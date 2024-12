La bonne config’ de Noël : ce laptop gaming avec RTX 4070, 24 Go de RAM et Ryzen 7 perd 300 € de son prix

Le Lenovo LOQ 15 est un PC portable à vocation gaming, avec une configuration solide, un bel écran et un prix en baisse de plus de 20 % chez E.Leclerc.

Si vous souhaitez passer les vacances de Noël, et les suivantes, à geeker tranquillement, ce PC portable LOQ 15 par Lenovo peut vous séduire. C’est une machine que vous pouvez emmener partout, pour lancer un petit Balatro dans le train qui vous transporte sur votre lieu de villégiature, ou des jeux plus costauds puisqu’il a une configuration solide. Notamment la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 et un processeur AMD Ryzen 7 7435HS pour tout faire tourner. Avec la réduction de 300 euros chez E.Leclerc, ça mérite réflexion.

Les points forts du Lenovo LOQ 15

L’écran Full HD qui peut afficher jusqu’à 144 images/seconde

Les 24 Go de mémoire DDR5-SDRAM 4800 assurent la fluidité

Le combo processeur + carte graphique fonctionne bien

Jusqu’à il y a peu, le Lenovo LOQ 15ARP9 coûtait 1 399 euros chez E.Leclerc. En ce moment, sur le site marchand, vous avez une chance de le commander pour 1 099 euros, à la seule condition d’avoir la carte (sa création est gratuite et instantanée).

Un PC solide pour jouer partout

Le Lenovo LOQ 15ARP9 dont il est question ici est une machine relativement compacte, qui mesure 359,9 x 258,7 x 2,39 cm à l’arrière et 2,19 cm à l’avant, pour un poids de 2,38 kg. On est clairement pas sur de l’ultrabook, mais on reste dans la moyenne pour un PC gaming, car les composants, même s’ils sont adaptés au format portable, prennent un peu de place.

Par contre, vous avez un bel écran IPS de 15,6″ qui affiche de la Full HD en 16:9 à 144 Hz maximum, avec une luminosité de 300 cd/m². Un chiffre pas très élevé, qui fait qu’en plein soleil, vous aurez du mal à y voir quelque chose. Même s’il y a de l’anti-reflet, la luminosité va avoir du mal à suivre. Donc compliqué de faire un Top 1 sur la plage d’Arcachon un 21 juillet vers 14h.

Lenovo aligne des composants pas piqués des hannetons

Côté composants, vous êtes gâté avec un processeur AMD Ryzen 7-7435HS avec une fréquence de base à 3.1 GHz que vous pouvez booster à 4.5 GHz, avec 16 MB de mémoire cache L3. Avec, vous avez la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Le tout est saupoudré de 24 Go de RAM que vous pouvez upgrader jusqu’à 32 Go si besoin.

La connectique n’est pas lésée, à commencer par le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Ensuite, vous retrouvez sur les côtés trois ports USB-A 3.2 Gen1, un port USB-C 3.2 Gen2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet, sans oublier le port casque/micro. Sans oublier le SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go où est installé Windows 11. Une config solide qui va vous tenir quelques années pour lancer des jeux modernes dans de bonnes conditions.

