enfin, cĂ´tĂ© connectique, on a droit Ă un port HDMI, un port USB-C, trois ports USB-A, un port RJ-45 et une prise combo casque/micro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.