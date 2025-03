Moins de 450 € pour un laptop gaming avec Ryzen 5 + RTX 3050, c’est le super deal du jour

La branche gaming de HP se nomme Victus, cette division entièrement dĂ©diĂ©e au PC de jeu propose des laptops conçus pour du gaming Ă un prix attractif. Et aujourd’hui, le HP Victus 15-fb0202nf reprĂ©sente parfaitement cette philosophie en Ă©tant bradĂ© Ă seulement 449 euros chez Cdiscount.

La firme HP est bien connu du monde informatique pour proposer de multiples gammes de pĂ©riphĂ©rique, de la bureautique professionnelle Ă la plus basique. Il y a mĂŞme une division dĂ©diĂ©e Ă la conception de produit pour les joueurs : Victus. Cette dĂ©clinaison des PC de HP permet d’acquĂ©rir des machines dĂ©diĂ©es aux jeux Ă des prix serrĂ©s. Le HP Victus 15-fb0202nf avec sa RTX 3050 et un CPU Ryzen 5 est actuellement en promotion sur Cdiscount et descend bien en dessous de la barre des 500 euros.

Quelques mots sur le HP Victus 15-fb0202nf

Un processeur AMD Ryzen 5 5600H

Une carte graphique RTX 3050

16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Au lieu de 999,99 euros, le HP Victus 15-fb0202nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 449 euros sur Cdiscount avec le code promo 50DES499.

Des performances honorables pour un laptop

Le HP Victus 15-fb0202nf est dotĂ© d’un processeur AMD Ryzen 5000H, un CPU hexacore cadencĂ© Ă 3,3 GHz pouvant ĂŞtre poussĂ© Ă 4,2 GHz lorsque le mode Boost s’active. Polyvalente comme elle se doit d’ĂŞtre, la puce d’AMD couplĂ©e Ă 16 Go de RAM en DDR5 (2×8 Go) pourra aussi s’occuper de la partie bureautique avec l’utilisation de logiciel gourmand comme la suite Adobe pour du montage vidĂ©o et de la retouche photo.

-250 € sur les PC portables Snapdragon X DĂ©couvrez les PC les plus rapides et optimisĂ©s pour l’IA. Les adhĂ©rents Fnac+ peuvent bĂ©nĂ©ficier de jusqu’Ă 250 euros de remise.

La configuration du laptop se compose Ă©galement d’une carte graphique, la GeForce RTX 3050 de Nvidia. MalgrĂ© l’arrivĂ©e des nouvelles variantes comme les RTX 5070 et la puissante RTX 5090 testĂ©e par nos soins, ce GPU est toujours capable de lancer les jeux en Full HD dans de bonnes conditions. Par exemple, Assassin’s Creed : Shadow devrait pouvoir tourner, mais il faudra mettre la main dans la partie graphique pour avoir une expĂ©rience agrĂ©able. Un point important Ă prendre en compte est que les technologies de Ray-Tracing et le DLSS sont inclus, permettant de profiter des dernières avancĂ©es de NVIDIA.

Petite prĂ©cision tout de mĂŞme, il faut savoir qu’un PC portable dĂ©diĂ© au gaming, quelle que soit sa puissance, ne pourra jamais atteindre les performances qu’une tour offre. Pour en revenir Ă la config’ du HP Victus, les entrailles sont Ă©quipĂ©es d’un SSD de NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go, assurant des temps de chargement dans les jeux très rĂ©duits et des dĂ©marrages instantanĂ©s.

CĂ´tĂ© autonomie, HP annonce que son pĂ©riphĂ©rique peut tenir jusqu’Ă 10 heures, mais tout dĂ©pendra de l’utilisation, si vous utilisez des logiciels ou jeux gourmands, la batterie ne tiendra Ă©videmment pas autant. Pour Ă©viter le coup de la panne, HP a inclus une fonction de charge rapide proposant de rĂ©cupĂ©rer 50 % de batterie en 30 minutes.

Un laptop gamer oui, mais un laptop sobre

Dans la plupart des gammes dĂ©diĂ©es au gaming, nous avons souvent le droit Ă des designs futuristes avec des codes « vestimentaires » très orientĂ© LEDs. En revanche, le HP Victus 15-fb0202nf Ă©chappe Ă cette tendance. Il arbore en effet un châssis noir mat et surtout sans fioritures. Pour la connectique, c’est aussi sobre, mais efficace : avec un port USB-C (DisplayPort 1.4), deux ports USB-1, un HDMI 2.1, un port RJ-45 et une prise jack 3,5 mm.

La dalle qui est embarquĂ©e dans ce HP Victus est un Ă©cran de 15,6 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, c’est un atout considĂ©rable pour tous les joueurs puisque cette fonction offre une fluiditĂ© robuste sur les jeux et permet de ne jamais ĂŞtre en retard lors des sessions de jeux sur des FPS nerveux. Le système audio est aussi chouchoutĂ© par HP qui a confiĂ© les rennes du son aux danois de chez Bang & Olufsen.

Ă€ noter que le laptop est livrĂ© sans système d’exploitation, c’est-Ă -dire sans Windows, mais pas de panique, il vous suffit seulement d’une clĂ© USB et de suivre notre tutoriel pour installer Windows 10 ou la dernière version en date, Windows 11.

Afin de comparer le HP Victus 15-fb0202nf avec d’autres laptops de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC Portables gaming du moment.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.