Ce laptop Asus boosté à i9 13e gen (24 Go de RAM, SSD de 1 To) est bien moins cher que d’habitude grâce à cette remise de 200 €

Le PC portable Asus Vivobook S1605VA-MB574W présente de sérieux arguments, entre sa grande dalle de 16 pouces, son processeur puissant ou sa quantité généreuse de RAM. En ce moment, on le trouve à 899 euros au lieu de 1 099 euros chez Boulanger.

Si vous cherchez un PC portable bien équipé, capable d’effectuer plusieurs tâches simultanément sans perdre la cadence et suffisamment léger pour pouvoir vous accompagner partout, vous devriez aller voir du côté de la gamme Vivobook d’Asus. L’un des modèles de cette série, le S1605VA-MB574W, est notamment doté d’un Intel Core i9 de 13e génération et de 24 Go de RAM, soit une excellente configuration, et son prix vient de passer sous la barre des 900 euros.

Qu’offre l’Asus Vivobook S1605VA-MB574W ?

Un poids contenu

Une dalle IPS Full HD+ de 16 pouces

Un combo i9 de 13e gen + 24 Go de RAM + un SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 099 euros, l’Asus Vivobook S1605VA-MB574W est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Boulanger.

Un laptop bien conçu et tout léger

L’Asus Vivobook S1605VA-MB574W, ou S16, est tout d’abord un PC portable particulièrement léger puisqu’il affiche seulement 1,9 kg sur la balance ; certains ultrabooks sont certes bien moins lourds, mais ce poids contenu lui permet amplement d’être transporté partout sans difficulté. Son épaisseur de 2 cm n’est pas non plus trop élevée. Sur ce châssis sobre et minimaliste, on trouve par ailleurs une connectique plutôt fournie, avec un port USB 2.0, trois ports USB 3.2, un port USB-C 3.2, un port HDMI et une prise combo casque/micro.

Côté écran, on a droit à une grande dalle IPS Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) de 16 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler efficacement et ouvrir plusieurs onglets sans que le tout soit complètement illisible. La technologie IPS garantit de son côté des angles de vision bien ouverts.

Une configuration ultra-solide

Pour son Vivobook S1605VA-MB574W, Asus a misé sur une configuration de choix. Il a d’abord choisi un processeur Intel Core i9-13900H, cadencé à 4,1 GHz (boost jusqu’à 5,4 GHz) et dont les 14 cœurs lui permettent d’effectuer un grand nombre de tâches simultanément. Autant dire que le laptop ne flanche pas à l’ouverture des applications, au lancement de tâches de bureautique ou même au cours de séances de retouche photo. Le processeur est en plus épaulé par 24 Go de mémoire vive, pratique pour gérer le multitâche et donc exécuter plusieurs tâches gourmandes en ressources sans ralentissement.

Le tout est complété par un SSD de 1 To, qui propose non seulement un espace de stockage plus que généreux, mais qui promet aussi des temps de chargement réduits et des lancements de la machine et des logiciels très rapides. Généralement, à ce prix, on doit se contenter d’un SSD de 512 Go ou d’une RAM de 16 Go, pas plus. Côté endurance, la marque promet jusqu’à 10 heures d’autonomie, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

